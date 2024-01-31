Το Σαββατοκύριακο θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο νέος δρόμος Άκτιο - Αμβρακία, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή των εγκαινίων το μεσημέρι της Τετάρτης.

Έκανε λόγο για ένα νέο, σύγχρονο και ασφαλή δρόμο που περιορίζει κατά 45 λεπτά το ταξίδι προς Λευκάδα.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να παραδίδει με τον ίδιο ρυθμό έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των Ελλήνων.

Ειδικά για το νέο αυτοκινητόδρομο είπε ότι θα αλλάξει την όψη της Δυτικής Ελλάδας, θα ξεκλειδώσει νέες αναπτυξιακές προοπτικές και θα εξυπηρετεί τους πολίτες που «θα μπαίνουν στο αυτοκίνητό τους χωρίς να τρέμει το φυλλοκάρδι τους».

Επισκέφθηκα σήμερα το εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται η μονάδα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα, ύψους 650 εκ. ευρώ. Ένα πρωτοποριακό έργο για τα ελληνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. pic.twitter.com/D1upI2gCr0 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 31, 2024

«Η κυβέρνηση αυτή θα εξακολουθεί να δρομολογεί το σημαντικό έργο της ενίσχυσης των υποδομών αντιμετωπίζοντας και απρόβλεπτες καταστάσεις όπως ο Daniel αλλά θα το κάνουμε με συνέπεια έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδοτική ωριμότητα» είπε.

Επίσης, εξήγγειλε ότι τον Νοέμβριο του 2024 θα παραδοθεί το Μετρό της Θεσσαλονίκης και μέσα στο 2025 η εθνική Πατρών-Πύργου.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, οι υφυπουργοί Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος και Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, βουλευτές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης κ.α.

Ο αυτοκινητόδρομος Άκτιο - Αμβρακία έχει συνολικό μήκος 49,5 χλμ, αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,5 μέτρων η κάθε μία, μία λωρίδα καθοδήγησης ανά κατεύθυνση, πλάτους 0,5 μέτρων και κεντρική διαχωριστική νησίδα με αμφίπλευρο στηθαίο με τις αντίστοιχες λωρίδες καθοδήγησης πλάτους 2 μέτρων, δηλαδή είναι συνολικού πλάτους 17 μέτρων.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει:

Παράπλευρους και κάθετους δρόμους.

Δύο μεγάλες κοιλαδογέφυρες περίπου 200 μέτρων η κάθε μία και τριών μικρότερων γεφυρών για ρέματα.

9 κόμβους (8 ανισόπεδους και 1 ισόπεδο), καθώς και άνω και κάτω διαβάσεων.

Επίσης, κατασκευάστηκε και το οδικό τμήμα που συνδέει την απόληξη του οδικού άξονα Άκτιο - Αμβρακία με την Ιόνια Οδό, μήκους περίπου 500 μέτρων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 160 εκατομμύρια ευρώ, εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας « Διευρωπαικό Οδικό Δίκτυο και Οδική Ασφάλεια (ΤΣ)» του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορές Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» 2014 - 2020 και υλοποιήθηκε από την ανάδοχο εταιρία ΜΕΤΚΑ του ομίλου MYTILINEOS, που ανέλαβε το έργο τον Νοέμβριο του 2020.

Με την κατασκευή της Αμβρακίας Οδού συνδέεται η Ιόνια Οδός με το αεροδρόμιο του Ακτίου, με την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας (μέσω της οδού Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας) και τον κόμβο προς Λευκάδα, παρακάμπτοντας την πόλη της Αμφιλοχίας. Με την παράδοση του έργου ο χρόνος του ταξιδιού από Αθήνα προς Πρέβεζα και Λευκάδα μειώνεται κατά τουλάχιστον 45 λεπτά.

Στη μονάδα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται η μονάδα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας, που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα, ύψους 650 εκατ. ευρώ, με στόχο την υποστήριξη της περαιτέρω διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

«Εδώ στα ορεινά της Αμφιλοχίας δρομολογείται ένα πρωτοποριακό έργο, όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό το σημαντικό έργο αντλησιοταμίευσης ουσιαστικά θα πρέπει να το φανταστούμε ως μια πολύ μεγάλη μπαταρία. Όταν έχουμε πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας μετακινούμε νερό από τον χαμηλό ταμιευτήρα στον υψηλό και όποτε το σύστημα χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια γίνεται ακριβώς η αντίστροφη πορεία.

Το έργο αυτό έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία διότι, όπως είπε και ο κ. Περιστέρης, θα μειώσει τελικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιούμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να τις αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε ο πρωθυπουργός, αφού ξεναγήθηκε στο εργοτάξιο και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργο Περιστέρη, και τον διευθυντή του έργου Δημήτρη Βράγκο.

«Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 250 εκατομμύρια και όταν με το καλό ολοκληρωθεί, μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια, θα έχει μια σημαντικότατη προστιθέμενη αξία για τη συνολική σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος, καθώς δεν μπορούμε να προσδοκούμε στη μέγιστη δυνατή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς να έχουμε μεθόδους αποθήκευσης.

