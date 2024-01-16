Γκάλοπ Marc: 54,8% ναι στον γάμο των ομόφυλων και 52,9% στην υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια

Θετική στη νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών εμφανίζεται η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του Πρώτου Θέματος.

Ειδικότερα, το 54,8% των συμμετεχόντων απαντά ότι συμφωνεί στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη νομοθέτηση του πολιτικού γάμου μεταξύ των ατόμων του ιδίου φύλου. Την αντίθεσή του εξέφρασε το στο 42,5%.

Παράλληλα, θετικά απαντούν και στην υιοθέτηση παιδιών, αλλά και στην προστασία των παιδιών που έχουν ήδη αποκτήσει ζευγάρια που ανήκουν στο ίδιο φύλο. Το συντριπτικό ποσοστό ωστόσο απορρίπτει την τεκνοθεσία μέσω μέσω παρένθετης μητέρας.

Πηγή: skai.gr

