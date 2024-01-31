Λογαριασμός
Δένδιας στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ: Οι αμυντικές πρωτοβουλίες να είναι συμβατές με την ασφάλεια των Κρατών Μελών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στην τοποθέτησή του, επεσήμανε τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής για την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθεί στις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις της άμυνας της

Δένδιας

Τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την παρέμβασή του στο 'Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών 'Αμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας αναφέρει τα εξής: «Σε σημερινή μου παρέμβαση στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας ΕΕ, υπογράμμισα τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής για την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθεί στις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις της άμυνας της.

Τόνισα, επίσης, ότι όλες οι αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ πρέπει να είναι πλήρως συμβατές με τα συμφέροντα ασφαλείας και άμυνας των Κρατών Μελών».