Και η αντλησιοταμίευση είναι εκείνη η μέθοδος αποθήκευσης που έχει και τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, καθώς σε αυτό το εργοτάξιο θα απασχοληθούν στην πλήρη του ανάπτυξη σχεδόν 1.000 εργαζόμενοι, οπότε μιλάμε και για πολλές περισσότερες δουλειές για την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Οπότε, προσβλέπουμε στη γρήγορη ολοκλήρωση αυτού του πολύ καινοτόμου όπως είπα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα έργου και με το καλό να ξαναβρεθούμε εδώ να το εγκαινιάσουμε», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι ένα έργο που έχει πολύ μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία, 70% θα μείνει στην Ελλάδα από τη δαπάνη του έργου εν αντιθέσει με άλλα συστήματα αποθήκευσης. Και προχωράμε ταχύτατα με μεγάλη απασχόληση. Πιστεύουμε σε λίγα χρόνια αυτό θα μπορεί να εξυπηρετεί το ηλεκτρικό σύστημα όλης της χώρας και να επιτρέψει την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ ούτως ώστε η Ελλάδα να γίνει πιο αυτάρκης και πιο φτηνή σε ηλεκτρισμό», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Περιστέρης.

Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την παράδοση του οδικού άξονα:

Κύριοι Περιφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, Σεβασμιότατε, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κυρίες και κύριοι,

Πράγματι, όταν αναχωρήσαμε σήμερα από την Αθήνα μάς συνόδευε χιονόνερο, για να φτάσουμε εδώ στη Δυτική Ελλάδα, στο αεροδρόμιο του Ακτίου, και να αντικρίσουμε μία ηλιόλουστη χειμερινή μέρα. Όπως ηλιόλουστες είναι και οι προοπτικές αυτού του ευλογημένου τόπου, προοπτικές οι οποίες αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο με την παράδοση αυτού του πολύ σημαντικού οδικού έργου για το οποίο αναλυτικά μίλησαν και οι προλαλήσαντες.

Γνωρίζετε καλά, οι κάτοικοι του τόπου, την πονεμένη ιστορία της Αμβρακίας Οδού και γνωρίζετε επίσης με πόση συστηματικότητα η κυβέρνησή μας αγωνίστηκε για να ξεμπλοκάρει το έργο αυτό, μέσα από καινούργιες διαγωνιστικές διαδικασίες, για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να παραδίδουμε στην ώρα του έναν υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο σχεδόν 50 χιλιομέτρων -πάγιο, διαχρονικό αίτημα τριών Περιφερειών: της Δυτικής Ελλάδος, της Ηπείρου, αλλά και των Ιονίων Νήσων.

Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να διαλέξουμε καλύτερο σημείο για να κάνουμε αυτή τη σεμνή τελετή από αυτό εδώ, όπου φαίνεται η σύγκριση: ο παλιός δρόμος από κάτω μας, πλάτους εφτά μέτρων -τον γνωρίζετε εξάλλου πολύ καλά κι εγώ, έχοντας επισκεφτεί πολλές φορές την περιοχή, έχω διατρέξει αυτά τα πολύ επικίνδυνα χιλιόμετρα- και βέβαια ο καινούργιος δρόμος, σύγχρονος, πρωτίστως ασφαλής. Περιορίζει κατά 45 λεπτά την πρόσβαση στη Λευκάδα, αλλά και στην Πρέβεζα, και ταυτόχρονα ανοίγει και τελείως καινούριες αναπτυξιακές προοπτικές για μία περιοχή της Ελλάδος η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό παρέμενε αναξιοποίητη.

Έβλεπα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επενδύσεις οι οποίες δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή και πιστεύω ότι η ύπαρξη αυτού του δρόμου θα συνεισφέρει καθοριστικά, έτσι ώστε μία τόσο όμορφη, πλην όμως ανεξερεύνητη, γωνιά της πατρίδας μας να κεντρίσει περισσότερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Κατά συνέπεια, να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης και καλύτερα εισοδήματα για όλους τους πολίτες.

Και βέβαια θέλω να σταθώ, όπως πάντα, στην ειδική διάσταση που όλα αυτά τα οδικά έργα έχουν στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας: για τις ζωές που χάθηκαν σε επικίνδυνους δρόμους και για την τεράστια πρόοδο που επιδεικνύουν όλοι οι δείκτες οδικής ασφάλειας κάθε φορά που εγκαινιάζουμε έναν σύγχρονο κλειστό ασφαλή αυτοκινητόδρομο.

Για όλους αυτούς τους λόγους το έργο αυτό έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία και με πολύ μεγάλη χαρά θα το παραδώσουμε και επίσημα στην κυκλοφορία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Θέλω επίσης, κυρίες και κύριοι, να τονίσω την πολύ μεγάλη σημασία την οποία η κυβέρνησή μας έχει αποδώσει συνολικά στη δρομολόγηση έργων υποδομής τα οποία χρόνιζαν εδώ και δεκαετίες. Και να υπερθεματίσω αυτό το οποίο είπε και ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών: τη δυνατότητά μας να συνεργαστούμε με τις μεγάλες τεχνικές εταιρείες της χώρας με όρους ειλικρίνειας, συνέπειας και προβλεψιμότητας.

