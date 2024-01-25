Με επιτυχία το πρώτο crash test της κυβέρνησης - Τα επόμενα «μέτωπα» για τα ομόφυλα ζευγάρια

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Περνώντας με επιτυχία το πρώτο crash test ως προς τη συνοχή του Υπουργικού Συμβουλίου, η κυβέρνηση έβαλε στις ράγες το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ώστε εντός του επόμενου εικοσαημέρου να ψηφιστεί από τη Βουλή και να γίνει νόμος του κράτους.

Η «υπόθεση Βορίδη», η οποία μέχρι την οριστική χθεσινή διευθέτηση της αποτελούσε το μεγαλύτερο ενδοκυβερνητικό «αγκάθι», είχε την καλύτερη δυνατή έκβαση και για τις δύο πλευρές. Όπως προέκυψε από το κλίμα και τη συζήτηση εντός της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Υπουργός Επικρατείας είχε την ευχέρεια να εκθέσει εκ νέου τις απόψεις του, δηλώνοντας αμετακίνητος, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να έρθει σε ρήξη με την κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, με αποτέλεσμα η "χρυσή τομή" να εξευρεθεί στην επιλογή του κ. Μάκη Βορίδη να επιλέξει την αποχή για να αποτυπώσει κοινοβουλευτικά τη διαφωνία του με το επικείμενο νομοσχέδιο.

Μία στάση που βάρυνε θετικά στο ζύγι του Μεγάρου Μαξίμου, με κυβερνητικές πηγές να σημειώνουν ότι ο κ.Βορίδης "έχει εκφράσει την επιφύλαξή του αυτή ήδη πριν γίνει υπουργός.

Επέλεξε τη στάση της αποχής. Άρα δεν υπάρχει θέμα για την παραμονή του στο Υπουργικό Συμβούλιο".

Χαρακτηριστικός του κλίματος που επικράτησε στην Ηρώδου του Αττικού, ήταν ο διάλογος που είχε ο Υπουργός Επικρατείας με τον πρωθυπουργό κατά την διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου." Διαφωνώ επί της αρχής με το νομοσχέδιο και κατά τη γνώμη μου από το Σύνταγμα πηγάζει μια έννοια της οικογένειας που δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν θέλω να δημιουργήσω πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση, γι' αυτό και θα απέχω από την ψηφοφορία", ανέφερε ο κ. Βορίδης κατά την τοποθέτησή του που έγινε σεβαστή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

"Χαίρομαι που και οι διαφωνίες εκφέρονται με δομημένο τρόπο. Δεν θα μπω στα νομικά ζητήματα, διότι είναι θέμα ισότητας, συμπερίληψης και ελευθεριών", υπογράμμισε, από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός.

Οι υφυπουργοί

Παρότι πάντως το θέμα Βορίδη έκλεισε για την κυβέρνηση, το ίδιο δεν εκπέμπεται και για τους υφυπουργούς που εξακολουθούν και διαφωνούν με τη νομοθετική ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Κυβερνητικές πηγές παρουσιάζουν μία αμφίσημη στάση, δηλώνοντας αφενός ότι οι υφυπουργοί δεν είναι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, άρα δεν έχει η στάση τους την ίδια βαρύτητα με εκείνη του κ. Βορίδη για παράδειγμα, αφετέρου όμως τηρούν -όπως λένε- στάση αναμονής να δουν την οριστική στάση των υφυπουργών κατά την ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου.

Επιπλέον το βλέμμα της κυβέρνησης, αφού ολοκληρωθεί και η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου, στρέφεται στη Βουλή και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, όπου εξακολουθούν και υφίστανται οι διαφωνίες σε ένα σημαντικό αριθμό βουλευτών της, για τους οποίους θα συνεχιστεί η επιχείρηση "πειθούς" μέχρι και την ώρα που θα κλήθουν να ψηφίσουν στη Βουλή επί του νομοσχεδίου.

Προς ώρας η κυβέρνηση ζυγίζει ακόμη κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω τους βουλευτές η Εκκλησία, μετά την επίσημη τοποθέτηση της Ιεράς Συνόδου, αλλά και τυχόν ενέργειες Μητροπολιτών μέχρι την ώρα της ψήφισης. Αντικείμενο μελέτης αποτελούν και οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και μπορεί να βαρύνουν στην τελική στάση βουλευτών που πιέζονται από τους ψηφοφόρους τους, ειδικά στην επαρχία.

Χαρακτηριστική είναι πάντως, η δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1, σύμφωνα με την οποία για την νομιμοποίηση του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, συμφωνεί το 57,8% και διαφωνεί 39,8%, ενώ το 2,4% δεν απάντησε. Αξιοσημείωτο δε, είναι το εύρημα πως για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών διαφωνεί το 44,2% των ψηφοφόρων της ΝΔ.

Τα δεδομένα ανατρέπονται σε ότι αφορά την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, με το 55,2% να δηλώνει «κατά» και το 41% να εκφράζει θετική γνώμη. Δεν απάντησε το 3,8%.

Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει συνολικά 13 άρθρα και προγραμματίζεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Φεβρουαρίου. Θα έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, όπου θα ακουστούν όλες οι απόψεις και προτάσεις, αλλά και συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, ενώ πιθανόν θα ακολουθήσουν διορθώσεις ή προσθήκες εάν και εφόσον κριθεί ή προκύψει απο τη δημόσια διαβούλευση.

Στο ζήτημα της τεκνοθεσίας -το οποίο συγκεντρώνει τις πιο ισχυρές αντιδράσεις- η κυβερνητική πρόταση δεν θα αναγνωρίζει ως δικαίωμα στα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, μέσω παρένθετης μητέρας, ενώ για την ώρα ερώτημα παραμένει αν η απαγόρευση θα συμπεριλάβει και τα ομόφυλα ζευγάρια γυναικών, με δεδομένο πως οι γυναίκες έχουν ήδη δικαίωμα στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Θα αναγνωρίζονται, ωστόσο, τα παιδιά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό αλλά και όσα θα γεννηθούν και με παρένθετη μητέρα, επίσης στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα η επιλογή αυτή απαγορεύεται, αλλά αν ένα ζευγάρι βγει στο εξωτερικό και αποκτήσει παιδί με παρένθετη μητέρα, το ελληνικό κράτος θα το αναγνωρίσει.

Οι δε γονείς θα δηλώνονται ως "πατέρας πατέρας" ή "μητέρα μητέρα" και όχι με τους προσδιορισμούς "γονέας 1 και γονέας 2". Επιπλέον, το νομοσχέδιο θα αναγνωρίζει ίσα δικαιώματα σε ομόφυλα ζευγάρια, θα εξαιρεί όμως τα διεμφυλικά άτομα ή όσα δηλώνουν "τρίτο φύλο", ενώ θα αναγνωρίζεται αυτόματα ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών που παντρεύτηκαν στο εξωτερικό, αν και θα κληθούν να επιλέξουν αν θα κρατήσουν τον γάμο τους ή το σύμφωνο συμβίωσης που θα κάνουν στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

