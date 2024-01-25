Του Αντώνη Αντζολέτου

Η αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωεκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε και ο Στέφανος Κασσελάκης, όπως έχει ανακοινώσει, επιθυμεί να διαφοροποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν. Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα του «isyriza» στην οποία όσοι επιθυμούν θα μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα για την ευρωλίστα του κόμματος. Είναι θέμα ημερών, λένε στελέχη της Κουμουνδούρου, η ενεργοποίησή της σχετικής πλατφόρμας, καθώς απομένουν να διευθετηθούν οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα υπάρξει και ένα βίντεο – κάλεσμα του Στέφανου Κασσελάκη σε όσους επιθυμούν να μπουν στην ευρωλίστα του ΣΥΡΙΖΑ. Η Πολιτική Γραμματεία θα καθορίσει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας που θα περιλαμβάνει εσωτερικό δημοψήφισμα από τα μέλη για το ποιος τελικά θα πάρει το χρίσμα. Αναμένεται να συγκροτηθεί μια επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες. Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν προβλέπεται από το καταστατικό, στην Κουμουνδούρου. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι δεν θα προκύψει κάποιο πρόβλημα, καθώς πρόκειται για μια επιλογή που προάγει τις δημοκρατίες διαδικασίες στο κόμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες στην ομιλία του στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής ο κ.Κασσελάκης ανέφερε ότι «η προκριματική διαδικασία του ευρωψηφοδελτίου είναι μία πρόταση τομής, θα βοηθήσει τον κόσμο να προσεγγίσει τον ΣΥΡΙΖΑ και να μας γνωρίσει». Για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ οι μόνοι σίγουροι αυτή τη στιγμή είναι οι νυν ευρωβουλευτές Κώστας Αρβανίτης και Έλενα Κουντουρά.

Οι μηχανές έχουν ανάψει για τα καλά το τελευταίο διάστημα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ώρες να υπάρξουν ανακοινώσεις που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, το «think tank» για την παιδεία, αλλά και για τους άλλους τομείς.