Γι’ αυτό σήμερα είμαστε στο ευχάριστο σημείο το 2024 να είναι μια πολύ σημαντική χρονιά, όχι για τη δρομολόγηση νέων έργων αλλά πια για την παράδοση έργων τα οποία κατασκευάζονται εδώ και πολύ καιρό.

Ο Ε65, όλο το τμήμα από τη Λαμία μέχρι την Καλαμπάκα θα έχει παραδοθεί μέχρι τον Μάιο. Το Μετρό της Θεσσαλονίκης, τόσο πολύπαθο, ένα έργο με απίστευτα πολύ μεγάλες δυσκολίες, θα παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς τον Νοέμβριο του 2024. Και μέσα στο 2025, αγαπητέ μου Περιφερειάρχα, μια ακόμα μεγάλη εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, ο δρόμος Πατρών-Πύργου, θα είναι και αυτός έτοιμος. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί και το έργο αυτό προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα μπορέσουμε και στην περίπτωση αυτή να τηρήσουμε τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα.

Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για το γεγονός ότι στην πατρίδα μας πια έχουμε κατασκευαστικές εταιρείες υψηλοτάτου επιπέδου, που μπορούν να εκτελούν τέτοια έργα, δίνοντας ταυτόχρονα δουλειές σε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και μπορούν επίσης να εξάγουν την τεχνογνωσία τους στο εξωτερικό, ούσες πια εταιρείες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές, όχι μόνο σε εθνική αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα.

Και πρέπει, τέλος, να γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση αυτή θα εξακολουθεί να δρομολογεί το σημαντικό έργο της ενίσχυσης των υποδομών της πατρίδας μας, αντιμετωπίζοντας και απρόβλεπτες καταστάσεις όπως η περίπτωση του «Daniel». Αλλά θα το κάνουμε πάντα με όρους συνέπειας και με όρους ειλικρίνειας, χωρίς να υποσχόμαστε έργα τα οποία μπορεί να υπάρχουν μόνο στα χαρτιά ή στη φαντασία κάποιων, έχοντας εξασφαλίσει μελετητική και χρηματοδοτική ωριμότητα.

Έτσι σφυρηλατούνται, κυρίες και κύριοι, οι σχέσεις εμπιστοσύνης πολιτείας και πολιτών. Διότι όλοι αναλάβαμε ένα στοίχημα: όταν βρεθήκαμε στη θέση να ξαναμιλήσουμε για το έργο αυτό, έπρεπε και εμείς και η εταιρεία να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και τα χρονοδιαγράμματα τα οποία είχαμε θέσει. Είναι πάντα μεγάλη ικανοποίηση όταν αυτό μπορούμε και το κάνουμε.

Είμαι σίγουρος, λοιπόν, ότι αυτός ο δρόμος θα αλλάξει πράγματι την όψη όλης της Δυτικής Ελλάδας. Θα ξεκλειδώσει νέες σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες, θα εξυπηρετεί όμως, πρώτα και πάνω απ’ όλα, τους κατοίκους της περιοχής, που χωρίς διόδια -να το τονίσουμε και αυτό-, σε έναν απολύτως ασφαλή δρόμο θα μπορούν επιτέλους να κινούνται χωρίς κάθε φορά που μπαίνουν στο αυτοκίνητο, όπως το λέμε λαϊκά, «να τρέμει το φυλλοκάρδι τους».

Καλοτάξιδος, λοιπόν, ο καινούργιος δρόμος και πραγματικά όλα τα καλά. Και να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό να εγκαινιάζουμε και να παραδίδουμε σημαντικά έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων.



Ο νέος αυτοκινητόδρομος Άκτιο - Αμβρακία, μήκους περίπου 49 χιλιομέτρων, αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε μεγάλα οδικά έργα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς διασφαλίζει την απευθείας σύνδεση της Ιόνιας Οδού, της υποθαλάσσιας σήραγγας του Ακτίου, του λιμανιού της Ηγουμενίτσας και του κόμβου προς Λευκάδα.

Το έργο συμβάλλει επίσης στην ουσιαστική βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2021-2030, ενώ παράλληλα θα μειώσει την επιβάρυνση του περιφερειακού οδικού δικτύου και θα περιορίσει δραστικά το πολύπλευρο αποτύπωμα της κίνησης οχημάτων στους τοπικούς οικισμούς.

Η λειτουργία του νέου αυτοκινητοδρόμου θα τονώσει και την αναπτυξιακή δυναμική της ευρύτερης περιοχής, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας μετακινήσεις και μεταφορές, ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώσει τη σύνδεση με την υπόλοιπη χώρα, με τη διάρκεια της διαδρομής μεταξύ της Αθήνας και της Λευκάδας να μειώνεται κατά 45 λεπτά.



