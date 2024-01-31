Στα εγκαίνια του νέου οδικού άξονα «Άκτιο - Αμβρακία» ο πρωθυπουργός

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών, βουλευτών και δημάρχων της ευρύτερης περιοχής, θα παραδοθεί σήμερα στην κυκλοφορία η Αμβρακία Οδός στις 12.00 το μεσημέρι.

Στην εκδήλωση θα είναι ακόμη ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο περιφερειάρχης Ηπείρου Α. Καχριμάνης.

Ο νέος οδικός άξονας έχει χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητόδρομου και διαθέτει 2 λωρίδες +ΛΕΑ ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Διαθέτει ανισόπεδους κόμβους και αυξάνει γεωμετρικά τα επίπεδα οδικής ασφάλεια.

Με τον νέο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο η διαδρομή Λευκάδα - Αθήνα μειώνεται σε περίπου 3 ώρες και 20 λεπτά, ενώ θα μειωθούν αντίστοιχα και οι αποστάσεις προς Άκτιο, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα.

Πηγή: skai.gr

