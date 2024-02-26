Την ετήσια δεξίωση προς τιμήν του Διπλωματικού Σώματος παρέθεσε σήμερα το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε τους ξένους πρεσβευτές και τους επιτετραμμένους των διπλωματικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Παρόντες στην δεξίωση, μεταξύ άλλων, ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπουργοί της κυβέρνησης όπως ο Δημήτρης Καιρίδης, η Σοφία Ζαχαράκη, η Όλγα Κεφαλογιάννη, η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου αλλά και οι υφυπουργοί Σοφία Βούλτεψη, Θάνος Πετραλιάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζόρτζ Τσούνης

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου.

Η Ολγα Κεφαλογιάννη στη δεξίωση

Από το διπλωματικό σώμα ήταν παρόντες πρέσβεις από όλες τις χώρες μεταξύ των οποίων, των ΗΠΑ, Ισραήλ, Αιγύπτου, Παλαιστίνης, Τουρκίας, Αλβανίας, Φιλιππίνες, Ουκρανίας, Σαουδικής Αραβίας, Γουατεμάλας κλπ.

Δείτε φωτογραφίες από την δεξίωση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.