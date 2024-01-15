Με ένα νεαρό ζευγάρι με δύο παιδιά, που απέκτησαν το δικό τους σπίτι στο Γαλάτσι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα «Σπίτι μου», συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Ο 31χρονος Σπύρος και η 29χρονη Ραφαέλλα, ιδιωτικοί υπάλληλοι, μέχρι πρότινος νοίκιαζαν ένα μικρότερο διαμέρισμα στην ίδια περιοχή αλλά χάρη στο επιδοτούμενο από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στεγαστικό δάνειο απέκτησαν τη δική τους στέγη, καταβάλλοντας κάθε μήνα για την αποπληρωμή του δανείου περίπου το μισό ποσό συγκριτικά με το ενοίκιο που θα πλήρωναν για αντίστοιχο σπίτι.

«Να μπορείς να καταλήγεις να πληρώνεις λιγότερα από ό,τι θα πλήρωνες για το ενοίκιο, αλλά να είναι το δικό σου σπίτι, το οποίο θα σου μείνει τελικά, αυτή ήταν νομίζω η μεγάλη καινοτομία του προγράμματος», επισήμανε ο Πρωθυπουργός. «Κοιτάς το μέλλον σου, κοιτάς το καλό σου, οπότε όλο και ανεβαίνεις, ανεβαίνεις, ανεβαίνεις, προσπαθείς πάρα πολύ για τα δύο πλάσματα, τουλάχιστον στη δική μας περίπτωση. Οπότε, το καλύτερο κοιτάς», είπε από την πλευρά της η Ραφαέλλα.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε διάστημα μόλις εννέα μηνών μετά την ψήφιση του αρχικού νόμου και έχουν ενταχθεί 9.766 δικαιούχοι, εκ των οποίων το 61% είναι ζευγάρια και μονογονεϊκές οικογένειες. Μετά τον διπλασιασμό του αρχικού προϋπολογισμού λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, το συνολικό ύψος των δανείων υπερβαίνει το 1,03 δισεκ. ευρώ, με τη ΔΥΠΑ να καλύπτει άτοκα το 75% του ποσού, συνολικά 773,9 εκατομμύρια ευρώ. Η επιτοκιακή επιβάρυνση για τρίτεκνα και πολύτεκνα νοικοκυριά επιδοτείται πλήρως, με 19,1 εκατ. ευρώ.

«Η απορρόφηση ήταν τόσο γρήγορη που μας εξέπληξε κι εμάς», είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα σε νέες και νέους έως 39 ετών, ενώ τόνισε πως το «Σπίτι μου» αποτελεί μέρος μόνο της ευρύτερης στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης.

«Το “Σπίτι μου” είναι ένα κομμάτι μόνο. Θα προχωρήσουμε και στην οικοδόμηση νέων κατοικιών αξιοποιώντας ακίνητη περιουσία, θα προσφέρουμε δηλαδή εμείς τη γη ουσιαστικά. Θα πάμε σε developers, κατασκευαστές, να πούμε “φτιάξτε, κρατήστε ένα κομμάτι”, ένα είδος αντιπαροχής ουσιαστικά, όπου εμείς θα βάλουμε τη γη και θα κρατήσουμε για κοινωνική κατοικία, ουσιαστικά κατοικία με καλύτερους όρους, το υπόλοιπο κομμάτι», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Και βέβαια έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα με πολλά ακίνητα, πολλά διαμερίσματα τα οποία είναι κλειστά. Τα οποία, ξαφνικά όμως, επειδή έχουν ανέβει οι τιμές, αν δώσεις ένα κίνητρο επισκευής, αν δώσεις στον άλλον και μια βοήθεια για να κάνει μια βασική επισκευή, ξαφνικά αυτή η πρόταση γίνεται πιο ελκυστική», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. «Πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά διαμερισμάτων γιατί η ζήτηση είναι αυτή που είναι και θα βαίνει αυξανόμενη».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τον Σπύρο και τη Ραφαέλλα να του αφηγηθούν την εμπειρία τους και συζητήθηκαν τρόποι βελτίωσης του προγράμματος «Σπίτι μου», για την περαιτέρω στήριξη των νεαρών δανειοληπτών.

Το ζευγάρι, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στο σκέλος της ιδιωτικής συμμετοχής, πρότεινε να αυξηθεί το ανώτατο ποσό του δανείου πάνω από το υφιστάμενο πλαφόν των 150.000 ευρώ ή να δοθεί η δυνατότητα χορήγησης συμπληρωματικού δανείου. Ο Σπύρος και η Ραφαέλλα πρότειναν επίσης να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία να αναρτούν τις διαθέσιμες κατοικίες οι ιδιοκτήτες, ώστε να καταστεί πιο εύκολος και πιο οικονομικός ο εντοπισμός των ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

«Εμείς πραγματικά θα το συστήναμε και το συστήνουμε ακόμα σε φίλους οι οποίοι το δικαιούνται», είπε ο Σπύρος. «Επί της διαδικασίας πρέπει να επιμείνουμε, εξάλλου τα οικονομικά είναι αυτό που λέμε: καταλήγεις να πληρώνεις τη μισή δόση από ό,τι θα πλήρωνες για ενοίκιο, για δικό σου σπίτι», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

