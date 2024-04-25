Η Ουκρανία έχει αρχίσει ήδη να χρησιμοποιεί, για πρώτη φορά, βαλλιστικούς πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς ATACMS κατά της Ρωσίας, οι οποίοι παρασχέθηκαν κρυφά από τις ΗΠΑ, επιβεβαίωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το βρετανικό δίκτυο BBC.



Τα όπλα στάλθηκαν ως μέρος ενός προηγούμενου πακέτου υποστήριξης των ΗΠΑ, και έφτασαν αυτόν τον μήνα. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι δεν ανακοινώθηκαν δημόσια για τη διατήρηση της «επιχειρησιακής ασφάλειας» της Ουκρανίας.



Οι πύραυλοι ATACMS έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά για να χτυπήσουν ρωσικούς στόχους στην κατεχόμενη Κριμαία. Περαιτέρω βοήθεια των ΗΠΑ κατευθύνεται τώρα στο Κίεβο.

Περισσότερα αμερικανικά όπλα αναμένεται να σταλούν άμεσα, αφότου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε την Τετάρτη ένα νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης για την Ουκρανία ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Με εντολή του προέδρου

Οι πύραυλοι που έχουν ήδη παρασχεθεί κρυφά είναι η μεγαλύτερης εμβέλειας έκδοση των ATACMS, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Τετάρτη.



Οι ΗΠΑ προμήθευσαν προηγουμένως στην Ουκρανία μια έκδοση μεσαίας εμβέλειας του ATACMS, αλλά αρνούνταν να στείλουν πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς εν μέσω ανησυχιών ότι θα θιγεί η αμερικανική στρατιωτική ετοιμότητα.



Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούσαν επίσης ότι οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα για να χτυπήσουν εντός του ρωσικού εδάφους, με συνέπεια την κλιμάκωση της σύγκρουσης, σύμφωνα με το NBC, το οποίο ανέφερε πρώτο την είδηση.



Οι Ουκρανοί έχουν ζητήσει εδώ και καιρό τα συστήματα, τα οποία μπορούν να εκτοξεύουν πυραύλους με βεληνεκές έως και 300 χιλιόμετρα. Ο κ. Μπάιντεν λέγεται ότι άναψε κρυφά το «πράσινο φως» τον Φεβρουάριο.



Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε ότι η παροχή του ATACMS μεγαλύτερης εμβέλειας ήταν «κατόπιν άμεσης εντολής του προέδρου».



Οι ΗΠΑ «δεν το ανακοίνωσαν στην αρχή για να διατηρήσουν την επιχειρησιακή ασφάλεια για την Ουκρανία κατόπιν αιτήματός τους», εξήγησε ο Βεντάντ Πατέλ.





Δεν είναι σαφές πόσα από τα όπλα έχουν ήδη σταλεί, αλλά ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν είπε ότι η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να στείλει περισσότερα. «Θα κάνουν τη διαφορά. Αλλά όπως έχω ξαναπεί από αυτό το πόντιουμ... δεν υπάρχει ασημένια σφαίρα» επισήμανε πάντως.



Το μεγαλύτερου βεληνεκούς ATACMS δίνει στην Ουκρανία τη δυνατότητα να χτυπήσει βαθύτερα σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία. Ιδιαίτερα βάσεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και κόμβους εφοδιασμού.



Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα για να χτυπήσουν ένα ρωσικό αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Κριμαία, ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ, και στη συνέχεια σε επίθεση εναντίον ρωσικών στρατευμάτων στην κατεχόμενη πόλη-λιμάνι Μπερντιάνσκ τη νύχτα της Τρίτης.

Προειδοποιήσεις από τη Μόσχα

Η Μόσχα υποστήριξε ότι τα νέα όπλα «δεν θα αλλάξουν ριζικά την έκβαση» του πολέμου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι «οι ΗΠΑ εμπλέκονται άμεσα σε αυτήν τη σύγκρουση... Ακολουθούν τον δρόμο της αύξησης της επιχειρησιακής εμβέλειας των οπλικών συστημάτων που προμηθεύουν». «Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ουσιαστικά την έκβαση της 'ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης'. Θα επιτύχουμε τον στόχο μας. Αλλά αυτό θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στην ίδια την Ουκρανία» προειδοποίησε ο Πεσκόφ.



Τους τελευταίους μήνες το Κίεβο εντείνει τις εκκλήσεις του για βοήθεια από τη Δύση, καθώς τα αποθέματα πυρομαχικών του εξαντλούνται και η Ρωσία προελαύνει σταθερά σε ουκρανικό έδαφος.



Η βοήθεια των ΗΠΑ για την ασφάλεια που είχε σταλεί προηγουμένως στην Ουκρανία από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας ανέρχεται συνολικά σε 44 δισεκατομμύρια δολάρια. «Θα κάνει την Αμερική ασφαλέστερη, θα κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την υπογραφή της νέας βοήθειας σε νόμο.



Αντιδρώντας στο πακέτο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε: «Τώρα θα κάνουμε τα πάντα για να αναπληρώσουμε το μισό έτος που χάθηκε σε συζητήσεις και αμφιβολίες».



Ο κ. Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι αναμένεται ρωσική επίθεση τις επόμενες εβδομάδες μετά την απώλεια της πόλης Αβντίιβκα από την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του χειμώνα.



Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετώπιζαν έλλειψη πυρομαχικών και συστημάτων αεράμυνας τους τελευταίους μήνες, και Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν επιρρίψει ευθύνες για την απώλεια ζωών και εδαφών στις καθυστερήσεις που υπήρξαν από τη Δύση όσον αφορά τα πακέτα βοήθειας.



Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, οι περισσότεροι στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί και από τις δύο πλευρές και εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

