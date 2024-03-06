Κοινές δηλώσεις στο λιμάνι της Οδησσού πραγματοποίησαν ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης στην εμπόλεμη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στην επίθεση η οποία σημειώθηκε νωρίτερα στην αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου, λέγοντας πως «όταν ακούσαμε κάποιες σειρήνες και λίγο μετά όταν πηγαίναμε στα αυτοκίνητά μας ακούσαμε μια μεγάλη έκρηξη. Για μας είναι η καλύτερη υπενθύμιση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Κάθε μέρα. Ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο το μέτωπο, τους στρατιώτες, επηρεάζει αθώους συμπολίτες μας».

Συνεχίζοντας ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Τον αποτροπιασμό μας για τις ενέργειες της Ρωσίας κατά της χώρας σας τον έχουμε εκφράσει πολλές φορές, αλλά δεν θα σταματήσει ποτέ να μας προκαλεί οδύνη τέτοιος βαθμός βιαιότητας και βαρβαρότητας, που οδηγεί στον θάνατο αμάχους, μικρά παιδιά, ακόμα και βρέφη.Περιηγηθήκαμε σήμερα εδώ στην Οδησσό, επισκεφθήκαμε τον τόπο της ρωσικής επίθεσης και μου εντυπώθηκε ξεκάθαρα από τη μία η εικόνα της καταστροφής που έχετε υποστεί αλλά από την άλλη και η εικόνα της ανθεκτικότητας και της γενναιότητας του ουκρανικού λαού».

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες από την επίθεση που εξαπέλυσαν νωρίτερα οι ρωσικές δυνάμεις στην Οδησσό.

Ο Πρωθυπουργός αρχικά επισκέφθηκε το λιμάνι της πόλης, όπου τον υποδέχτηκε ο Ουκρανός Πρόεδρος, και ενημερώθηκε για την λειτουργία του διαδρόμου εξαγωγής σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια μετέβη στο κτίριο διοίκησης του λιμένα Οδησσού, όπου είχε τετ α τετ συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ακολούθησε συνάντηση με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη συνεχιζόμενη στήριξη της χώρας μας προς την Ουκρανία, καθώς και τη σταθερή στήριξη στην ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική της.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε τη βούληση της Ελλάδας να συνδράμει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με έμφαση στην Οδησσό, πόλη που έχει ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία για τη χώρα μας.

Εξετάστηκαν επίσης άλλοι τομείς συνεργασίας, όπως στον τομέα της ενέργειας, όπου η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία του νότιου διαδρόμου εφοδιασμού της Ευρώπης και αναπτύσσει τον κάθετο συνδετήριο διάδρομο για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης.

Οι δύο ηγέτες μετέβησαν αμέσως μετά στο οικιστικό συγκρότημα που επλήγη πριν λίγες μέρες με συνέπεια τον θάνατο 12 αμάχων, περιλαμβανομένων πέντε παιδιών, όπου κατέθεσαν ανθοδέσμες στο μνημείο προς τιμήν των θυμάτων.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε στη συνέχεια το μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, το οποίο στεγάζεται στην παλαιά κατοικία του εθνικού ευεργέτη Γρηγορίου Μαρασλή, και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο που έχει εγερθεί στην αυλή του μουσείου προς τιμήν των τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας, Νικόλαο Σκουφά, Αθανάσιο Τσακάλωφ και Εμμανουήλ Ξάνθο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μάλιστα την ευκαιρία να συνομιλήσει με Έλληνες της Διασποράς και ομογενείς που συγκεντρώθηκαν ώστε να τον υποδεχτούν στον χώρο του μουσείου.

«Ήθελα να έρθω ειδικά στην Οδησσό -καταφέραμε και βρήκαμε τον τρόπο να συντονίσουμε τα προγράμματά μας με τον Πρόεδρο Ζelenskyy- για να γνωρίζετε ότι είμαστε κοντά σας, στηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά στηρίζουμε και εσάς στον αγώνα τον οποίον κάνετε να κρατήσετε ζωντανές τις ελληνικές σας ρίζες.

