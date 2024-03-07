Με αναφορά στο ρωσικό χτύπημα στην Οδησσό, στη διάρκεια της χθεσινής συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκίνησε την ομιλία του στο συνέδριο του ΕΛΚ, στο Βουκουρέστι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όλοι μαζί στέλνουμε μήνυμα στο Κρεμλίνο, δεν θα φοβηθούμε, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και τον γενναίο ουκρανικό λαό για όσο χρειαστεί, τόνισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι καμία αλλαγή συνόρων δεν είναι ανεκτή.

«Αυτή τη σκοτεινή ώρα της Ευρώπης με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δείξαμε την αποφασιστικότητά μας στην στήριξη της Ουκρανίας έναντι αυτού του πολέμου με ένα ενιαίο μέτωπο, κάτι που οι εχθροί μας δεν περίμεναν ίσως. Εξακολουθούμε λοιπόν να στηρίζουμε την Ουκρανία οικονομικά, στρατιωτικά, έχουμε αναλάβει κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και στέλνουμε το μήνυμα ότι καμία παραβίαση των εδαφικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου δεν θα γίνει αποδεκτή από την ευρωπαϊκή οικογένεια».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη πως η Ελλάδα «έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Ήδη συνεισφέρουμε πολύ στο ΝΑΤΟ και θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε όλες τις άλλες χώρες να φτάσουν το ελάχιστο 2% αμυντικής δαπάνης για το ΝΑΤΟ, προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την άμυνά μας».

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη την ηγεσία της ΕΕ για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων κάνοντας αναφορα στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Πρώτα από όλα ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα όσα έχουμε επιτύχει τα τελευταία πέντε έτη. Δεν ήταν κάτι δεδομένο, απαιτήθηκαν πολλά προσπάθειες, ώστε να φέρουμε την Ευρώπη σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα και εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είμαστε πραγματικά πρωτοπόροι στην προετοιμασία της Ένωσης για τη νέα πραγματικότητα, την οποία πλέον καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

» Θα ήθελα να συγχαρώ, λοιπόν, την Ούρσουλα για το δικό της ρόλο σε αυτήν την μεγάλη επιτυχία και για την σταθερή της ηγεσίας σε μία περίοδο, όπου αντιμετωπίζουμε αδιανόητες προκλήσεις, μια πρωτοφανή πανδημία η οποία πραγματικά συγκλόνισε όλο τον πλανήτη, έναν παράνομο και κτηνώδη πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης και μία ενεργειακή κρίση η οποία απείλησε να αποσταθεροποιήσει τις οικονομίες μας. Και φυσικά αυτές οι προκλήσεις αντιμετωπίστηκαν και θα έπρεπε να είμαστε υπερήφανοι διότι η αντίδρασή μας ήταν πολύ αποτελεσματική».

Ειδική αναφορά έκανε και στην οικονομική πρόοδο της Ελλάδας λέγοντας ότι «δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς την ευρωπαϊκή βοήθεια».

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός τόνισε: «Τίποτα δεν συμβαίνει στην Ευρώπη χωρίς το ΕΛΚ, γι' αυτό πρέπει να είναι και πάλι η κυρίαρχη δύναμη».

Η ομιλία Μητσοτάκη

«Αγαπητέ Manfred, αγαπητή Ursula, αγαπητή Roberta, αγαπητοί συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι,

Δεν μπορώ να σου πω, αγαπητέ Donald, πόσο χαίρομαι που μπορώ να απευθυνθώ σε αυτό το συνέδριο μετά την ομιλία σου. Συγχαρητήρια και καλώς ήρθες και πάλι.

Όπως είπαν και πολλοί από τους προηγούμενους ομιλητές, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, σε αυτή την ιστορική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, πριν από μια σημαντική μάχη. Μια μάχη που θα διαμορφώσει το μέλλον της Ευρώπης. Το μέλλον μας. Θα ήθελα στη σύντομη παρέμβασή μου να τονίσω τρία σημεία:



Πρώτον, θα πρέπει, ως ΕΛΚ, να είμαστε πραγματικά περήφανοι για όσα έχουμε πετύχει τα πέντε τελευταία χρόνια. Δεν ήταν δεδομένο, χρειάστηκε πολλή προσπάθεια για να φέρουμε την Ευρώπη στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Και εμείς, το ΕΛΚ, ήμασταν στην πρώτη γραμμή όλων αυτών των προσπαθειών ώστε να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή μας Ένωση απέναντι στη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Θέλω να συγχαρώ προσωπικά την Ursula για τη συμμετοχή της σε αυτή την επιτυχία και για την ακλόνητη ηγεσία της εν μέσω σοβαρών και πρωτοφανών παγκόσμιων προκλήσεων: μια πανδημία που συγκλόνισε ολόκληρο τον πλανήτη, έναν βάρβαρο και παράνομο επιθετικό πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, μια ενεργειακή κρίση που απείλησε με αποσταθεροποίηση τις οικονομίες μας.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε παραμένουν σοβαρές, αλλά πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο αντιδράσαμε. Αντιμετωπίσαμε την πανδημία με ενότητα και αλληλεγγύη.

Συνεργαστήκαμε για να κάνουμε πραγματικότητα τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, όπως είπε και ο Andrej. Για χώρες όπως η Ελλάδα και η Κροατία, αυτή είναι μια ιστορική συμφωνία.

