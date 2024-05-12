Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, στο πόστο του αυτό από το 2012, αποπέμφθηκε σήμερα το βράδυ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε έναν αιφνιδιαστικό ανασχηματισμό, λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του Ρώσου προέδρου στην πέμπτη θητεία στο Κρεμλίνο και μετά από δύο και πλέον χρόνια από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Σοϊγκού θα αντικατασταθεί από τον Αντρέι Μπελούσοφ και θα γίνει γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, θέση που κατείχε μέχρι τώρα ο Νικολάι Πατρούσεφ, ο οποίος αποπέμφηκε από το πόστο του, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσίευσε το Κρεμλίνο.

