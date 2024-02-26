«Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ίδια και δεν έχει αλλάξει. Συμφωνούμε -και το λέω και σήμερα από εδώ- να γίνουν μη κρατικά μη κερδοσκοπικά, -υπογραμμίζω μη κερδοσκοπικά-, με αναθεώρηση του άρθρου 16, όπως είναι η θέση του προγράμματός μας. Αυτό έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτό λέει το πρόγραμμά μας τα τελευταία χρόνια, αυτό λέω κι εγώ. Αυτή είναι η θέση μας», υπογράμμισε, εμφατικά, το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ρ/σ ΣΚΑΙ.

Αντέκρουσε έτσι την έντονη κριτική που δέχεται ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, για την απόφαση να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Εξάλλου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι τα μεγαλύτερα, παγκοσμίως, μη κρατικά πανεπιστήμια, όπως το Χάρβαρντ, το Γέιλ, η Οξφόρδη, δεν είναι ιδιωτικά, αλλά αντιθέτως είναι μη κρατικά μη κερδοσκοπικά, γιατί επανεπενδύουν τους τεράστιους πόρους τους. «Τι κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία; Ένα fund κι ένα κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού θα συνεργαστούν -λένε- για να κάνουν, δήθεν, ένα μη κερδοσκοπικό στην Ελλάδα. Μα, ποιον κοροϊδεύουν;» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας την πρόβλεψη του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για κερδοσκοπικό μητρικό εταιρικό σχήμα.

Ο κ. Ανδρουλάκης έφερε ως παράδειγμα το Anatolia, το Deree και το Alba, λέγοντας ότι είναι πολύ καλοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί, ωστόσο υποστήριξε ότι νόμος του κ. Πιερρακάκη τους λέει: «αν θέλετε να μπείτε στο παιχνίδι των πανεπιστημίων, βρείτε ένα ξένο σύστημα για να μπείτε μέσα».

«Η Νέα Δημοκρατία κάνει διευθέτηση συμφερόντων. Εκμεταλλεύονται, επιπλέον, ότι πρέπει επιτέλους να γίνει. Συμφωνούμε. Να γίνει σύννομα με το Σύνταγμα. Δηλαδή, να αναθεωρήσουμε το άρθρο 16 και να επιτρέπονται -όχι να απαγορεύονται. Εμείς είμαστε σοσιαλδημοκράτες, συνδιαμορφωτές. Δηλαδή, να συνδιαμορφώσουμε την αλλαγή του Συντάγματος, ώστε να επιτρέπονται τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά» συμπλήρωσε.

Εξέφρασε προβληματισμό για τη συνταγματική ορθότητα της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, λέγοντας:«Αυτή τη στιγμή γίνονται συνταγματικοί ακροβατισμοί για να γίνει διευθέτηση συμφερόντων. Συνένοχο το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι. Δεν περίμενα αυτήν τη ρύθμιση, που είναι εξόφθαλμα διευθέτηση συμφερόντων. Περίμενα κάτι πιο στέρεο και αντικειμενικό. Εγώ είμαι υπουργός για να το αλλάξω; Εγώ βρήκα αυτά τα συμφέροντα να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα; Εγώ τους είπα πριν από ένα χρόνο να πάνε να πάρουν οικόπεδα και ΙΕΚ για να είναι έτοιμοι; Είμαστε σε άλλη χώρα;».

