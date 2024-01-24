Τη στάση της αποχής από την ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια όταν η ρύθμιση φτάσει στη Βουλή, επιλέγει ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, που έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του για το προωθούμενο νομοσχέδιο.
Κυβερνητικές πηγές, σημειώνουν πάντως, ότι ο κ.Βορίδης «έχει εκφράσει την επιφύλαξή του αυτή ήδη πριν γίνει υπουργός. Επέλεξε τη στάση της αποχής. Αρα δεν υπάρχει θέμα για την παραμονή του στο Υπουργικό Συμβούλιο».
Πηγή: skai.gr