Οι πόροι του Ταμείου μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αξιοποιούνται σωστά: για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και τη συνδρομή στην πράσινη μετάβαση.



Και βέβαια, στην πιο σκοτεινή ώρα της Ευρώπης, όταν ο πόλεμος επέστρεψε στην ήπειρό μας, δείξαμε την αποφασιστικότητά μας και την ακλόνητη στήριξή μας στην Ουκρανία με μια άνευ προηγουμένου -τολμώ να πω, αναπάντεχη για κάποιους εχθρούς μας- επίδειξη ενότητας. Ποτέ άλλοτε η ΕΕ δεν είχε αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο: επιβάλλοντας εκτεταμένες κυρώσεις στη Ρωσία, στηρίζοντας διαρκώς, στρατιωτικά και οικονομικά, την Ουκρανία.



Και στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι καμία παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας ή η αλλαγή συνόρων με τη βία δεν μπορούν ποτέ να γίνουν αποδεκτές από την ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Ήμουν στην Οδησσό χθες με τον Πρόεδρο Zelenskyy όταν ένας ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε το λιμάνι κατά την διάρκεια της επίσκεψής μας στις εγκαταστάσεις του.

Και, πιστεύω, όλοι στέλνουμε ένα μήνυμα στο Κρεμλίνο: Δεν πρόκειται να φοβηθούμε. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και τους γενναίους πολίτες της για όσο χρειαστεί. Και βέβαια, παραμένουμε απόλυτα ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να το κάνουμε.

Σε αυτή τη συζήτηση για την αμυντική αυτονομία της Ευρώπης, η Ελλάδα, η χώρα μου, έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Είμαστε ήδη μία από τις χώρες με τις μεγαλύτερες κατά κεφαλήν αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και ενθαρρύνουμε όλες τις άλλες χώρες να αναλάβουν δράση ώστε τουλάχιστον να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες 2% του ΑΕΠ.



Το δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω είναι για ποιον λόγο η ιστορία της αλλαγής της Ελλάδας είναι συνυφασμένη με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χώρα που κλήθηκα να κυβερνήσω, όταν εξελέγην για πρώτη φορά το 2019, θεωρούταν από πολλούς ο «ασθενής» της Ευρώπης.

Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ διαφορετική θέση και σε ευχαριστώ, Ursula, για τα ευγενικά σου λόγια σχετικά με τη σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια. Έχει νικήσει -και αυτό είναι σημαντικό για το κοινό ευρωπαϊκό μας εγχείρημα- τις κενές υποσχέσεις των λαϊκιστών, όχι μία αλλά δύο φορές. Συνεχίζει να βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Και αποτελεί τη θετική έκπληξη της ευρωζώνης. Καταφέραμε να κατευθύνουμε την οικονομία μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική υπευθυνότητα.

Ποιος θα μπορούσε να πιστέψει ότι σε διάστημα λίγο περισσότερο από τέσσερα χρόνια η Ελλάδα θα μπορούσε να φτάσει από εκεί που ήταν, εκεί που είναι σήμερα; Η πιστοληπτική μας ικανότητα έχει αποκατασταθεί, οι επενδύσεις βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, ο «Economist» μας επαινεί ως χώρα της χρονιάς. Μπορώ να σας πω ότι δεν θα ήμασταν σε θέση να το πετύχουμε αυτό χωρίς τη σημαντική ευρωπαϊκή στήριξη.



Αυτό αποτελεί την καλύτερη δυνατή απόδειξη ότι το σχέδιο που ξεκινήσαμε στην Ελλάδα, μεταρρυθμίσεις που εστιάζουν στην οικονομία της αγοράς, ενώ διατηρούμε την υποχρέωση του κράτους να παρεμβαίνει όπου υπάρχουν αστοχίες στην αγορά, φιλελεύθερες πολιτικές στο εσωτερικό και αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής του υπεύθυνου πατριωτισμού, αυτές οι πολιτικές πράγματι λειτουργούν.

Και αυτό με φέρνει στο τρίτο σημείο: τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και τις προτεραιότητές μας για το μέλλον. Θα προέτρεπα όλους μας να διαβάσουμε προσεκτικά τη διακήρυξη που ο Manfred και η ομάδα του συνέταξαν, γιατί παρουσιάζει πολύ καθαρά τις μεγάλες προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα και για ποιον λόγο είναι τόσο σημαντικό το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να παραμείνει η «σταθερά της βαρύτητας», η φυσική σταθερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική ομάδα που μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και να υποστηρίξει μια Ευρώπη με ενισχυμένο γεωπολιτικό ρόλο.

Έχουμε μιλήσει πολύ για την ανάγκη να εστιάσουμε στρατηγικά στην οικονομία. Έχουμε επικεντρωθεί πολύ στην ανάγκη να ενδυναμώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Άκουσα προσεκτικά την ομιλία του Karl Nehammer για την ανάγκη να κάνουμε τα προϊόντα μας πιο ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές. Και πράγματι αυτές είναι οι προκλήσεις που η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθούν να διαχειριστούν.

Πρέπει να διασφαλίσουμε πως σε ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη θα έχει ενεργό ρόλο η πολιτική μας οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και γι’ αυτό είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να είναι ξανά η κυρίαρχη δύναμη στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι βέβαιος ότι με τη βοήθεια όλων σας θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.»

