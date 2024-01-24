Προβάδισμα 21 ποσοστιαίων μονάδων για τη ΝΔ αποτυπώνει δημοσκόπηση της Marc για τον ANT1 έναντι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 21 μονάδες διαφορά του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συγκεντρώνοντας ποσοστό 33,7% ενώ στη δεύτερη θέση παγιώνεται το ΠΑΣΟΚ με 12,7%. Ακολουθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ με 10%, το ΚΚΕ με 8%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Νίκη με 2,8%, οι Σπαρτιάτες και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,7% και η Νέα Αριστερά με 2%.

Το ζήτημα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των θεμάτων, που οι πολίτες κρίνουν ότι θα πρέπει να δώσει προσοχή η κυβέρνηση το 2024, με ποσοστό 74,2%.

Ακολουθούν υγεία/περίθαλψη με ποσοστό 57,9%, εγκληματικότητα/βία/παραβατικότητα με 39%, παιδεία με 27,2%, οικονομία/επενδύσεις/ανάπτυξη με 20,5%, εθνική άμυνα/ασφάλεια με 17,4%.

Σε ό,τι αφορά στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, το 57,8% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση δηλώνει «συμφωνώ» και «μάλλον συμφωνώ», ενώ το 39,8% δηλώνει «διαφωνώ» και «μάλλον διαφωνώ».

Το 75,1% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει πως συμφωνεί με την νομιμοποίηση του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, ενώ ακολουθούν οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ με ποσοστό 72,9%.

Στη ΝΔ, το 53,1% των ψηφοφόρων του κόμματος δηλώνει πως συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί, ενώ το 44,2% διαφωνεί.

Σχετικά με την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, το 55,2% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση τάσσεται κατά, το 28% δηλώνει «υπέρ, αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις» και το 13% απαντά «υπέρ, χωρίς περιορισμούς/εξαιρέσεις».

Αρνητική είναι η στάση των ερωτηθέντων απέναντι στην μέθοδο απόκτησης βιολογικού τέκνου διά της παρένθετης μητρότητας. Το 70,2% απαντά «διαφωνώ» και «μάλλον διαφωνώ», ενώ το 26,6% δηλώνει «συμφωνώ» και «μάλλον συμφωνώ».

Τέλος, θετικά απέναντι στο θέμα της επιστολικής ψήφου τάσσεται το 74,2% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση.

