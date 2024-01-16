Το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαιρών τοποθετεί τη χώρα μας στον πλειοψηφικό ευρωπαϊκό όρο, δηλαδή μέσα σε αυτό που προβλέπουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές νομοθεσίες που έχουνε το γάμο επισήμανε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 και στην εκπομπή του Δημήτρη Βενιέρη, η καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ Κατερίνα Φουντεδάκη η οποία ανήκει στην ομάδα των συντακτών του νομοσχεδίου που έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και εντός της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, η κα. Φουντεδάκη αναφέρει ότι «ο νομοθέτης επιχειρεί να ρυθμίσει μία υπαρκτή κατάσταση. Υπάρχουν ομοφυλόφυλοι συμπολίτες μας, που ζουν με άτομα του ίδιου φύλου και με διάφορους τρόπους νόμιμους, αποκτούν παιδιά. Με υιοθεσία, οι γυναίκες έτσι κι αλλιώς μπορούν, επομένως αυτή είναι μια πραγματικότητα που ο νομοθέτης θέλει να την ρυθμίσει. Προσέξτε όμως, όταν ο νομοθέτης ρυθμίζει κάτι δεν σημαίνει ότι δημιουργεί και πρότυπο με αυτό. Οταν ο νομοθέτης ρυθμίζει για παράδειγμα το κυνήγι, δεν μας λέει ότι πρέπει όλοι να είμαστε κυνηγοί.

Άρα δεν αλλάζει κανένα πρότυπο. Αλλά πρέπει να το ρυθμίσει. Αρα δεν σημαίνει ότι ξαφνικά ο νομοθέτης εχθρεύεται το πρότυπο το σύνηθες της οικογένειας με ετερόφυλους γονείς και το απορρίπτει και βάζει στη θέση του κάποιο άλλο. Απλώς ρυθμίζει μια κατάσταση. Δεν το κάνει πρότυπο αυτό».

Εξηγώντας τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου, τόνισε ακόμη πως τα ομόφυλα ζευγάρια θα έχουν όλα τα δικαιώματα όπως και τα ετερόφυλα ζευγάρια, ότι προβλέπει η νομοθεσία για τους συζύγους θα ισχύσει και για του ίδιου φύλου.

Για το επίμαχο θέμα της τεκνοθεσίας, τέθηκε στην κ. Φουντεδάκη το ερώτημα εάν η ταυτότητα του παιδιού ή κάποια έγγραφα του παιδιού θα γράφουν «Γονέας 1 - Γονέας 2» ή θα γράφουν «Πατέρας – Πατέρας»/ «Μητέρα – Μητέρα» με την καθηγήτρια να ξεκαθαρίζει πως:

«Το Γονέας 1- Γονέας 2, πραγματικά ήταν κάτι το οποίο τρόμαζε τον κόσμο. Σας βεβαιώνω ότι δεν υπήρξε ποτέ η σκέψη να αλλάξουμε όλοι και να πάψουμε να λεγόμαστε μητέρα και πατέρας και να λεγόμαστε Γονέας 1 – Γονέας 2, δεν θα γίνει αυτό»

Στην δημοσιογραφική επισήμανση ότι μπορεί αυτό να γίνει σε κάποια επόμενη κυβέρνηση, η κ. Φουντεδάκη ανέφερε:

«Βεβαίως σε μια άλλη κυβέρνηση, το σχέδιο νόμου του ΣΥΡΙΖΑ το λέει αυτό. Εγώ σας λέω ποια είναι η πρόθεση η τωρινή. Σας λέω λοιπόν ότι επειδή όσοι είμαστε γονείς, θέλουμε να λεγόμαστε μητέρα και πατέρας, και δεν θέλουμε να χάσουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό, δεν πιστεύω ότι θα γίνει Γονέας 1 – Γονέας 2.

Ούτε όμως και για τα ομόφυλα ζευγάρια - η απάντηση είναι ότι θα γράφει Πατέρας – Πατέρας, Μητέρα – Μητέρα, έτσι θα είναι, δηλαδή αυτή η ορολογία δεν θα φύγει, τουλάχιστον με αυτό το νομοθέτημα».

