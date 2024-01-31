«Ο νέος αυτοκινητόδρομος 'Ακτιο- Αμβρακία είναι ένα σημαντικό έργο, που αναβαθμίζει, πολυεπίπεδα, το οδικό δίκτυο της χώρας. Γιατί συντομεύει τις αποστάσεις, αυξάνει την οδική ασφάλεια των χρηστών, μειώνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση και δίνει αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή».

Αυτά επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή των εγκαινίων του νέου αυτοκινητόδρομου και πρόσθεσε:

«Ο οδικός άξονας Άκτιο-Αμβρακία συνδέει, απευθείας, την Ιόνια Οδό με το αεροδρόμιο του Ακτίου, την υποθαλάσσια σήραγγα του Ακτίου, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, μέσω της οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, και τον κόμβο προς Λευκάδα, παρακάμπτοντας την πόλη της Αμφιλοχίας. Ο πολίτης θα οδηγεί σε έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Θα χρειάζεται, πλέον, περίπου 3 ώρες και 20 λεπτά για να ταξιδέψει οδικώς από την Αθήνα έως τη Λευκάδα, κερδίζοντας 45 λεπτά κατά τη διαδρομή».

Επίσης, ανέφερε ότι «πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, που αναβαθμίζει, πολυεπίπεδα, το οδικό δίκτυο της χώρας» και συνέχισε:

· Συντομεύει τις αποστάσεις.

· Αυξάνει την οδική ασφάλεια των χρηστών.

· Μειώνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

· Αυξάνει την προσπελασιμότητα.

· Βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων.

· Λειτουργεί τονωτικά στην τουριστική δραστηριότητα.

· Συμβάλλει στην ομαλή, αποτελεσματική και ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών.

· Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για προσέλκυση επενδύσεων και νέες θέσεις εργασίας.

· Δίνει αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Ο πολίτης θα οδηγεί σε έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο».

Ακόμη, ο υπουργός Υποδομών είπε ότι «μέσα στο 2024 ολοκληρώνονται και οι συνδέσεις Βόνιτσα-Λευκάδα και Άκτιο- Άγιος Νικόλαος, με τις οποίες συμπληρώνεται η διαδρομή της σύνδεσης προς τη Λευκάδα» και συμπλήρωσε:

«Η χώρα, με καλούς ρυθμούς, συγκροτεί ένα δίκτυο σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων το οποίο καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια, παρά τις πολλαπλές κρίσεις της τελευταίας, περίπου, δεκαετίας».

«Σ' αυτό το πλαίσιο», συνέχισε, «και με σταθερό βηματισμό, προχωρούν σημαντικά και ολοκληρώνονται άμεσα, σειρά εμβληματικών έργων» αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Μέχρι το Πάσχα παραδίδεται το τμήμα Λαμία - Καλαμπάκα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65, συνολικού μήκους 136 χιλιομέτρων.

Το Νοέμβριο του 2024 παραδίδεται το Μετρό Θεσσαλονίκης.

Μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80% του νέου αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος, μήκους 75 χιλιομέτρων».

Επίσης, αναφέρθηκε «στην έναρξη κατασκευής τμήματος του οδικού άξονα Λαμία-Άμφισσα-Αντίρριο και την προώθηση των διαδικασιών για την κατασκευή τμήματος του οδικού άξονα Λαμία-Καρπενήσι-Αγρίνιο».

Παράλληλα, είπε, «δρομολογείται το αντιπλημμυρικό έργο των περιοχών Αμβρακίας-Αμφιλοχίας και Βάλτου».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Χρήστος Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση, δια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μεριμνά για την ποιοτική ολοκλήρωση και την έγκαιρη παράδοση δεκάδων υπό εκτέλεση μεγάλων και μικρών έργων στην κοινωνία, ενώ σχεδιάζει -με ρεαλισμό- νέα έργα», προσθέτοντας:

«Μεριμνά για την οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με τις ιδιωτικές εταιρείες. Σχέσεις που χαρακτηρίζονται από σαφήνεια, ειλικρίνεια και συνέπεια, με ύψιστο στόχο όλων μας την προώθηση των συμφερόντων της πατρίδας και των πολιτών.

