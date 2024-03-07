Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, επικεφαλής αντιπροσωπείας του κόμματος, αύριο Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, προκειμένου να της επιδώσει το πόρισμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ το οποίο θα καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη.

Στην αντιπροσωπεία του ΚΚΕ συμμετέχουν ο Νίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που συμμετέχει στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, η Μαρία Κομνηνάκα, βουλευτής του ΚΚΕ, μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη, η Μαρίνα Λαβράνου, υπεύθυνη του Τμήματος Δικαιοσύνης και Λαϊκών Ελευθεριών της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Αντώνης Αντανασιώτης, μέλος του Τμήματος Δικαιοσύνης και Λαϊκών Ελευθεριών της ΚΕ του ΚΚΕ, εκλεγμένος στο ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

