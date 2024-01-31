Μητσοτάκης σε αγρότες της Βόνιτσας: Ούτε γκαρσόνια θα γίνετε, ούτε στη Γερμανία θα πάτε

Στο αγροτικό μπλόκο της Βόνιτσας βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τα εγκαίνια του νέου αυτοκινητόδρομου Ακτίο - Αμβρακία.

Συνομιλώντας με αγρότες και αφού άκουσε τα αιτήματά τους ο πρωθυπουργός τους είπε: «Ούτε γκαρσόνια θα γίνετε, ούτε θα φύγετε στη Γερμανία. Για μένα η στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Ξέρω τα προβλήματα από πρώτο χέρι. Αυτά τα δύσκολα 4 χρόνια η κυβέρνηση στάθηκε στο μέτρο του δυνατού κοντά στους αγρότες με στήριξη του ΕΛΓΑ με αποζημιώσεις 1 δισ. ευρώ, με μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές. Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Ξέρουμε τις εκκρεμότητες στο μέτρο του εφικτού θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε γιατί οι δημοσιονομικές δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες».

Ο εκπρόσωπος των αγροτών απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό ζήτησε μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Μεταξύ άλλων του ζήτησε να οριστούν κατώτατες τιμές στα προϊόντα, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να δημιουργηθούν έργα υποδομής στην ύπαιθρο. «Δίνουμε αγώνα επιβίωσης, η χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα δεν θα λέγεται χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με αγρότες και κτηνοτρόφους στα περίχωρα της Βόνιτσας συζήτησε μαζί τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τις πολιτικές που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ξέρετε πολύ καλά ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι για εμάς και για εμένα προσωπικά πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Ξέρω τα προβλήματα και τα γνωρίζω από πρώτο χέρι. Γνωρίζετε επίσης, όμως, ότι αυτά τα τέσσερα δύσκολα χρόνια η κυβέρνηση στάθηκε, στο μέτρο του εφικτού, κοντά στους αγρότες. Και με μείωση της φορολόγησης και με αύξηση της οικονομικής στήριξης που δώσαμε στον ΕΛΓΑ.

Δώσαμε παραπάνω από 1 δισ. ευρώ σε αποζημιώσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μόνο τα 500 εκατομμύρια προέρχονταν από τις εισφορές των αγροτών, και με μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και στα λιπάσματα όπου μπορούσαμε να παρέμβουμε. Και είμαστε πάντα ανοιχτοί να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, να μειώσουμε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη καταφέραμε και εξασφαλίσαμε σχετικά λογικές τιμές πάνω στην κρίση αλλά θέλουμε να το μειώσουμε περισσότερο. Ξέρουμε τις εκκρεμότητες και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος της κίνησης και το ντίζελ.

Εδώ, λοιπόν, είμαστε και να τα συζητήσουμε και στο μέτρο του εφικτού, θέλω να το τονίσω αυτό, διότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες δεν είναι ατελείωτες -νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζετε-, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τον πρωτογενή τομέα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού άκουσε τους εκπροσώπους των αγροτών.

«Θέλω να σας μεταφέρω -και σας ευχαριστώ καταρχάς για τον πολύ ευγενικό και πολύ κόσμιο τρόπο της επικοινωνίας, αυτός είναι ο τρόπος να τα συζητάμε, θα τα συζητάμε εξαντλητικά και με το Υπουργείο και με εμένα προσωπικά- θέλω να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

Και όσο καλύτερα πηγαίνει η οικονομία συνολικά, όπως το κάναμε και πέρυσι με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (στο αγροτικό πετρέλαιο), τόσο περισσότερους πόρους θα έχουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα.

Οπότε, σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είμαι αφελής. Δεν είναι μόνο δύσκολα εδώ, βλέπετε, σε όλη την Ευρώπη έχουμε κινητοποιήσεις. Εγώ θέλω να κρατήσουμε αυτό το καλό και πολιτισμένο και ωραίο κλίμα διαλόγου διότι εμείς

είμαστε εδώ πρωτίστως, όχι για να τσακωνόμαστε, για να λύνουμε προβλήματα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και προσέθεσε: «Κρατήστε όμως την έμφαση που θέλουμε να δώσουμε και στο ηλεκτρικό ρεύμα και σε όλους τους συντελεστές του κόστους, αλλά κυρίως να μπορείτε να παίρνετε τις τιμές που τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα αξίζουν».

«Είμαστε στην άκρη του δρόμου, δεν κλείνουμε κανέναν δρόμο, δεν δημιουργούμε κανένα πρόβλημα καταρχήν. Είμαστε εδώ, γιατί πραγματικά δίνουμε έναν αγώνα επιβίωσης. Αυτό νομίζω ότι το γνωρίζετε κι εσείς. Έγκαιρα τα αιτήματά μας, που είναι αιτήματα επιβίωσης, έχουν φτάσει και σε σας και στο Υπουργείο πολύ περισσότερο», είπε στον Πρωθυπουργό ο εκπρόσωπος των συγκεντρωμένων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων.

«Να μας πείτε κι εσείς ποιο είναι το σχέδιο, αν υπάρχει σχέδιο να μας το πείτε, να κάνουμε κι εμείς κουμάντο, ή να γίνουμε γκαρσόνια ή να φύγουμε για τη Γερμανία», συμπλήρωσε. «Ούτε γκαρσόνια θα γίνετε, ούτε για τη Γερμανία θα φύγετε», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε σε συγκέντρωση πολιτών στη Βόνιτσα, ο κ.Μητσοτάκης είπε:

Φύγαμε από την Αθήνα με χιονόνερο και ήρθαμε στη Βόνιτσα με λιακάδα. Η Βόνιτσα βέβαια είναι γουρλίδικη, διότι την τελευταία φορά που ήρθα ακολούθησαν διπλές εκλογές και μας εκλέξατε και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση, οπότε περιμένουμε αντίστοιχο αποτέλεσμα και στις ευρωεκλογές τώρα.