Είμαι πολύ συγκινημένος για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας συναντήσω και νομίζω ότι όλοι είμαστε συγκλονισμένοι από την τραγωδία ειδικά του Ελληνισμού της Μαριούπολης. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να αφήσουμε πίσω αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές και να κοιτάξουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Αλλά πραγματικά σας ευχαριστώ που κάνατε τον κόπο να έρθετε σήμερα εδώ και πραγματικά σας εύχομαι το καλύτερο», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Όλη η Ευρώπη στηρίζει τον αγώνα της Ουκρανίας για ελευθερία και ανεξαρτησία. Και φυσικά η Ελλάδα δεν μπορεί να λείπει από αυτήν την προσπάθεια», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, φίλε Volodymyr, ευχαριστώ και εκ μέρους της αντιπροσωπείας μας γι΄ αυτήν την πολύ ζεστή υποδοχή.

Θα ξεκινήσω εκφράζοντας τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τον αποτρόπαιο βομβαρδισμό της 2ας Μαρτίου κατά αστικών συγκροτημάτων εδώ στην Οδησσό.

Τον αποτροπιασμό μας για τις ενέργειες της Ρωσίας κατά της χώρας σας τον έχουμε εκφράσει πολλές φορές, αλλά δεν θα σταματήσει ποτέ να μας προκαλεί οδύνη τέτοιος βαθμός βιαιότητας και βαρβαρότητας, που οδηγεί στον θάνατο αμάχους, μικρά παιδιά, ακόμα και βρέφη.

Περιηγηθήκαμε σήμερα εδώ στην Οδησσό, επισκεφθήκαμε τον τόπο της ρωσικής επίθεσης και μου εντυπώθηκε ξεκάθαρα από τη μία η εικόνα της καταστροφής που έχετε υποστεί αλλά από την άλλη και η εικόνα της ανθεκτικότητας και της γενναιότητας του ουκρανικού λαού.

Και είμαι διπλά συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα σε αυτήν την πόλη-μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού. Εδώ όπου η Φιλική Εταιρεία άναψε την φλόγα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, με το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος», αλλά και στον τόπο-σύμβολο όπου αντιστέκεται ο ουκρανικός λαός παλεύοντας για τη δική του ελευθερία.

Μαζί με την Μαριούπολη, άλλωστε, η Οδησσός υπήρξε επί πολλούς αιώνες ζωτικός κόμβος του Ελληνισμού στις ακτές του Εύξεινου Πόντου. Και είχα την ιδιαίτερη χαρά πριν από λίγο να συναντήσω εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, που αποτελούν τη ζωντανή συνέχεια της μακραίωνης αυτής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών μας. Και καθώς στις μέρες μας η πόλη αποτυπώνει τον αγώνα κατά της ρωσικής εισβολής και κατοχής, κάνει διπλούς τους δεσμούς που ενώνουν τα κράτη, τις κοινωνίες, αλλά και την κοινή ιστορική μας διαδρομή.

Η παρουσία μου εδώ αντανακλά, πιστεύω, τον σεβασμό όλου του ελεύθερου κόσμου προς τον ηρωικό λαό σας. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει τη δέσμευση της πατρίδας μου, της Ελλάδας, να παραμείνει στο πλευρό σας. Συμπαραστάτης στη δίκαιη προσπάθεια να υπερασπιστείτε το έδαφός σας, την εθνική σας κυριαρχία, αλλά και την αξιοπρέπεια των δεκάδων εκατομμυρίων πολιτών της Ουκρανίας.

Είναι μία στάση αρχής, την οποία τηρήσαμε με συνέπεια από την πρώτη στιγμή, τόσο διμερώς, όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί τον 21ο αιώνα κανείς πόλεμος δεν μπορεί να ματώνει την καρδιά της Ευρώπης. Ούτε να παραβιάζει με βία το Διεθνές Δίκαιο και κυρίως τα καθορισμένα σύνορα και την εδαφική ακεραιότητα μίας ανεξάρτητης χώρας.

