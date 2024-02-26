Δεκαεννέα τεχνικές αλλαγές στην ΚΑΠ και πρόταση για να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τις δομικές αλλαγές που θα κάνουν την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πιο λειτουργική και λιγότερο γραφειοκρατική, άρα και πιο χρήσιμη, για τους αγρότες, κατέθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, στις Βρυξέλλες, ο ΥπΑΑΤ, Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τόνισε ότι μεταφέρει στο Συμβούλιο την φωνή και την αγωνία των Ελλήνων αγροτών θέτοντας μάλιστα το ερώτημα αν τελικά μπορεί ένας ολόκληρος ευρωπαϊκός μηχανισμός να υπερασπιστεί τους παραγωγούς μας.

Στην παρέμβασή του ο ΥπΑΑΤ μεταξύ άλλων τόνισε:

«Μεταφέρω στις Βρυξέλλες τη φωνή των αγροτών της Ελλάδας! Οι αιτίες των προβλημάτων, δεν απορρέουν από δική τους υπαιτιότητα. Οι γεωργοί πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύουν την Ένωση με τρόφιμα σε λογικές τιμές. Αυτή η προτεραιότητα δεν είναι πλέον δεδομένη και είναι δική μας αρμοδιότητα να την προασπιστούμε», τόνισε και πρόσθεσε ότι πρέπει να συνεχισθούν οι ενέργειες της Επιτροπής για απλούστευση, «ακόμη και αν απαιτηθεί άνοιγμα του θεσμικού πλαισίου της βασικής πράξης. Οι γεωργοί μας αναμένουν λύσεις. Και πρέπει να τους τις δώσουμε».

Προσδιόρισε δε, τους τομείς που η Ευρώπη πρέπει να δράσει άμεσα:

Ευελιξία στην εφαρμογή των Προτύπων της αιρεσιμότητας.

Διευκόλυνση της μεταφοράς αδιάθετων ποσών και μεταξύ ετών για τις ετήσιες παρεμβάσεις του πρώτου Πυλώνα. Πρέπει να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων, ειδικά από τα οικολογικά προγράμματα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ρίσκο.

Απλοποίηση των ελέγχων και εξορθολογισμός των κυρώσεων. Οι ελεγκτικές διαδικασίες δεν μπορεί να είναι αποσυνδεμένες από την πραγματικότητα στο χωράφι. Υποστηρίζουμε εξαιρέσεις από τους ελέγχους αιρεσιμότητας για τους μικρούς γεωργούς και μη επιβολή κυρώσεων σε κανέναν γεωργό για μη συμμόρφωση με τα Πρότυπα κατά το έτος 2024.

Eναρμόνιση των κανονιστικών απαιτήσεων σχετικά με τις επενδύσεις σε αρδευτικά έργα.

Aπλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των τροποποιήσεων των Στρατηγικών Σχεδίων και αύξηση του αριθμού επιτρεπόμενων τροποποιήσεων. Η επαναφορά του κανόνα Ν+3 είναι επιβεβλημένη. Το υψηλό κόστος παραγωγής και ο πληθωρισμός ήδη έχουν καταστήσει τις επενδύσεις μη ελκυστικές. Οι χρονικοί περιορισμοί για την ολοκλήρωσή τους προσθέτουν ένα επιπλέον αντικίνητρο -ειδικά για τους νέους γεωργούς- στην προσπάθεια ενσωμάτωσης της καινοτομίας στη γεωργία.

Πέραν των ανωτέρω, ο Λευτέρης Αυγενάκης είπε ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστούν και οι υπόλοιποι παράγοντες που έχουν επηρεάσει αρνητικά την ευρωπαϊκή παραγωγή, αναφέροντας ως κυρίαρχη πρόκληση για τον πρωτογενή τομέα την κλιματική κρίση.

Τόνισε δε ότι η επέκταση και ενδυνάμωση αναφορικά με το δίχτυ ασφαλείας της ΚΑΠ είναι αναγκαία, καθώς το γεωργικό αποθεματικό δεν αρκεί να καλύψει όλα τα είδη κρίσεων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Θεσσαλίας. Υπενθύμισε δε ότι ως χώρα στηρίζουμε την πρόταση της Κροατίας και Σλοβενίας στον adhoc μηχανισμό που προτείνουν. «Το είχαμε συνυπογράψει. Επιμένουμε σε αυτήν την πρόταση!».

Κάνοντας αναφορά στο εμπόριο σημείωσε ότι «η επιβίωση των γεωργών μας εξαρτάται πρωτίστως από την ανταγωνιστικότητά τους. Η αμοιβαιότητα και η προάσπιση των ποιοτικών γεωργικών προϊόντων της Ένωσης στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες είναι αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για ένα δίκαιο εμπόριο. Ομοίως, οι ρήτρες διασφάλισης είναι απαραίτητες για την αποφυγή εισαγωγών φθηνότερων, συχνά μη ασφαλών προϊόντων, που επιφέρουν αποσταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς».

Ο Έλληνας ΥπΑΑΤ έθεσε και το ζήτημα της ενίσχυσης του ρόλου των αγροτών στην αγριοδιατροφική αλυσίδα, που, πανευρωπαϊκά, αλλά και στην Ελλάδα, αποτελεί ένα από τα βασικά αιτήματά τους τονίζοντας ότι «οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές υποβαθμίζουν τη συνεισφορά των γεωργών στην αλυσίδα, ενισχύουν τα μονοπώλια και λειτουργούν αρνητικά για το σύνολο της κοινωνίας που επωμίζεται τεράστιες αυξήσεις στις τιμές βασικών ειδών διατροφής».

Κλείνοντας την παρέμβασή του ο Έλληνας υπουργός, τόνισε, ότι συμπερασματικά απαιτείται:

εξασφάλιση ενισχυμένης χρηματοδότησης για την ΚΑΠ τώρα και στο μέλλον.

χρήση και άλλων πηγών χρηματοδότησης εκτός ΚΑΠ σε περιόδους κρίσεων,

όπως η κλιματική, η ενεργειακή, η γεωπολιτική, η υγειονομική.

επανεξέταση –άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση-,των απαιτήσεων της πράσινης αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ και της Πράσινης Συμφωνίας.

εξορθολογισμός των κανόνων εμπορίου, διαφάνεια και πάταξη φαινομένων κερδοσκοπίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις παγκόσμιες συναλλαγές.

Έθεσε δε, το ερώτημα: «Αλήθεια, δεν μπορεί ένας ολόκληρος ευρωπαϊκός μηχανισμός να υπερασπιστεί τους παραγωγούς μας; Τους αγρότες μας;»

Κλείνοντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζήτησε από την Επιτροπή να ανοίξει άμεσα ο διάλογος για δομικές αλλαγές στην ΚΑΠ.