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο, καλό παράδειγμα.

Με την πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, δημιουργούμε υποδομές που προωθούν την ισχυρή μεγέθυνση, ενισχύουν την βιώσιμη ανάπτυξη, αυξάνουν την απασχόληση και τονώνουν την κοινωνική συνοχή.

Όλες και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την πατρίδα πιο ισχυρή και την κοινωνία πιο ευημερούσα».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Κλείνουμε κεφάλαια. Αυτό το έργο είναι μία πολύ μεγάλη και σημαντική παρέμβαση. Βλέπουμε και την επόμενη μέρα μέσα από αυτή την παράδοση. Τα έργα πλέον δεν αποτελούν ένα άθροισμα "χύδην" παρεμβάσεων, αλλά αποτελούν ένα συγκροτημένο πλαίσιο, που πραγματικά αλλάζουν όλη την Ελλάδα». Ταυτόχρονα, τόνισε ότι «μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία» και συμπλήρωσε: «Είμαστε σε μία περίοδο όπου πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε τον τόπο με σχέδιο. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τόπο επειδή υπάρχει αυτή η καθημερινή επαφή της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού με τις τοπικές κοινωνίες».

Στον χαιρετισμό του, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του, «για το γεγονός ότι η Δυτική Ελλάδα έχει αρχίσει να κερδίζει αυτά που δικαιούται», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά «σε μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση και το υπουργείο Υποδομών, όπως η επανεκκίνηση της Πατρών-Πύργου στην Ηλεία και η παράκαμψη της Αμφιλοχίας, τμήμα της Αμβρακίας Οδού, που παραδόθηκε πριν ενάμιση χρόνο».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είμαστε πια στην εποχή των έργων, των πραγματικών έργων, των έργων που ξεκινούν και τελειώνουν».

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε σχετικά, μετά τα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου: «Η έναρξη λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου Αμβρακίας-Ακτίου, μειώνει σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης των Ελλήνων πολιτών και θα βελτιώσει την καθημερινή τους ζωή, χάρη στην καλύτερη συνδεσιμότητα και τις απρόσκοπτες μετακινήσεις. Έτσι, θα βελτιωθεί η συνολική ελκυστικότητα της περιοχής για τους τουρίστες και αναμένεται να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη. Για άλλη μια φορά, η πολιτική συνοχής αποδεικνύει με απτό τρόπο πως η ΕΕ δίνει προτεραιότητα στους Ευρωπαίους πολίτες, ωφελώντας και βελτιώνοντας τη ζωή τους. Οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο των ταμείων της πολιτικής συνοχής».

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MYTILINEOS Energy & Metals, ανέφερε, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του:

«Το έργο αυτό, πριν ανατεθεί μετά από επαναδημοπράτηση στην ΜYTILINEOS τον Νοέμβριο του 2020, είχε περάσει από πλήθος προβλημάτων που το ταλάνισαν για περισσότερο από μία δεκαετία, σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης και όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα, κόστισε πολύ και σε ανθρώπινες ζωές αυτή η καθυστέρηση.

Η ΜΕΤΚΑ κατασκευαστική, θυγατρική της ΜYTILINEOS, το παραδίδει εμπρόθεσμα και με πολύ ψηλά στάνταρ ποιότητας.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου, γιατί ανταπεξήλθαμε σε ένα τεχνικό έργο με εξαιρετικές δυσκολίες και δικαιώσαμε την εμπιστοσύνη της αναθέτουσας αρχής.

Η θυγατρική μας, ΜΕΤΚΑ, που έφερε σε πέρας αυτό το έργο, ουσιαστικά έφυγε από την Ελλάδα πριν από 15 χρόνια, μη δυνάμενη να ανταγωνιστεί επιτυχώς άλλες εταιρείες για λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Το διάστημα αυτό έκανε 19 μεγάλα έργα σε 10 χώρες με μεγάλη επιτυχία, η συμβατική αξία των οποίων υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