Γνωρίζετε καλά, αγαπητέ Volodymyr, ότι η χώρα μου υπερασπίζεται διαχρονικά την ειρήνη, απορρίπτοντας τον όποιο ανιστόρητο αναθεωρητισμό. Πολύ περισσότερο καθώς και η ίδια έχει στο παρελθόν βρεθεί αντιμέτωπη με επιθετικότητα. Και σε καιρούς που ο αυταρχισμός και ο δεσποτισμός αποτελούν μαύρες κηλίδες στο χάρτη και στον πολιτισμό μας.

Δεν χρειάζεται, λοιπόν, καμία άλλη ερμηνεία η συμμετοχή της Ελλάδας στην αμυντική συνδρομή της Ευρώπης στην Ουκρανία. Όπως και στην πολύπλευρη προσπάθεια που κάνει η χώρα σας για να αντέξει και να ανασυγκροτηθεί εν μέσω μαχών, εν μέσω βομβαρδισμών που κρατούν ήδη δύο χρόνια.

Είναι μια βοήθεια για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει κοντά στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ και η Ελλάδα υπήρξε πρωταγωνίστρια στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου -πάρθηκε με κάποιες δυσκολίες και καθυστερήσεις- για την εκταμίευση ενός πρόσθετου ποσού, ύψους 50 δισ. ευρώ, για την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Γιατί σωστά είπε ο κ. Πρόεδρος ότι η Ουκρανία χρειάζεται προβλεψιμότητα, όχι απλά βραχυπρόθεσμη, αλλά και μεσοπρόθεσμη. Και πριν από ένα μήνα μάλιστα οργανώσαμε στην Αθήνα, μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ειδικό Συνέδριο για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, με συμμετοχή δεκάδων επιχειρήσεων.

Ενώ τα λιμάνια μας, και κυρίως αυτό της Αλεξανδρούπολης έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν βασικό κόμβο για τις διεθνείς μεταφορές, από αλλά και προς τη δοκιμαζόμενη χώρα σας. Και φυσικά η Οδησσός αποτελεί μία περιοχή πρώτης προτεραιότητας και στην οποία θέλουμε να επικεντρώσουμε τα ελληνικά προγράμματα ανασυγκρότησης.

Κύριε Πρόεδρε, στηρίζουμε την ευρωπαϊκή και την ευρωατλαντική προοπτική σας, πιστεύοντας ότι οι προϋποθέσεις τους θα αποτελέσουν τελικά ένα κέρδος για όλους τους Ουκρανούς. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η εμπειρία όλων των κρατών-μελών της Ευρώπης. Γι' αυτό και οι δικές σας ταχύτητες προς τις ευρωπαϊκές δομές θα πρέπει τώρα να αυξηθούν.

Και γνωρίζετε τέλος, κ. Πρόεδρε, πως έχουμε ταχθεί υπέρ της «Φόρμουλας για την Ειρήνη», αυτού του ειρηνευτικού σχεδίου των δέκα σημείων το οποίο έχετε εκπονήσει και θα είμαστε και εμείς παρόντες στην επικείμενη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη, όχι μόνο γιατί δεν πρέπει να σβήσει η ελπίδα της ειρήνης στην Ουκρανία, αλλά γιατί η Ελλάδα και ο κόσμος την έχουμε ανάγκη.

Φίλε Volodymyr, ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία. Η Ελλάδα θα εξακολουθεί να στηρίζει την Ουκρανία σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα για την προάσπιση της εθνικής της ακεραιότητας. Και το ότι είμαι προσωπικά εδώ στην Οδησσό τώρα, σημαίνει ότι ο Ελληνισμός θα είναι πάντα εδώ, όπως εξάλλου το θέλει η κοινή μας ιστορία.

Ερώτηση: Βρισκόμαστε πλέον δύο χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή και αυτό που διαπιστώνεται είναι ένα είδος κόπωσης του ουκρανικού λαού αλλά και κόπωσης, αν μου επιτρέπετε, της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται, έχουμε και πολιτικές ηγεσίες οι οποίες ζυγίζουν το πολιτικό κόστος της στήριξης της Ουκρανίας υπό τον φόβο της ανόδου ακραίων δυνάμεων.

Ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο σας προβληματίζει αυτή η ατμόσφαιρα και αν είχατε την ευκαιρία να απευθυνθείτε στους σκεπτικιστές τι ακριβώς θα λέγατε.

Και, κ. Μητσοτάκη, γιατί επισκέπτεστε σήμερα την Οδησσό και όχι το Κίεβο; Σας ευχαριστώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επισκέπτομαι την Οδησσό και όχι το Κίεβο, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο Zelenskyy, όχι μόνο για να βρεθώ και να ζήσω ο ίδιος την εμπειρία τού να βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή αυτού του πολέμου, αλλά και γιατί, όπως είπα, η Οδησσός είναι ταυτισμένη στη συνείδηση της πατρίδας μας με τον αγώνα για ανεξαρτησία, με την Ελληνική Επανάσταση, καθώς εδώ συγκροτήθηκε η Φιλική Εταιρεία και δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις που οδήγησαν τελικά στην ανεξαρτησία της πατρίδας μου.

Βρίσκομαι όμως εδώ για ένα λόγο ακόμα: για να καταδείξω και την οικονομικά πολύ μεγάλη σημασία της Οδησσού ως το βασικό λιμάνι των ουκρανικών εξαγωγών προς την Ευρώπη και προς τον κόσμο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθεί ανοιχτός αυτός ο δίαυλος της ναυσιπλοΐας για να μπορεί η Ουκρανία να εξάγει τα προϊόντα της, έτσι ώστε να μπορεί να έχει και πρόσθετα έσοδα και με αυτό τον τρόπο να στηρίζεται και η οικονομία της, η οποία προφανώς δοκιμάζεται από αυτόν τον διετή πόλεμο.

Τέλος, στο πρώτο σας ερώτημα θα σας απαντούσα ότι ο πόλεμος αυτός μας αφορά όλους, αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Πριν από δύο χρόνια έγινε το αδιανόητο: ξεκίνησε ένας πόλεμος ουσιαστικά στην καρδιά της Ευρώπης. Από μία επιθετική δύναμη η οποία αμφισβήτησε το Διεθνές Δίκαιο και παραβίασε με την χρήση των όπλων τα αναγνωρισμένα σύνορα μιας άλλης χώρας.

Δεν μπορούμε, λοιπόν, ούτε να στεκόμαστε σιωπηλοί ούτε να παραμένουμε ουδέτεροι σε αυτόν τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία για την υπεράσπιση του πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών.

Και γι' αυτό και η Ευρώπη συνολικά, παρέμεινε και παραμένει -και θέλω να διαβεβαιώσω τον Πρόεδρο Zelenskyy σε αυτό- ενωμένη στον αγώνα που δίνει για να στηρίζει την Ουκρανία στο νόμιμο δικαίωμα της άμυνας απέναντι στη ρωσική εισβολή. Και γι' αυτό και κάθε χώρα κάνει το καλύτερο που μπορεί -συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα σε αυτό-, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της Ουκρανίας και τις δικές μας δυνατότητες, έτσι ώστε με σταθερό τρόπο να μπορούμε να ενισχύουμε την Ουκρανία με εκείνο το αμυντικό υλικό το οποίο έχει τόσο πολύ ανάγκη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ήμασταν στο λιμάνι της Οδησσού και ο Πρόεδρος Zelenskyy και το επιτελείο του μας έκαναν μία ξενάγηση, εξηγώντας μας από τη μία τη σημασία του λιμανιού για τις εξαγωγές της Ουκρανίας και από την άλλη δείχνοντάς μας τις σημαντικές ζημιές τις οποίες έχει υποστεί αυτή η κρίσιμη υποδομή, όταν ακούσαμε κάποιες σειρήνες. Kαι λίγο μετά, καθώς μπαίναμε στα αυτοκίνητά μας, ακούσαμε και μία μεγάλη έκρηξη.

Νομίζω ότι αυτό για εμάς είναι η καλύτερη, ζωντανότερη υπενθύμιση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Κάθε μέρα γίνεται πόλεμος, ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο το μέτωπο, τους στρατιώτες, επηρεάζει αθώους συμπολίτες μας. Επηρεάζει, οπως βλέπετε εδώ. Καταστρέφονται πολιτιστικά μνημεία τεράστιας αξίας.

