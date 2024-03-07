Toυ Γιάννη Ανυφαντή

Επιθέση από περίπου 30 άτομα ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ότι δέχτηκε λίγο μετά της 09.00 το βράδυ ο Υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οπως είπε χαρακτηριστικά, λίγο νωρίτερα: «ενημερώθηκα προ ολίγου από την οικογένεια μου ότι περίπου 30 άτομα μπροστά από το σπίτι μας και άφησαν μια σειρά από φυλλάδια τόσο έξω όσο και μέσα στο σπίτι και αυτό επέλεξαν να το κάνουν όχι υπουργείο η στο γραφείο μου αλλά στο σπίτι και θα έλεγα ότι αυτό αντανακλά ποιοι είναι θιασώτες της πολιτικής βίας και εχθροί της δημοκρατίας. Είναι ένα το μήνυμα δεν φοβόμαστε τίποτα δεν φοβάμαι τίποτα και είναι αυτό αυτονόητο ότι σας καλώ να το καταδικάσετε».

«Δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, δεν εκβιάζομαι, δεν εκβιαζόμαστε» πρόσθεσε, και κατέληξε ζητώντας την καταδίκη των άλλων κομμάτων για αυτή την ενέργεια.

«Ρητή και απερίφραστη καταδίκη. Αλίμονο αν η πολιτική αντιπαράθεση επεκταθεί στο επίπεδο της βίας», δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο να λέει και αυτός με τη σειρά του, «εκφράζουμε την πλήρη ρητή και απερίφραστη καταδίκη σας.Την ενέργεια καταδίκασαν, δια μέσου των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και τα υπόλοιπα κόμματα.

Πριν από λίγη ώρα, περίπου 30 άτομα εμφανίστηκαν στο σπίτι μου, αφήνοντας φυλλάδια τόσο έξω όσο και μέσα στο σπίτι. Το ότι επέλεξαν όχι το Υπουργείο, όχι το πολιτικό μου γραφείο αλλά στο σπίτι μου αντανακλά ποιοι είναι θιασώτες της πολιτικής βίας και εχθροί της Δημοκρατίας. pic.twitter.com/ooFEPxnc6p — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) March 7, 2024

Πηγή: skai.gr