Όπως ξέρετε είμαι εδώ σήμερα για έναν πολύ σημαντικό λόγο: διότι την Παρασκευή, το αργότερο το Σάββατο, θα δώσουμε πια οριστικά στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο τον αυτοκινητόδρομο Αμφιλοχία-Άκτιο, ένα έργο πνοής για την περιοχή.

Ξέρω πολύ καλά πόσο σας απασχολούσε το ζήτημα αυτού του δρόμου και θέλω να θυμίσω ότι πριν από τέσσερα χρόνια η δική μας κυβέρνηση ξεμπλόκαρε ένα έργο το οποίο ήταν κολλημένο στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Και σήμερα μπορούμε να παραδώσουμε ένα δρόμο σύγχρονο, ένα δρόμο ασφαλή, ένα δρόμο που θα ξεκλειδώσει, αγαπητέ μου Δήμαρχε, καινούριες αναπτυξιακές προοπτικές για ολόκληρη την περιοχή της δυτικής Αιτωλοακαρνανίας.

Κι επειδή μιλάω με πολλούς επενδυτές και βλέπω το ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή, αυτό το οποίο πάντα μας έλεγαν: «να εξασφαλίσετε ότι θα έχουμε σίγουρη και ασφαλή πρόσβαση». Έχουμε αεροδρόμιο, έχουμε δρόμο και το μέλλον γι’ αυτή την πολύ όμορφη γωνιά της Ελλάδος προδιαγράφεται εξαιρετικά αισιόδοξο.

Παρά τις δυσκολίες, και υπάρχουν δυσκολίες, ας μην κοροϊδευόμαστε, ξέρουμε πόσο ταλαιπωρούνται τα ελληνικά νοικοκυριά με την ακρίβεια, συνάντησα πριν από λίγο φίλους αγρότες οι οποίοι εκφράζουν κι αυτοί το δικαιολογημένο τους άγχος για την αύξηση του κόστους παραγωγής, αυτό το οποίο θέλω να σας πω και πάλι εδώ από τη Βόνιτσα είναι ότι ακριβώς επειδή η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα και επειδή η χώρα έχει μπει πια σε μια τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, έχουμε τη δυνατότητα να υψώνουμε «αναχώματα» απέναντι σε αυτές τις προσωρινές δυσκολίες.

Και τους αγρότες μας θα βοηθήσουμε και τους συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται από την ακρίβεια θα εξακολουθούμε να τους στηρίζουμε. Και οι μισθοί στη χώρα μας θα εξακολουθούν να αυξάνονται, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα.

Μας εκλέξατε και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση πριν από έξι μήνες και ανέλαβα μία υποχρέωση απέναντί σας: αυτό το έργο, το βαθύ μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης να το συνεχίσουμε και να το επιταχύνουμε. Αυτό ακριβώς κάνουμε.

Και βέβαια το αποτύπωμα της ανάπτυξης και της προκοπής πρέπει να μπορεί να φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δεν υπάρχουν για εμάς πολίτες β’ κατηγορίας. Δεν υπάρχουν ξεχασμένοι Έλληνες. Και μια περιοχή της χώρας, η Δυτική Ελλάδα, η οποία δικαιολογημένα μπορεί να αισθάνεστε ότι ήταν ξεχασμένη, έρχεται τώρα δυναμικά στο προσκήνιο και νομίζω ότι γι’ αυτό έχουμε κάθε λόγο, όλες και όλοι, να είμαστε πολύ χαρούμενοι.

Θα συνεργαστούμε, αγαπητέ μου Δήμαρχε, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως το κάναμε τόσα χρόνια τώρα. Θέλουμε ισχυρούς Δήμους, για να μπορούν να λύνουν τα δικά σας τοπικά προβλήματα.

Θα συνεργαστούμε και με τους Περιφερειάρχες σας. Εδώ, ξέρετε, συναντιούνται τρεις Περιφέρειες: συναντιέται η Δυτική Ελλάδα, η Ήπειρος -βλέπω και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, και τον Περιφερειάρχη της περιοχής σας και τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. Είστε ένα ιδιότυπο «τριεθνές» εδώ.

Και αυτό είναι που με κάνει να πιστεύω ότι πράγματι η ανάπτυξη την οποία θα δει η Δυτική Ελλάδα θα είναι μεγαλύτερη από την υπόλοιπη πατρίδα μας, ακριβώς επειδή είχατε μείνει πίσω και τώρα έχει έρθει η ώρα να καλύψετε το χαμένο έδαφος.

Θέλω και πάλι, φίλες και φίλοι, να σας πω από καρδιάς ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όσες και σε όσους μας εμπιστεύθηκαν στις διπλές εκλογές του περασμένου καλοκαιριού.

Και να σας επαναλάβω ότι για εσάς και για εμένα προσωπικά αυτή η σχέση εμπιστοσύνης την οποία έχουμε χτίσει είναι μια σχέση την οποία την τιμώ και θα την υπηρετήσω για όσο καιρό βρίσκομαι σε αυτό το αξίωμα.

Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι πάρα πολύ για την αγάπη σας. Να ευχηθώ σε όλες και σε όλους να έχουμε μια καλή χρονιά. Και βέβαια ο καινούργιος δρόμος να είναι καλοτάξιδος και γουρλίδικος για την ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

