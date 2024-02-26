Εκατοντάδες οργισμένοι αγρότες μαζί με τα τρακτέρ επέστρεψαν σήμερα από νωρίς το πρωί στην «καρδιά» των Βρυξελλών την ίδια ώρα που οι υπουργοί Γεωργίας των 27 χωρών της ΕΕ συνεδριάζουν.

Περίπου 900 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο των Βρυξελλών με την κατάσταση να είναι έκρυθμη καθώς νωρίτερα δεν έλλειψαν τα επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας.

Μια τεράστια στήλη τρακτέρ κατέβηκε την κεντρική οδό Rue de la Loi νωρίς τη Δευτέρα, διακόπτοντας την κυκλοφορία σε όλη την πόλη καθώς οι αγρότες κλιμάκωσαν τη διαμαρτυρία τους ενάντια στις πράσινες πολιτικές της ΕΕ. Οι διαδηλωτές έφτασαν στην πλατεία Σούμαν, έξω από την έδρα του Συμβουλίου της ΕΕ, όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί Γεωργίας.

Στη σημερινή διαδήλωση συμμετέχουν αγροτικά συνδικάτα από τη Βαλονία και τη Φλάνδρα (νότιο και βόρειο τμήμα του Βελγίου), καθώς και αγρότες από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο.

Χαοτικές σκηνές

Ωστόσο, η κατάσταση δεν άργησε να βγει εκτός ελέγχου με τις Αρχές επιβολής του νόμου να στήνουν συρματοπλέγματα έξω από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ελαστικά και πέταξαν κοπριά στο δρόμο αψηφώντας τα οδοφράγματα της αστυνομίας με αποτέλεσμα η δυσοσμία να έχει εξαπαλωθεί σε ολόκληρη την πόλη. Παράλληλα ψέκασαν τους αστυνομικούς με υγρή κοπριά. Η αστυνομία από την πλευρά της προσπάθησε να τους απωθήσει με κανόνια νερού.

Αυτή την ώρα τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει ωστόσο, η κατάσταση συνεχίζει να μυρίζει μπαρούτι καθώς οι αγρότες παραμένουν στο κέντρο της πόλης όσο η Σύνοδος των ευρωπαίων υπουργών παραμένει σε εξέλιξη.

Οι αγρότες σε πολλές χώρες της ΕΕ - συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας - διαμαρτύρονται για τις περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ, καθώς αγωνίζονται με τη μείωση των εισοδημάτων, το υψηλό κόστος και τον ανταγωνισμό από φθηνές εισαγωγές.

