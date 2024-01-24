Στην τελική ευθεία για την ψήφιση στη βουλή μπάινει το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών με το υπουργικό συμβούλιο να ανάβει σημερα το "πράσινο φως" και να τίθεται σε διαβούλευση το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη μνεία στην προστασία των παιδιών των ομόφυλων γονέων που ήδη υπάρχουν, τα οποία πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλα τα άλλα παιδιά. Ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε και για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου διατηρώντας τους ήπιους τόνους και εκτιμώντας ότι η διαφορετική προσέγγιση δεν θα επηρεάσει τις σχέσεις της εκκλησίας με την πολιτεία.

Τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στον υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη, ο οποίος είχε από την αρχή εκφράσει την αντίθεση του στο νομοσχέδιο.

Στην τοποθέτηση του, όπως ανέφερε σε συζήτηση με δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι δεν θα καταψηφίσει, αλλά θα απέχει για να διευκολύνει την κυβέρνηση, γεγονός που εκτιμήθηκε από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου και δεν τίθεται θέμα εξόδου του από την κυβέρνηση.

Χαρακτηριστικός ήταν ο διάλογος που είχε με τον πρωθυπουργό κατά την διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

«Διαφωνώ επί της αρχής με το νομοσχέδιο και κατά τη γνώμη μου από το Σύνταγμα πηγάζει μια έννοια της οικογένειας που δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν θέλω να δημιουργήσω πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση, γι' αυτό και θα απέχω από την ψηφοφορία», ανέφερε ο κ. Βορίδης κατά την τοποθέτησή του που έγινε σεβαστή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Χαίρομαι που και οι διαφωνίες εκφέρονται με δομημένο τρόπο. Δεν θα μπω στα νομικά ζητήματα, διότι είναι θέμα ισότητας, συμπερίληψης και ελευθεριών», υπογράμμισε, από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός.

Κυβερνητικές πηγές, σημειώνουν πάντως, ότι ο κ.Βορίδης «έχει εκφράσει την επιφύλαξή του αυτή ήδη πριν γίνει υπουργός. Επέλεξε τη στάση της αποχής. Αρα δεν υπάρχει θέμα για την παραμονή του στο Υπουργικό Συμβούλιο».

Την εισήγηση στο υπουργικό συμβούλιο έκανε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ενώ μία σειρά υπουργών στήριξε το νομοσχέδιο. Ωστόσο, αναμένεται να φανεί η στάση που θα τηρήσουν οι υφυπουργοί την ημέρα της ψηφοφορίας.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

