Ο πρωθυπουργός πρωτίστως ζητάει την υπερψήφιση αλλά από την καταψήφιση είναι προτιμότερη η αποχή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ζήτημα της αποχής αναφορικά και με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού για την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

«Ο πρωθυπουργός είπε για την αποχή, κάνοντας σαφές αρχικά στους βουλευτές την επιθυμία του να ψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Απευθυνόμενος σε εκείνους που επιθυμούν να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, είπε ότι είναι καλύτερα να απέχουν», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης και τόνισε ότι η αποχή είναι κοινοβουλευτική στάση και ο κ. Σαμαράς είχε επιλέξει την αποχή στην ψήφιση του σύμφωνου συμβίωσης το 2015.

Αναφορικά με τις δηλώσεις του κ. Βορίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «ο κ. Βορίδης έχει εκφράσει κάποιες απόψεις. Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε στη συνέντευξη και απάντησε ως προς τις συλλογικές αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου. Ισχύουν όσα έχει πει ο πρωθυπουργός».

Αναφερθείς στην υπερψήφιση του συμφώνου συμβίωσης το 2015 από τον κ. Μητσοτάκη, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «συνεπής ο κ. Μητσοτάκης με αυτό που ψήφισε το 2015, εφάρμοσε μία πολιτική υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ και όπως είχε υποσχεθεί στο πρόγραμμά μας, εισηγήθηκε το νομοσχέδιο».

Ερωτηθείς για το αν πρέπει να παραμείνει κάποιος υπουργός εάν καταψηφίσει ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στις δηλώσεις του πρωθυπουργού «περί συλλογικότητας».



Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Ψηφίζεται την Πέμπτη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το οποίο ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας.

Με το νομοσχέδιο, τα ΙΕΚ αναβαθμίζονται και μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Επιδιώκεται οι ΣΑΕΚ, πλέον, να αποκτήσουν έναν εξαιρετικά διευρυμένο ρόλο σε ό,τι αφορά στην διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

Στις σχολές ενσωματώνονται 130 νέοι Οδηγοί Κατάρτισης, δηλαδή, νέα προγράμματα σπουδών. Το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση 60 Κ.Ε.Ε.Κ.- campuses θεματικά στοχευμένων, όπως είναι στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος το οποίο επισκέφτηκε πριν λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη.

Τα ΚΕΕΚ θα συμβάλουν στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των δομών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και την τοπική οικονομία. Σε κάθε Κ.Ε.Ε.Κ. θα συνυπάρχουν και θα αλληλεπιδρούν, Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης, Επαγγελματικά Λύκεια και ΣΑΕΚ.

-----

Προχωράει η εφαρμογή του νέου νόμου επιλογής διοικήσεων με την δημοσίευση της προκήρυξης για τους διοικητές των Νοσοκομείων, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης για τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών. Η προκήρυξη αφορά συνολικά στην κάλυψη 152 θέσεων Διοικητών και αναπληρωτών Διοικητών σε 95 νοσοκομεία, στο σύνολο των επτά υγειονομικών περιφερειών της χώρας.

Με την δημοσίευση των δύο προκηρύξεων τίθενται οι βάσεις για να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις πνοής στον χώρο της υγείας, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης και προσωπική επιδίωξη του Πρωθυπουργού.

Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, ξεκινάμε από τον ευαίσθητο χώρο της υγείας μια εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία θα επεκταθεί σταδιακά σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, εφαρμόζοντας οριζοντίως τα αξιοκρατικά κριτήρια που θεσπίσαμε.

-----

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καθιερώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας η επιστολική ψήφος ως μέσο διευκόλυνσης της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος για τις Ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα.

Με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία και τη διευκόλυνση πρόσβασής τους στον προεκλογικό διάλογο.

Κυρίως, καθιερώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας η δυνατότητα επιστολικής ψήφου για όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογείς που βρίσκονται εκτός επικρατείας θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά με επιστολική ψήφο στις προσεχείς Ευρωεκλογές.

Οι προωθούμενες διατάξεις παρέμειναν στη διαβούλευση για δύο εβδομάδες και τα σχόλια που διατυπώθηκαν ελήφθησαν υπόψη για την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Ενδεικτικά, ενσωματώθηκε πρόβλεψη για τη μετάδοση των προεκλογικών μηνυμάτων και με υπότιτλους, κατόπιν πρότασης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου αποτελεί μία ιστορική τομή, μία ουσιαστικά προοδευτική μεταρρύθμιση, με στόχο την ενδυνάμωση της Δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές.

----

Από σήμερα έως τις 19 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν περίπου 79,5 εκατομμύρια ευρώ σε 91.159 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

• 15.600.000 ευρώ σε 730 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

• Σήμερα καταβάλλονται 133.130 ευρώ σε 120 δικαιούχους για παροχές του τέως ΟΑΕΕ.

• Στις 19 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 14.263.475 ευρώ σε 33.109 δικαιούχους επιδομάτων.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 25 εκατ. ευρώ σε 42.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 9 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 2 εκατ. ευρώ σε 3.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

• 12 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

• 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

----

Εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023», ως καταρχήν επιλέξιμες, όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν.

Πρόκειται για 31.549 αιτήσεις. Λόγω αυτού του υψηλού ενδιαφέροντος από πλευράς νοικοκυριών, αυξάνεται ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος σε σχεδόν 422,2 εκατομμύρια ευρώ (από 300 εκατομμύρια ευρώ που ήταν αρχικά). Ποσό, που καλύπτει το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και εντάσσονται, αρχικά, σ’ αυτό.

Αξίζει να επισημανθεί πως στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ 2023» λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, τόσο με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων, όσο και με την πρόβλεψη προϋπολογισμού αποκλειστικά γι’ αυτά.

-----

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Νταβός της Ελβετίας για να συμμετάσχει στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες, όπου θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει ακόμα σε δημόσιες συζητήσεις για την θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο και τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια συγκυρία αβεβαιότητας και ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

