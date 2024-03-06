Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην Οδησσό, έπειτα από πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μόλις λίγα λεπτά πριν από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Ουκρανό πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επίθεση λέγοντας πως «όταν ακούσαμε κάποιες σειρήνες και λίγο μετά όταν πηγαίναμε στα αυτοκίνητά μας ακούσαμε μια μεγάλη έκρηξη. Για μας είναι η καλύτερη υπενθύμιση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Κάθε μέρα. Ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο το μέτωπο, τους στρατιώτες, επηρεάζει αθώους συμπολίτες μας».

Ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Βουκουρέστι, Γιάννης Καντέλης μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων πώς βίωσε το περιστατικό η ελληνική αποστολή. Όπως είπε την ώρα που είχε τελειώσει η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο λιμάνι της Οδησσού ακούστηκαν σειρηνες και στη συνέχεια άκουσαν το χρτύπημα ενώ είδαν καπνούς και φωτιές από μακριά. Δημιουργήθηκε τεράστια αναστάτωση και όλοι έτρεξαν στα αυτοκίνητά τους. Στη συνέχεια η αυτοκινητοπομπή άλλαξε το δρομολόγιο ώστε τάχιστα να μεταφερθούν στο επόμενο σημείο που θα μεταφερόταν ο πρωθυπουργός. Ωστόσο, το συμβάν δεν εμπόδισε τον πρωθυπουργό να συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιό του και επισκέφθηκε κάθε σημείο από το πρόγραμμά του.

Αργά το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχώρησε οδικώς για το Κισινάου και στη συνέχεια έφτασε αεροπορικώς στο Βουκουρέστι όπου και θα παραστεί στην ολομέλεια του ΕΛΚ.

«Ο πόλεμος γίνεται και εδώ, όχι μόνο στο μέτωπο»

«Εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Κάθε μέρα. Ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο το μέτωπο, τους στρατιώτες, επηρεάζει αθώους συμπολίτες μας» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Ουκρανό πρόεδρο και εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τις ρωσικές ενέργειες.

«Τον αποτροπιασμό μας για τις ενέργειες της Ρωσίας κατά της χώρας σας τον έχουμε εκφράσει πολλές φορές, αλλά δεν θα σταματήσει ποτέ να μας προκαλεί οδύνη τέτοιος βαθμός βιαιότητας και βαρβαρότητας, που οδηγεί στον θάνατο αμάχους, μικρά παιδιά, ακόμα και βρέφη.Περιηγηθήκαμε σήμερα εδώ στην Οδησσό, επισκεφθήκαμε τον τόπο της ρωσικής επίθεσης και μου εντυπώθηκε ξεκάθαρα από τη μία η εικόνα της καταστροφής που έχετε υποστεί αλλά από την άλλη και η εικόνα της ανθεκτικότητας και της γενναιότητας του ουκρανικού λαού».

Το παρασκήνιο της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Οδησσό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκφράσει την επιθυμία εδώ και καιρό να επισκεφτεί την Οδησσό, προκειμένου να απευθύνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία, καθώς και μήνυμα προς το ελληνικό στοιχείο της Ουκρανίας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής παιδείας της Διασποράς και έδρα της Φιλικής Εταιρείας, σύμβολο των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Αρχικά επισκέφθηκε το λιμάνι της πόλης, όπου τον υποδέχτηκε ο Ουκρανός Πρόεδρος, και ενημερώθηκε για την λειτουργία του διαδρόμου εξαγωγής σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη. Στη συνέχεια μετέβη στο κτίριο διοίκησης του λιμένα Οδησσού, όπου είχε τετ α τετ συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ακολούθησε συνάντηση με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε τη βούληση της Ελλάδας να συνδράμει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με έμφαση στην Οδησσό, πόλη που έχει ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία για τη χώρα μας. Εξετάστηκαν επίσης άλλοι τομείς συνεργασίας, όπως στον τομέα της ενέργειας, όπου η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία του νότιου διαδρόμου εφοδιασμού της Ευρώπης και αναπτύσσει τον κάθετο συνδετήριο διάδρομο για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης.

Οι δύο ηγέτες μετέβησαν αμέσως μετά στο οικιστικό συγκρότημα που επλήγη πριν λίγες μέρες με συνέπεια τον θάνατο 12 αμάχων, περιλαμβανομένων πέντε παιδιών, όπου κατέθεσαν ανθοδέσμες στο μνημείο προς τιμήν των θυμάτων.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε στη συνέχεια το μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, το οποίο στεγάζεται στην παλαιά κατοικία του εθνικού ευεργέτη Γρηγορίου Μαρασλή, και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο που έχει εγερθεί στην αυλή του μουσείου προς τιμήν των τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας, Νικόλαο Σκουφά, Αθανάσιο Τσακάλωφ και Εμμανουήλ Ξάνθο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μάλιστα την ευκαιρία να συνομιλήσει με Έλληνες της Διασποράς και ομογενείς που συγκεντρώθηκαν ώστε να τον υποδεχτούν στον χώρο του μουσείου.

«Ήθελα να έρθω ειδικά στην Οδησσό -καταφέραμε και βρήκαμε τον τρόπο να συντονίσουμε τα προγράμματά μας με τον Πρόεδρο Ζelenskyy- για να γνωρίζετε ότι είμαστε κοντά σας, στηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά στηρίζουμε και εσάς στον αγώνα τον οποίον κάνετε να κρατήσετε ζωντανές τις ελληνικές σας ρίζες.

Είμαι πολύ συγκινημένος για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας συναντήσω και νομίζω ότι όλοι είμαστε συγκλονισμένοι από την τραγωδία ειδικά του Ελληνισμού της Μαριούπολης. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να αφήσουμε πίσω αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές και να κοιτάξουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Αλλά πραγματικά σας ευχαριστώ που κάνατε τον κόπο να έρθετε σήμερα εδώ και πραγματικά σας εύχομαι το καλύτερο», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Όλη η Ευρώπη στηρίζει τον αγώνα της Ουκρανίας για ελευθερία και ανεξαρτησία. Και φυσικά η Ελλάδα δεν μπορεί να λείπει από αυτήν την προσπάθεια», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επίσκεψη οργανώθηκε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας για λόγους ασφαλείας. Είχε συμφωνηθεί στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας στο τέλος Ιανουαρίου. Στη συνέχεια αναζητήθηκε η κατάλληλη ημερομηνία μέσω διπλωματικών διαύλων, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές και κατέληξαν στην σημερινή ημερομηνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.