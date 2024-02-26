Επεισόδια σημειώνονται κατά τη συγκέντρωση αγροτών με τα τρακτέρ τους στην καρδιά των Βρυξελλών, όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να τους σταματήσουν.

Στις Βρυξέλλες συνεδριάζουν σήμερα οι υπουργοί Γεωργίας των 27 χωρών της ΕΕ.

Περίπου 300 τρακτέρ είναι παρατεταγμένα στο κέντρο της πόλης και η Rue de la Loi είναι αποκλεισμένη από αγρότες.

Η βελγική αστυνομία είχε στήσει φραγμούς και συρματοπλέγματα γύρω από τα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι οργισμένοι αγρότες οδήγησαν τα τρακτέρ τους προς τα οδοφράγματα σε μια επίδειξη δύναμης.

Αστυνομικοί προσπάθησαν να εμποδίσουν την διέλευση των αγροτών με οχήματα εκτόξευσης νερού, ωστόσο εκείνοι έσπασαν τα κιγκλιδώματα και πλησίασαν το μέγαρο, όπου θα συνεδριάσουν οι υπουργοί Γεωργίας.

Λιγότερο από ένα μήνα μετά την «ιστορική», όπως χαρακτηρίστηκε, αγροτική κινητοποίηση στη βελγική πρωτεύουσα την 1η Φεβρουαρίου, όταν πάνω από 1.300 τρακτέρ κατέκλυσαν τους δρόμους της ευρωπαϊκής συνοικίας, σήμερα οι αγρότες επιστρέφουν για να εκφράσουν το θυμό τους για την έλλειψη ανταπόκρισης από τις ευρωπαϊκές αρχές.

WATCH LIVE: European farmers protest in Brussels

Όπως αναφέρει η βελγική εφημερίδα Le Soir, στη σημερινή διαδήλωση θα συμμετέχουν αγροτικά συνδικάτα από τη Βαλονία και τη Φλάνδρα (νότιο και βόρειο τμήμα του Βελγίου), καθώς και αγρότες από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο.

Μεταξύ των κύριων αιτημάτων των αγροτών που, όπως οι ίδιοι λένε, δεν έχουν ακόμη εισακουστεί, είναι: δίκαια εισοδήματα, μείωση διοικητικών βαρών, τέλος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και αύξηση του προϋπολογισμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Σύμφωνα με εκπροσώπους βελγικών αγροτικών συνδικάτων, εκατοντάδες τρακτέρ αναμένεται να κατακλύσουν και σήμερα τις Βρυξέλλες, δεν αναμένεται πάντως να ξεπεράσουν τη συμμετοχή της 1ης Φεβρουαρίου.

Οι βελγικές αρχές, από την πλευρά τους, προειδοποιούν τους κατοίκους της πρωτεύουσας για «μείζονα κυκλοφοριακά προβλήματα» και τους παροτρύνουν να μη χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο, να προτιμήσουν το μετρό για τις μετακινήσεις τους

