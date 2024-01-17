Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ: Είμαστε αισιόδοξοι για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια

Για το ζήτημα της ακρίβειας και το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών τοποθετήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

«Συνολικά το ζήτημα της εισαγόμενης ακρίβειας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Με βάση τα επίσημα στοιχεία η χώρα μας στον δείκτη πληθωρισμού τροφίμων είναι λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό δείκτη» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το πρόβλημα της ακρίβειας είναι προφανώς εισαγόμενο και σύνθετο. Κινούμαστε σε τρεις άξονες με πρώτο τους ελέγχους που ασκούνται, με 25.000 να έχουν διενεργηθεί το 2023, με δεύτερο τις αυξήσεις των εισοδημάτων με μια σειρά μέτρων που έχει πάρει η κυβέρνηση και με τρίτο πυλώνα τις στοχευμένες αντιδράσεις όπως τα τελευταία μέτρα που λήφθηκαν», είπε ο κ. Μαρινάκης.

«Θα βλέπουμε το πρόβλημα και θα παρεμβαίνουμε».

Δεν είναι στελέχη της ΝΔ οι ιδιοκτήτες του διαμερίσματος στο Γαλάτσι

Ερωτηθείς για την κριτική στην επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη σε ζευγάρι ωφελούμενο από το πρόγραμμα «Σπίτι Μου», ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι δεν έχει καμία σχέση με τη Ν.Δ.

Παράλληλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με το ίδιο ζήτημα πρόσθεσε ότι «να δούμε τα στοιχεία από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τις τράπεζες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βοηθάει νέους ανθρώπους αντί να νοικιάζουν ένα σπίτι χρηματοδοτεί τον φθηνό δανεισμό σπιτιών».

Απαντώντας στην κριτική ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «αντί να έρθει ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να χαρακτηρίσει κομπάρσους νέους ανθρώπους θα ήταν καλύτερα να μας πει τι έχει κάνει τόσα χρόνια το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τους νέους ανθρώπους, αλλά και τι προτείνει και πως θα χρηματοδοτηθεί».

«Η αντιπολίτευση αντί να συζητήσει για την ουσία πετάει την μπάλα στην εξέδρα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα», πρόσθεσε.

Κατάκτηση της ΝΔ η διαδικασία ενημέρωσης των στελεχών της

Ο κ. Μαρινάκης σχολιάζοντας την ενημέρωση των βουλευτών για τη νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, τόνισε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που είναι καθημερινότητα της ΝΔ, ενώ πρόσθεσε ότι « Προφανώς είναι ένα θέμα που έχει πάρει παραπάνω διαστάσεις αλλά δεν είναι το μόνο σημαντικό θέμα».

«Είναι μία άδικη εκκρεμότητα, είναι ένα ζήτημα που έπρεπε και πρέπει να ρυθμιστεί γιατί δεν υπάρχουν παιδιά και πολίτες δύο κατηγοριών. Οι βουλευτές θα ψηφίσουν με βάση τη συνείδησή τους ούτως ή άλλως αυτό προβλέπει το Σύνταγμα».

Ο κ. Μαρινάκης για το ίδιο ζήτημα επανέλαβε ότι συμβαίνει με όλα τα νομοσχέδια ενώ «πρόκειται για μία κατάκτηση της ΝΔ και είναι η αιτία που η ΝΔ παραμένει το μόνο μεγάλο κόμμα, η μόνη μεγάλη παράταξη κατά τη μεταπολίτευση».

Ο ίδιος επισήμανε «γίνεται διάλογος με επιχειρήματα με νομική ανάλυση και θεωρώ ότι απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα που έφεραν οι βουλευτές από τις περιφέρειές τους και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί».

«Δεν ακούσαμε από τους βουλευτές μας χυδαίες διατυπώσεις και δηλώσεις για συμπολίτες μας όπως εκείνη του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Θα περίμενα μια πιο ηχηρή αντίδραση από το κόμμα.»

Ερωτηθείς ο κ. Μαρινάκης για τη διαφωνία του κ. Σαμαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «είναι γνωστές οι απόψεις του και το γεγονός ότι διατυπώνεται η διαφωνία αλλά προχωράμε ενωμένοι μπροστά. Είμαστε η πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα σε εποχή εισαγόμενων κρίσεων που έχει καταφέρει να πάρει αποφάσεις που σε άλλα χρόνια ήταν ταμπού».





Πηγή: skai.gr

