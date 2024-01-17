Ακόμη δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ας μην βιαζόμαστε, ανέφερε ο διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».

Πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δική του πρόταση νόμου κατά τα άλλα πρόσθεσε «μπορεί να υπάρχουν προβληματισμοί».

«Και γω έχω προβληματισμό για το θέμα της παρένθετης κύησης» είπε.

Σημείωσε ότι υπάρχουν κενά από την συνέντευξη Μητσοτάκη και πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός «στρίβει δια του αρραβώνος» ζητώντας από τους διαφωνούντες να δηλώσουν αποχή και να μην καταψηφίσουν το νομοσχέδιο.

«Εμείς δεν έχουμε τέτοια στάση. Δεν υπάρχει κανείς βουλευτής που να μην στηρίζει την ισότητα απέναντι στο νόμο. Μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Μην βιάζεστσε» είπε, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε πως ο ίδιος όπως και ίσως άλλοι βουλευτές προβληματίζεται σε σχέση με το θέμα της παρένθετης κύησης ακόμη και στο υπάρχουν νομικό πλαίσιο.

«Είμαστε λίγο φευγάτη ως χώρα στο θέμα αυτό» είπε εξηγώντας ότι σε άλλες χώρες, πολύ προοδευτικές στο θέμα των δικαιωμάτων και της ισότητας, η παρένθετη κύηση είναι απαγορευμένη. «Εμείς είμαστε πιο προχωρημένοι;» είπε.

Για την συνάντηση εργασίας στις Σπέτσες είπε ότι θα πάει και προέβλεψε ότι δεν θα υπάρχουν διαρροές, εκτός αν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι.

«Θα είναι μια συνεδρίαση αποδοτική» είπε.

Πηγή: skai.gr

