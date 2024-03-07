Σε ένα ρεσιτάλ κυνισμού, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Ρωσίας, και στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου, δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν στόχευε την αντιπροσωπεία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι κατά τη χθεσινή πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού, γιατί αν τη στόχευε θα την πετύχαινε.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η Μόσχα θα είχε πλήξει τον στόχο της, αν αυτός ήταν ο στόχος, και αυτό είναι προφανές στον καθένα ότι δεν υπήρχε προγραμματισμένη επίθεση στην αυτοκινητοπομπή».

«Είναι προφανές για τον καθένα. Και το ότι δεν υπήρξε κανένα πλήγμα κατά της αυτοκινητοπομπής στην Οδησσό. Και το ότι αν ήταν στόχος, θα τον πετυχαίναμε» έγραψε ο Μεντβέντεφ στο κανάλι του στο Telegram.

«Nullum malum sine aliquo bono!» (ουδέν κακόν αμιγές καλού) καταλήγει ο Ρώσος αξιωματούχος.

Νωρίτερα σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας είχε δηλώσει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το χτύπημα με ρωσικό πύραυλο στο λιμάνι της Οδησσού χθες είχε στόχο τις αποστολές του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ή του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ήταν πραγματικά λιγότερο από 500 μέτρα από εμάς. Τι ήταν αυτό;…Δεν μπορεί να αποκλείσεις ότι κατευθυνόταν στην αποστολή του προέδρου μου ή στην αποστολή ενός ξένου φιλοξενούμενου», δήλωσε ο Ιχόρ Ζόβκβα, υψηλόβαθμος ουκρανός διπλωματικός σύμβουλος, σε συνέντευξη στο CNN

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

