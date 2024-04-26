Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αυξάνονται και πληθύνονται οι συναλλαγές με πλαστικό χρήμα στη χώρα μας, με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας να καταγράφουν αύξηση τους κατά 15% το 2023, από 1,93 εκατομμύρια πέρυσι σε 2,21 εκατομμύρια φέτος.



Η αξία των συναλλαγών αυτών ήταν 103 δισ€, αυξημένες κατά 9% σε σχέση με τα 94 δισ€ του 2022



Κατά μέσο όρο ο Έλληνας έκανε το 2023 107 συναλλαγές με την κάρτα του έναντι 94 το 2022, μια αύξηση 14%. Ειδικά για τις χρεωστικές κάρτες που έχουν τη μερίδα του λέοντος (πάνω από 90%) σε αριθμό αλλά και συναλλαγές, η σχετική μεταβολή είναι 115 συναλλαγές φέτος από 101 πέρυσι.



4.948€ ξόδεψε κατά μέσο όρο ο Έλληνας καταναλωτής με την κάρτα του – πιστωτική ή χρεωστική - το 2023 από 4.556€ πέρυσι, μια αύξηση 8,6%. Καθώς η κάρτα διεισδύει όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα μας και αυξάνεται η χρήση της , είναι λογικό να την χρησιμοποιούμε και για τις πιο μικρές σε αξία συναλλαγές. Κι αυτό το δείχνουν και οι αριθμοί. Το 2022 η αξία της μέσης συναλλαγής ήταν στα 48€. Το 2023 υποχώρησε 4,5% στα 46€.



Ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον θα έχουν τα στοιχεία αυτά σε ένα χρόνο ώστε να μπορεί να μετρηθεί ο αντίκτυπος που θα έχουν τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Το κυριότερο εξ αυτών η υποχρέωση να διαθέτουν POS οι 35 κλάδοι της λιανικής – όπως ταξί, περίπτερα, λαϊκές, κινηματογράφοι, θέατρα και παντοπωλεία μεταξύ άλλων – που το 2023 δεν ίσχυε. Οι κλάδοι αυτοί καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της καθημερινότητας μας οπότε υπάρχουν οι προοπτικές περαιτέρω σημαντικής αύξησης των συναλλαγών.



Να σημειωθεί εδώ ότι οι συναλλαγές μέσω τερματικών POS αυξήθηκαν από τα 22εκατομμύρια στα 28 εκατομμύρια μια αύξηση 27%.

Ως προς τις ενεργές κάρτες πάντως, το...σύστημα φαίνεται ότι έχει φτάσει στα «όρια» του. Τα στοιχεία έδειξαν ότι στο τέλος του 2023 ο συνολικός αριθμός τους ήταν 20,7 εκατομμύρια οριακά αυξημένος, 0,1% σε σχέση με το 2022.

17,6 εκατομμύρια ήταν χρεωστικές (2,3 εκατομμύρια προπληρωμένες)

3,1 ήταν εκατομμύρια πιστωτικές

136.000 εικονικές

Μαζί με τη χρήση των καρτών δυστυχώς αυξάνονται και τα περιστατικά απάτης. 43% ήταν η αύξηση το 2023 και πλέον αντιστοιχεί 1 συναλλαγή απάτης ανά 5.400 συναλλαγές.

46% είναι η αύξηση της αξίας των συναλλαγών απάτης και πλέον έχουμε 1€ αξία απάτης ανά 4.300€ αξία συναλλαγών.



Ως προς το είδος της απάτης

34% αύξηση είχαν τα περιστατικά εξ αποστάσεων συναλλαγών χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας

106% αύξηση είχαν οι απάτες σε τερματικά POS

58% ήταν η αύξηση της απάτης στις συναλλαγές στα ATM

Τα στοιχεία δείχνουν ότι για κάθε 100€ ζημιάς

Τα 59€ επωμίζεται ο κάτοχος της κάρτας

Τα 34€ επωμίζεται ο αποδέκτης υπηρεσιών πληρωμών

Και 7€ αναλογούν στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που εκδίδουν κάρτες

Πηγή: skai.gr

