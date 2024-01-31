Λογαριασμός
Πιερρακάκης: Στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο με πράξεις και όχι με λόγια

Στην ανάρτησή του ο κ. Πιερρακάκης αναφέρεται στην αύξηση της χρηματοδότησης προς τα πανεπιστήμια από το ύψος των ενενήντα εκατομμυρίων το 2018 στο σημερινό περίπου ένα δισεκατομμύριο

Πιερρακάκης

Δημόσια παρέμβαση υπέρ της στήριξης του δημοσίου πανεπιστημίου τόσο οικονομικά όσο και στο επίπεδο των θεσμικών αλλαγών έκανε με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός αναφέρεται στην εντυπωσιακά αυξημένη χρηματοδότηση με την κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει, μέσω του προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ, να ενισχύσει τα δημόσια ΑΕΙ και ταυτόχρονα επισημαίνει τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που πρόκειται να προκύψουν με βάση το νέο νομο για τα μη κρατικά-μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ως παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων.

Αναλυτικά, ο κ. Πιερρακάκης παρουσιάζει την αύξηση της χρηματοδότησης από το ύψος των ενενήντα εκατομμυρίων το 2018 στο σημερινό περίπου ένα δισεκατομμύριο (λειτουργία και υποδομές), ενώ ειδική αναφορά κάνει στην υιοθέτηση διαχρονικών προτάσεων της Συνόδου των Πρυτάνεων σχετικά με την αναγκαία απογραφειοκρατικοποίηση των ΑΕΙ, ώστε αυτά να απελευθερωθούν από τον υποργικό έλεγχο και να ενισχύσουν σημαντικά την αυτοδιοικητική λειτουργία τους, ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσουν το έργο τους.

"Στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο με πράξεις και όχι με λόγια" καταλήγει στην αναφορά του ο Κυριάκος Πιερράκης.