Και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας λόγος παραπάνω που όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να έρθουν στην Ουκρανία. Διότι είναι άλλο να βλέπει κανείς, να ακούει την περιγραφή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από τον Πρόεδρο Zelenskyy με τον οποίο επικοινωνούμε τακτικά και είναι τελείως διαφορετικό να βιώνει κανείς την εμπειρία του πολέμου από πρώτο χέρι.

Το παρασκήνιο της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Οδησσό

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκφράσει την επιθυμία εδώ και καιρό να επισκεφτεί την Οδησσό, προκειμένου να απευθύνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία, καθώς και μήνυμα προς το ελληνικό στοιχείο της Ουκρανίας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής παιδείας της Διασποράς και έδρα της Φιλικής Εταιρείας, σύμβολο των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών.

Η επίσκεψη οργανώθηκε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας για λόγους ασφαλείας. Είχε συμφωνηθεί στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας στο τέλος Ιανουαρίου. Στη συνέχεια αναζητήθηκε η κατάλληλη ημερομηνία μέσω διπλωματικών διαύλων.



Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την πρόθεση της Ελλάδας να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της Οδησσού, το ιστορικό κέντρο της οποίας ανακηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2023 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO, ενώ συναντήθηκε με εκπροσώπους της ελληνικής διασποράς και ομογένειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε στήριξη προς την Ουκρανία, τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ, που θα συνεχιστεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της Ελλάδας και χωρίς να αποδυναμωθούν οι αμυντικές ικανότητες της χώρας μας.

Όσον αφορά στη στήριξη της Ελλάδας προς την ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική προοπτική της Ουκρανίας, υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο, κατόπιν της πρόσκλησης που του είχε απευθύνει ο Πρωθυπουργός.

Στην Αθήνα ο Volodymyr Zelenskyy είχε συναντήσει για πρώτη φορά στο άτυπο δείπνο που οργάνωσε ο Πρωθυπουργός με τους ηγέτες της περιοχής, παρουσία της ηγεσίας των ευρωπαϊκών θεσμών. Το δείπνο και η Διακήρυξη των Αθηνών που είχε υιοθετηθεί εξέπεμψε ισχυρό μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας και της ευρω-ατλαντικής προοπτικής ολόκληρης της περιοχής και ακόμα ισχυρότερο μήνυμα ότι ο δρόμος αυτός για ολόκληρη την περιοχή περνά μέσα από την Αθήνα.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια των αποφάσεων του ΝΑΤΟ -στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης και του Βίλνιους τον περασμένο Αύγουστο η Ελλάδα προσχώρησε στην Διακήρυξη των ηγετών των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας- στην οποία επαναλαμβάνονται οι αποφάσεις της Συμμαχίας και επαναβεβαιώνεται η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας, τόσο διμερώς όσο και μέσω της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Έκρηξη στην Οδησσό, κοντά στην αυτοκινητοπομπή Μητσοτάκη - Κυβερνητικές πηγές: Κανένα θέμα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού

Νωρίτερα, η συνάντηση του 'Ελληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πραγματοποιήθηκε κανονικά μετά την επίθεση με drone που δέχθηκε η αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου σε απόσταση 150-200 μέτρα μακριά από την ελληνική αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Έλληνα πρωθυπουργό και τα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, από την επίθεση δεν υπήρξε κανένα θέμα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της αποστολής του, όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Αμέσως μόλις έγινε το χτύπημα, το ελληνικό κομβόι άλλαξε κατεύθυνση ακολουθώντας τις οδηγίες των ουκρανικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σημείο που βρισκόταν η ελληνική αποστολή, με όλα τα μέλη της, μεταξύ τους και ο πρωθυπουργός, να είναι καλά στην υγεία τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί έκτακτη επίσκεψη στην Ουκρανία, πριν τη διήμερη συνοδο του ΕΛΚ στη Ρουμανία.

Το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε υπό άκρα μυστικότητα και για προφανείς λόγους ασφαλείας.

