Τη θετική στάση των κομμάτων, παρά τις επιμέρους αντιρρήσεις τους, για τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου της οπαδικής βίας, χαιρέτισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, κατά την αρχική του τοποθέτηση στην συζήτηση του νομοσχεδίου για τα «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α' 203)-Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού», στην Ολομέλεια.

Ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με την δέσμη μέτρων που θεσπίζονται στο σχέδιο νόμου, «σεβόμαστε το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, σέβεται απόλυτα και την FIFA και την UEFA, αλλά θέτει σε μια άλλη προτεραιότητα την ασφάλεια, που είναι δικαίωμα του κράτους» δηλώνοντας ότι «σεβόμαστε απόλυτα την ΕΠΟ και τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά είναι δικαίωμα της χώρας μας να διασφαλίζει υπέρ των πολιτών την ασφάλειά τους και το κάνουμε με μέτρα διοικητικού χαρακτήρα με την ΔΕΑΒ, χωρίς να παρεμβαίνουμε στα πρωταθλήματα. Δεν μειώνουμε βαθμολογίες, δεν ακυρώνουμε καμία ομάδα, απλά είναι δικαίωμά μας για την ασφάλεια των πολιτών να κλείνουμε ένα γήπεδο για φιλάθλους, εφόσον διαπιστώνεται παραβατική συμπεριφορά».

Απαντώντας στην κριτική που άσκησε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, για την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε: «Δεν ξέρω σε ποιο σημείο του κόσμου συμβαίνει κάτι τέτοιο», συμφώνησε όμως με τις προτάσεις για τον «Αθλητισμό για Όλους» και τον «Σχολικό Αθλητισμό» λέγοντας πως «αυτά τα δύο θέματα θα πρέπει να τα αναδείξουμε γιατί είναι και το αντίδοτο στην ομαδική βία» και προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν «πρωτοβουλίες, εκτεταμένη διαβούλευση με όλο το οικοσύστημα του Αθλητισμού και με όλα τα κόμματα, όχι μόνο για αυτούς τους δύο πυλώνες, αλλά και για τους επτά που αφορούν, συνολικά και ολιστικά, το αθλητικό μας οικοδόμημα, που θα συμπεριληφθούν στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο που θα έρθει μέσα στο 2024».

Σχετικά με την ασφάλεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, ο κ. Βρούτσης είπε πως «από το τέλος Αυγούστου του 2023 υπέγραψα Υπουργική Απόφαση βάσει της οποίας δεν μπορεί δοθεί άδεια λειτουργίας σε καμία αθλητική εγκατάσταση στην χώρα εάν δεν είναι ασφαλής, δηλαδή εάν δεν έχει το στοιχείο της στατικής επάρκειας και της πυρασφάλειας» και πρόσθεσε «πως βάζουμε μια τελεία στο παρελθόν και όσα έγιναν ή δεν έγιναν και κοιτάζουμε με αισιοδοξία το μέλλον».

Ο αναπληρωτής υπουργός, υπογράμμισε ότι από την συζήτηση του νομοσχεδίου προκύπτει ότι όλα τα κόμματα «συμφωνούν στις γενικές γραμμές» και η «βία στον αθλητισμό, μας βρίσκει όλους αντίθετους». Επισήμανε ότι κανένα κόμμα, ακόμα και αυτά που θα καταψηφίσουν το σχέδιο νόμου, «δεν διαφώνησε με τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου, που είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση πολιτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες». Αναγνώρισε την κριτική που ασκήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως «πράγματι, αργήσαμε να υλοποιήσουμε πράγματα που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες». Ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε στην θετική συμβολή που είχαν όλοι οι προηγούμενοι νόμοι, από το 1999 μέχρι και σήμερα, λέγοντας ότι «και εμείς επάνω σε αυτούς χτίζουμε, καλύπτοντας κενά». Επισήμανε πως με τις διατάξεις του νομοσχεδίου δεν θεσπίζονται άλλες ποινικές κυρώσεις, «καθώς στο πεδίο αυτό έχουμε φτάσει στην οροφή». Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι για τα μέτρα του νομοσχεδίου υπήρξε εποικοδομητική συνεργασία με όλες τις ομοσπονδίες, τις ΠΑΕ και ΚΑΕ, γιατί θέλουμε να είμαστε σύμμαχοι, όπως είπε, προσθέτοντας ότι υπήρξαν τεχνικά κλιμάκια από τρία συναρμόδια υπουργεία που επισκέφθηκαν όλα τα γήπεδα και συναντήθηκαν με όλες τις ΠΑΕ. Ο κ. Βρούτσης ανέφερε ότι το νομοσχέδιο επιφέρει «αλλαγές της λογικής» και απέδωσε την αισιοδοξία του ότι αυτές οι αλλαγές θα εφαρμοστούν, στο γεγονός ότι «αυτές περιγράφονται βήμα-βήμα, σταδιακά και με χρονοδιαγράμματα από τις διατάξεις του νομοσχεδίου». Επισήμανε ότι «οι διοικητικές ποινές που θα επιβάλλει η ΔΕΑΒ δεν θα είναι υποκειμενικές, γι΄αυτό και θα λειτουργήσουν».

Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι «ξέρουμε ότι στα γήπεδα δεν εκδηλώνεται η βία, αλλά εκκολάπτεται σε αυτά, για αυτό φροντίζουμε με τις κάμερες και την ταυτοπροσωπία στα εισιτήρια που προσφέρει η χρήση της τεχνολογίας, για να κλείσουμε ένα κενό που υπήρχε».

Για την ρήτρα παραβατικότητας, ο κ. Βρούτσης είπε ότι από το 2021 δίνονται πολλά εκατομμύρια ευρώ στον Αθλητισμό δια μέσω της φορολογίας του «Στοιχήματος» αλλά με Υπουργική Απόφαση που θα καθορίσει τα ποσοστά θα υπάρχουν παρακρατήσεις στις ομάδες όπου εκδηλώνονται παραβατικές συμπεριφορές και αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν στην βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Για τα μέτρα που αφορούν τη νέα δομή λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, είπε ότι «δεν είμαστε της λογικής να τις κλείσουμε» αλλά αυτό που κάνουμε «είναι να υπάρχει μόνο μια που θα κουμπώνει πάνω στην ΠΑΕ, για να αναλάβει και η κάθε ΠΑΕ την δική της ευθύνη» και παράλληλα «φιλοδοξούμε οι εκλεγμένες διοικήσεις των λεσχών να γίνουν συνομιλητές του υπουργού, όπου θα συζητούν όλα τα θέματα, όχι μόνο της αντιμετώπισης της βίας αλλά για όλα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

