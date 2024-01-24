Λογαριασμός
Θα απέχει από την ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια ο Βορίδης - Δεν υπάρχει θέμα για την παραμονή του στην κυβέρνηση λένε κυβερνητικές πηγές

Γνωστές οι θέσεις του πριν γίνει υπουργός σχολιάζουν οι πηγές της κυβέρνησης για την απόφαση του υπουργού

Μάκης Βορίδης

Τη στάση της αποχής από την ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια όταν η ρύθμιση φτάσει στη Βουλή, επιλέγει ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, που έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του για το προωθούμενο νομοσχέδιο.

Κυβερνητικές πηγές, σημειώνουν πάντως, ότι ο κ.Βορίδης «έχει εκφράσει την επιφύλαξή του αυτή ήδη πριν γίνει υπουργός. Επέλεξε τη στάση της αποχής. Αρα δεν υπάρχει θέμα για την παραμονή του στο Υπουργικό Συμβούλιο».

TAGS: Μάκης Βορίδης Ομόφυλα Ζευγάρια
