Επιβεβαιώνει η Ισπανία την παράδοση πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Η Ισπανία θα παραδώσει στην Ουκρανία πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, επιβεβαίωσε χθες Παρασκευή η ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες.

Νωρίτερα, η ισπανική εφημερίδα El Pais είχε αποκαλύψει ότι η Μαδρίτη αποφάσισε να προμηθεύσει το Κίεβο με πυραύλους εδάφους-αέρος για συστήματα Patriot, χωρίς όμως εκτοξευτές ή ραντάρ.

Η Ρόμπλες επιβεβαίωσε το δημοσίευμα σε τηλεδιάσκεψη της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, ανέφερε το ισπανικό υπουργείο Άμυνας. Στην ενημέρωση επισημαίνεται ότι η Ρόμπλες δεν διευκρίνισε εάν η Ισπανία θα παραδώσει ή όχι ραντάρ και εκτοξευτές Patriot.

Η Ισπανία διαθέτει τρεις συστοιχίες Patriot, εκ των οποίων μία σταθμεύει στην Τουρκία στο πλαίσιο της ανάπτυξης δυνάμεων του ΝΑΤΟ για την αποτροπή πυραυλικών επιθέσεων από τη Συρία.

Η ισπανίδα υπουργός Άμυνας υπογράμμισε επίσης την ακλόνητη υποστήριξη της Μαδρίτης στο Κίεβο, διαβεβαιώνοντας πως θα εξακολουθήσει να ενισχύει τον ουκρανικό στρατό στον αγώνα του απέναντι στους ρώσους εισβολείς. Στο πλαίσιο αυτό, θα παραδώσει επιπλέον άρματα μάχης Leopard, τα οποία επί του παρόντος επισκευάζονται. Η πρώτη παρτίδα εκτιμάται πως θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Καταβάλλονται εξάλλου προσπάθειες για την παράδοση πολυβόλων, τεθωρακισμένων οχημάτων, αντιαρματικών όπλων και οβίδων πυροβολικού, είπε η Ρόμπλες.

Η Ουκρανία έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει συστήματα Patriot για να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις. Την Δευτέρα, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ προέτρεψε τα κράτη-μέλη της ΕΕ να στείλουν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία. Ακολούθως, ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς απηύθυνε επίσης ανάλογη έκκληση στους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

