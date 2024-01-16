«Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα που απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και είναι λογικό να υπάρχουν πολλές απόψεις», δήλωσε η γραμματέας της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ.

«Ενημερώσεις κάνουμε σε κάθε νομοσχέδιο. Μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει πάνω από είκοσι συνεδριάσεις, με στόχο να μεταφερθούν οι προβληματισμοί της εκλογικής βάσης ή και των ίδιων των των βουλευτών», συμπλήρωσε.

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας, χαρακτηρίζοντας ως «δικαίωμα του κάθε βουλευτή το δρόμο της αποχής».

Ωστόσο είπε ότι «οι υπουργοί έχουν μία παραπάνω ευθύνη».

Πηγή: skai.gr