Απέρριψε την κριτική πως το ΠΑΣΟΚ με τη στάση του ενισχύει τον λαϊκισμό. «Δεν συμμετέχω σε αυτόν τον λαϊκισμό. Λέω ξεκάθαρα: όχι στην ακινησία, ναι στην αναθεώρηση, αλλά να γίνει με τέτοιο τρόπο που το δημόσιο πανεπιστήμιο να είναι προτεραιότητα. Στην Κύπρο, το 46% των φοιτητών φεύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν. Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως επιχειρηματολογεί ο υπουργός. Και κάτι τελευταίο: στην Ευρώπη το 85% των φοιτητών σπουδάζουν σε δημόσια πανεπιστήμια. Το υπόλοιπο 10% σε μη κρατικά-μη κερδοσκοπικά. Τα ιδιωτικά είναι ελάχιστα και παντελώς άγνωστα», τόνισε και συνέχισε: «Να το λέμε λοιπόν αυτό, για να ξέρουμε που πάει την παιδεία η Νέα Δημοκρατία. Την πάει εκεί που έχει πάει και την υγεία: στην απαξίωση, στις ανισότητες, κι εμείς επειδή έχουμε μια άλλη ιδεολογία δεν μπορούμε να περπατήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ όταν ρωτήθηκε για τη θεσμοθέτηση των απογευματινών χειρουργείων απάντησε: «Ένα νοσοκομείο όπου από τα έξι πρωινά χειρουργεία λειτουργούν τα τρία, γιατί δεν έχει αναισθησιολόγους και λοιπό προσωπικό, πώς θα κάνει απογευματινά χειρουργεία; Εμείς δεν διαφωνούμε με το ολοήμερο χειρουργείο. Είμαστε θετικοί, είναι στο πρόγραμμά μας εξάλλου. Επειδή ο κ. Γεωργιάδης μιλάει πολύ και μάλλον ξεχνάει τι λέει, ο ίδιος σε συνέντευξή του είχε πει ότι αυτά για να γίνουν, πιθανώς να χρειάζονται και ιδιώτες ιατροί. Άρα, σε μερικούς μήνες θα μας πει ότι το σύστημα δεν μπορεί να έχει και απογευματινά χειρουργεία χωρίς αναστολή κάποιων πρωινών, συνεπώς να βάλουμε και ιδιώτες ιατρούς στο σύστημα» ενώ κατηγόρησε τη ΝΔ πως αποδομεί το ΕΣΥ που ιδρύθηκε από το ΠΑΣΟΚ και μείωσε τις ανισότητες. «Αυτή είναι η αγωνία μας: να αναγεννήσουμε το ΕΣΥ», σημείωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης θύμισε μάλιστα τι προέβλεπε ο νόμος του 2001 για τα απογευματινά χειρουργεία. «Τότε το αντίτιμο οριζόταν στα 100-150 ευρώ και μάλιστα ένα τμήμα αυτού του αντιτίμου επέστρεφε στο ΕΣΥ. Δηλαδή, επανεπενδυόταν. Τώρα είναι πολλαπλάσιο, όταν ήδη πληρώνουμε πάρα πολλά από την τσέπη μας. Θέλω να συγκρίνετε μισθούς τότε και τώρα και το αντίστοιχο αντίτιμο για να καταλάβετε τη διαφορά» ανέφερε.

Ως προς την ακρίβεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος παρέπεμψε σε προηγούμενες δηλώσεις του πρωθυπουργού για να υπογραμμίσει την κυβερνητική αποτυχία.

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι "βάλαμε την ακρίβεια πίσω μας", στις 23/01/23. Στις 19/05/23 τον ρωτούν ξανά οι δημοσιογράφοι τι θα γίνει με την ακρίβεια και απάντησε και τότε πως "τα δύσκολα είναι πίσω μας". Στις 19/02/24, ετέθη η ίδια ερώτηση τι συμβαίνει με την ακρίβεια. "Είναι πίσω μας η ακρίβεια" επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης και την ίδια ώρα ο ελληνικός λαός βιώνει σωρευμένη ακρίβεια 30% στα βασικά αγαθά. Όλα έχουν ένα όριο» τόνισε.

Θίγοντας το οξύ στεγαστικό πρόβλημα, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση που διατύπωσε στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία οι κάτοχοι Golden VISA ακινήτων, να μπορούν να το διαθέτουν είτε για μακροχρόνια μίσθωση είτε για ιδιοκατοίκηση.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέφερε το ερώτημά του για το πλαίσιο του νομοσχεδίου για τους ποινικούς κώδικες, σχετικά με το «παράθυρο» ακαταδίωκτης κακουργηματικής απιστίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λέγοντας ότι έχει αποφύγει ως σήμερα να απαντήσει η κυβέρνηση. «Το έθεσα δύο φορές στον κ. Φλωρίδη και δεν απάντησε. Απευθύναμε το ερώτημα σε ανακοίνωσή μας στον κ. Μαρινάκη και επίσης δεν απάντησε. Ας μας απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης: γιατί στους ποινικούς κώδικες υπάρχει παράθυρο ακαταδίωκτης κακουργηματικής απιστίας για τους επόμενους μήνες; Ποιους θέλουν να καλύψουν; Θέλω μια απάντηση από τους λαλίστατους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Φλωρίδη, τον κ. Γεωργιάδη, τον κ. Μαρινάκη και τον ίδιο τον πρωθυπουργό».

Κληθείς να σχολιάσει τις εσωτερικές διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν σχολιάζει τα εσωκομματικά άλλων κομμάτων.

«Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνουν αυτό ακριβώς. Δεν θέλω να σχολιάσω τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο μου πολιτικό σχόλιο είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ, οι προοδευτικοί πολίτες της αριστεράς και του κέντρου μπορούν να βρουν μια αξιόπιστη λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το επίδικο των ευρωπαϊκών εκλογών για την εσωτερική πολιτική ζωή, πέρα από το ευρωπαϊκά θέματα. Να σταματήσει η ασυμμετρία, που υπάρχει σήμερα: με τη Νέα Δημοκρατία του 41% με πολύ μεγάλη αποχή και τεράστια αλαζονεία και τα υπόλοιπα κόμματα σε χαμηλότερα ποσοστά. Θέλω μία ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό για να υπάρχει αξιόπιστη προοδευτική αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

