Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, σημειώθηκε το Σάββατο σε χωριό του Ερυμάνθου. Αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, πέρασαν χειροπέδες σε άνδρα τον οποίο κατήγγειλε η σύντροφός του, αναφέροντας ότι αποπειράθηκε να την εξαναγκάσει με απειλές να υποστεί ασελγείς πράξεις χωρίς την συγκατάθεσή της, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία στο παρελθόν ο κατηγορούμενος απειλούσε την παθούσα και με πιστόλι, ακόμη και ενώπιον των ανήλικων τέκνων τους.

Πληροφορίες του tempo24 αναφέρουν ότι λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και του παρελθόντος... που υπάρχει, η γυναίκα με τα επτά ανήλικα παιδιά ηλικίας από 3-13 ετών, μεταφέρθηκαν με περιπολικά για λόγους ασφαλείας σε δομή της Πάτρας, ενώ ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ωστόσο εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ:

Σε περιοχή του Ερυμάνθου συνελήφθη, χθες το βράδυ ένας άνδρας, τον οποίο κατήγγειλε η σύντροφός του, αναφέροντας ότι αποπειράθηκε να την εξαναγκάσει με απειλές να υποστεί ασελγείς πράξεις χωρίς την συγκατάθεσή της, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία στο παρελθόν ο κατηγορούμενος απειλούσε την παθούσα και με πιστόλι, ακόμη και ενώπιον των ανήλικων τέκνων τους. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

δύο πιστόλια κρότου λάμψης,

ένα περίστροφο κρότου λάμψης,

μία θήκη περιστρόφου,

μία φυσιγγιοθήκη με τριάντα θήκες φυσιγγίων και δύο φυσίγγια,

έξι βολίδες άσφαιρες για αεροβόλο όπλο.

Η παθούσα και τα ανήλικα τέκνα της θα μεταφερθούν σε ασφαλή τοποθεσία και παραγγέλθηκε σε κοινωνική υπηρεσία η διενέργεια αυτοψίας για τις συνθήκες διαβίωσης της παθούσας και των τέκνων της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.