Οι συναντήσεις με τους βουλευτές και τα κυβερνητικά στελέχη για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών πήγαν καλά, τόνισε στο ΣΚΑΙ ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέρτσος, σημειώνοντας ότι ο διάλογος είναι συστατικό στοιχείο ενός δημοκρατικού κόμματος.

Ο κ Σκέρτσος παραδέχτηκε ότι πρόκειται για δύσκολο θέμα για το οποίο εύλογα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στην κοινωνία, ωστόσο, τόνισε, δεν υπάρχει λόγος να χτίσουμε στρατόπεδα γύρω από το θέμα

Ο κ Σκέρτσος επανέλαβε όσα έχει δηλώσει ο πρωθυπουργός, ότι η ψήφος θα είναι κατά συνείδηση σημειώνοτας ότι δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε την αντίθετη άποψη.

Στόχος - είπε- είναι να πάμε μπροστά όλοι μαζί, σεβόμενοι όμως ο ένας τον άλλον.

Ο υπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνησή δεν έχει σκοπό να επιβάλει ένα πρότυπο ζωής ή οικογενειακής οργάνωσης, αλλά να κάνει ορατά τα δικαιώματα γονικών και παιδιών που υπάρχουν ήδη σήμερα και αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας

Ο κ Σκέρτσος σημείωσε ότι τα παιδιά που ζουν σε οικογένειες με ομόφυλα ζευγάρια, δεν έχουν κληρονομικά δικαιώματα, δεν μπορούν να έχουν δίπλα τους τον άλλο γονιό σε μία δύσκολη στιγμή, ούτε καν στο σχολείο.

Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά μας ενώνει η αγωνία να προστατέψουμε τα παιδιά, είπε ο κ Σκέρτσος.

Με αφορμή τις αλλαγές που έγιναν χθες στην ηγεσία της ΕΛΑΣ ο κ Σκέρτσος τόνισε ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης έχει την απόλυτη στήριξη να κάνει τον μετασχηματισμό που είναι αναγκαίος, λέγοντας ότι χρειαζόμαστε μία ισχυρή αστυνομία, να υπάρχει σε όλες τις γειτονιές το αίσθημα τς ασφάλειας

Πηγή: skai.gr

