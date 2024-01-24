Χαρίτσης: «Οφείλουμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο»

Σε ανοικτή πολιτική εκδήλωση μίλησε ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Ηράκλειο, ο πρόεδρος της Κ.Ο της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο κ. Χαρίτσης αναφερόμενος στην ψήφιση του νομοσχεδίου για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα, επανέλαβε ότι «την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη το τελευταίο που την ενδιαφέρει, είναι η προάσπιση των δημοκρατικών κανόνων».

Συμπλήρωσε δε, πως με τα όσα έγιναν το τελευταίο τριήμερο «αποκαλύφθηκε σε όλη του την έκταση, το μέγεθος του πραξικοπήματος που είχε σχεδιάσει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας» και πως με φόντο την τροπολογία για καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές που απορρίφθηκε γιατί δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, «η Ν.Δ. έδειξε ότι αυτό που την ενδιέφερε ήταν να προχωρήσει σε έναν κοινοβουλευτικό τακτικισμό, σε έναν θεσμικό τυχοδιωκτισμό».



Ο κ. Χαρίτσης ωστόσο αναφέρθηκε και στις ευθύνες των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι όπως ανέφερε «έσπευσαν να συναινέσουν στο νομοσχέδιο, ήδη από την πρώτη επιτροπή την προηγούμενη βδομάδα, ανοίγοντας έτσι την όρεξη στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτές τις αντιθεσμικές ενέργειες».

Αντίθετα, η στάση της Νέας Αριστεράς από την πρώτη στιγμή είχε «δημοκρατική σοβαρότητα και θεσμική συνέπεια την οποία επιδείξαμε και αναγκάσαμε τελικά και τις προοδευτικές δυνάμεις να κάνουν στροφή 180 μοιρών και να καταψηφίσουν και την τροπολογία και το νομοσχέδιο».

Ο κ. Χαρίτσης στην ομιλία του επισήμανε ότι «απέναντι στην πραγματικότητα που διαμορφώνει ο ασφυκτικός εναγκαλισμός της εξουσίας του κ. Μητσοτάκη με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, εμείς έπρεπε και πρέπει να δώσουμε μια απάντηση, η οποία αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, δε δίδεται από καμιά άλλη πολιτική δύναμη της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου δυστυχώς». Έκανε δε, επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «το κόμμα το οποίο χτίσαμε για δύο δεκαετίες, πολλοί και πολλές από εμάς με πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχει οδηγηθεί σε ένα πρωτοφανή εκφυλισμό και σε μια πρωτοφανή απαξίωση».

«Έχουμε κι εμείς μερίδιο ευθύνης, για το γεγονός ότι ανεχτήκαμε φαινόμενα εθνολαϊκιστικά στο χώρο μας το προηγούμενο διάστημα, για το γεγονός ότι ανεχτήκαμε εκφυλιστικές λογικές οι οποίες εισχώρησαν στο κόμμα μας και πλέον είναι κυρίαρχες στο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη» είπε ο κ. Χαρίτσης. Κατέληξε δε, λέγοντας, πως «οφείλουμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο» και πως η «Νέα Αριστερά θέλει να προσδώσει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο κόμμα της αριστεράς στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, ένα κόμμα το οποίο θα είναι λαϊκό αλλά όχι λαϊκίστικο, ένα ακόμα το οποίο θα είναι μαχητικό αλλά δεν θα είναι τοξικό, ένα κόμμα το οποίο δεν θα απαντάει στην επικοινωνιακή πανοπλία του αντιπάλου με lifestyle αλλά θα απαντάει με την επιστροφή της πολιτικής».

Τέλος, ο πρόεδρος της Κ.Ο της Νέας Αριστεράς που συνοδευόταν κατά τις επαφές που είχε στο Ηράκλειο, από την βουλευτή Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου, τόνισε μετά τις συναντήσεις που είχε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ότι «η επίθεση την οποία εξαπολύει κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι γενικευμένη σε όλα τα επίπεδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

