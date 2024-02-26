Επιστρέφουν τα τρακτέρ σήμερα στις Βρυξέλλες - Συνεδριάζει το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

Λιγότερο από ένα μήνα μετά την «ιστορική», όπως χαρακτηρίστηκε, αγροτική κινητοποίηση στη βελγική πρωτεύουσα την 1η Φεβρουαρίου, όταν πάνω από 1.300 τρακτέρ κατέκλυσαν τους δρόμους της ευρωπαϊκής συνοικίας, σήμερα οι αγρότες επιστρέφουν για να εκφράσουν το θυμό τους για την έλλειψη ανταπόκρισης από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Όπως αναφέρει η βελγική εφημερίδα Le Soir, στη σημερινή διαδήλωση θα συμμετέχουν αγροτικά συνδικάτα από τη Βαλονία και τη Φλάνδρα (νότιο και βόρειο τμήμα του Βελγίου), καθώς και αγρότες από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο. Οι διαδηλωτές αναμένεται να εισέλθουν στην πρωτεύουσα περί τις 9.30 και να συναντηθούν στις 11.00 (ώρες Ελλάδας) στην πλατεία Σούμαν, έξω από την έδρα του Συμβουλίου της ΕΕ, όπου θα συνεδριάζουν οι Υπουργοί Γεωργίας.

Μεταξύ των κύριων αιτημάτων των αγροτών που, όπως οι ίδιοι λένε, δεν έχουν ακόμη εισακουστεί, είναι: δίκαια εισοδήματα, μείωση διοικητικών βαρών, τέλος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και αύξηση του προϋπολογισμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Σύμφωνα με εκπροσώπους βελγικών αγροτικών συνδικάτων, εκατοντάδες τρακτέρ αναμένεται να κατακλύσουν και σήμερα τις Βρυξέλλες, δεν αναμένεται πάντως να ξεπεράσουν τη συμμετοχή της 1ης Φεβρουαρίου. Οι βελγικές αρχές, από την πλευρά τους, προειδοποιούν τους κατοίκους της πρωτεύουσας για «μείζονα κυκλοφοριακά προβλήματα» και τους παροτρύνουν να μη χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο, να προτιμήσουν το μετρό για τις μετακινήσεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

