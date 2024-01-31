Τη δέσμευσή του στην υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Βόνιτσα όπου μίλησε σε συγκέντρωση πολιτών μετά την τελετή παράδοσης του νέου οδικού άξονα Άκτιο-Αμβρακία, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η βοήθεια όλων των πολιτών, μεταξύ αυτών και των αγροτών, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Αναλυτικά η ομιλία του κ. Μητσοτάκη:

Φύγαμε από την Αθήνα με χιονόνερο και ήρθαμε στη Βόνιτσα με λιακάδα. Η Βόνιτσα βέβαια είναι γουρλίδικη, διότι την τελευταία φορά που ήρθα ακολούθησαν διπλές εκλογές και μας εκλέξατε και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση, οπότε περιμένουμε αντίστοιχο αποτέλεσμα και στις ευρωεκλογές τώρα.

Όπως ξέρετε είμαι εδώ σήμερα για έναν πολύ σημαντικό λόγο: διότι την Παρασκευή, το αργότερο το Σάββατο, θα δώσουμε πια οριστικά στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο τον αυτοκινητόδρομο Αμφιλοχία-Άκτιο, ένα έργο πνοής για την περιοχή.

Ξέρω πολύ καλά πόσο σας απασχολούσε το ζήτημα αυτού του δρόμου και θέλω να θυμίσω ότι πριν από τέσσερα χρόνια η δική μας κυβέρνηση ξεμπλόκαρε ένα έργο το οποίο ήταν κολλημένο στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Και σήμερα μπορούμε να παραδώσουμε ένα δρόμο σύγχρονο, ένα δρόμο ασφαλή, ένα δρόμο που θα ξεκλειδώσει, αγαπητέ μου Δήμαρχε, καινούριες αναπτυξιακές προοπτικές για ολόκληρη την περιοχή της δυτικής Αιτωλοακαρνανίας.

Κι επειδή μιλάω με πολλούς επενδυτές και βλέπω το ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή, αυτό το οποίο πάντα μας έλεγαν: «να εξασφαλίσετε ότι θα έχουμε σίγουρη και ασφαλή πρόσβαση». Έχουμε αεροδρόμιο, έχουμε δρόμο και το μέλλον γι’ αυτή την πολύ όμορφη γωνιά της Ελλάδος προδιαγράφεται εξαιρετικά αισιόδοξο.

Παρά τις δυσκολίες, και υπάρχουν δυσκολίες, ας μην κοροϊδευόμαστε, ξέρουμε πόσο ταλαιπωρούνται τα ελληνικά νοικοκυριά με την ακρίβεια, συνάντησα πριν από λίγο φίλους αγρότες οι οποίοι εκφράζουν κι αυτοί το δικαιολογημένο τους άγχος για την αύξηση του κόστους παραγωγής, αυτό το οποίο θέλω να σας πω και πάλι εδώ από τη Βόνιτσα είναι ότι ακριβώς επειδή η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα και επειδή η χώρα έχει μπει πια σε μια τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, έχουμε τη δυνατότητα να υψώνουμε «αναχώματα» απέναντι σε αυτές τις προσωρινές δυσκολίες.

Και τους αγρότες μας θα βοηθήσουμε και τους συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται από την ακρίβεια θα εξακολουθούμε να τους στηρίζουμε. Και οι μισθοί στη χώρα μας θα εξακολουθούν να αυξάνονται, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα.

Μας εκλέξατε και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση πριν από έξι μήνες και ανέλαβα μία υποχρέωση απέναντί σας: αυτό το έργο, το βαθύ μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης να το συνεχίσουμε και να το επιταχύνουμε. Αυτό ακριβώς κάνουμε.

Και βέβαια το αποτύπωμα της ανάπτυξης και της προκοπής πρέπει να μπορεί να φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δεν υπάρχουν για εμάς πολίτες β’ κατηγορίας. Δεν υπάρχουν ξεχασμένοι Έλληνες. Και μια περιοχή της χώρας, η Δυτική Ελλάδα, η οποία δικαιολογημένα μπορεί να αισθάνεστε ότι ήταν ξεχασμένη, έρχεται τώρα δυναμικά στο προσκήνιο και νομίζω ότι γι’ αυτό έχουμε κάθε λόγο, όλες και όλοι, να είμαστε πολύ χαρούμενοι.

Θα συνεργαστούμε, αγαπητέ μου Δήμαρχε, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως το κάναμε τόσα χρόνια τώρα. Θέλουμε ισχυρούς Δήμους, για να μπορούν να λύνουν τα δικά σας τοπικά προβλήματα.

Θα συνεργαστούμε και με τους Περιφερειάρχες σας. Εδώ, ξέρετε, συναντιούνται τρεις Περιφέρειες: συναντιέται η Δυτική Ελλάδα, η Ήπειρος -βλέπω και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, και τον Περιφερειάρχη της περιοχής σας και τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. Είστε ένα ιδιότυπο «τριεθνές» εδώ.

Και αυτό είναι που με κάνει να πιστεύω ότι πράγματι η ανάπτυξη την οποία θα δει η Δυτική Ελλάδα θα είναι μεγαλύτερη από την υπόλοιπη πατρίδα μας, ακριβώς επειδή είχατε μείνει πίσω και τώρα έχει έρθει η ώρα να καλύψετε το χαμένο έδαφος.

Θέλω και πάλι, φίλες και φίλοι, να σας πω από καρδιάς ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όσες και σε όσους μας εμπιστεύθηκαν στις διπλές εκλογές του περασμένου καλοκαιριού.

Και να σας επαναλάβω ότι για εσάς και για εμένα προσωπικά αυτή η σχέση εμπιστοσύνης την οποία έχουμε χτίσει είναι μια σχέση την οποία την τιμώ και θα την υπηρετήσω για όσο καιρό βρίσκομαι σε αυτό το αξίωμα.

Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι πάρα πολύ για την αγάπη σας. Να ευχηθώ σε όλες και σε όλους να έχουμε μια καλή χρονιά. Και βέβαια ο καινούργιος δρόμος να είναι καλοτάξιδος και γουρλίδικος για την ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.



