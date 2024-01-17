Η Τουρκία «επαναφέρει» το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η Τουρκία επαναφέρει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και προαναγγέλλει έρευνες με τη Λιβύη.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, ο Aλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, δήλωσε: «Οι δραστηριότητές μας στον τομέα της ενέργειας απέκτησαν μεγάλη σημασία, ιδίως με τη συμφωνία για την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας το 2019. Πέρυσι, δημιουργήσαμε ένα νομικό πλαίσιο συνεργασίας με ένα μνημόνιο κατανόησης στον τομέα των υδρογονανθράκων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας μας για τη θαλάσσια δικαιοδοσία, θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε στις θαλάσσιες περιοχές της Λιβύης. Δηλώσαμε ότι μέσω των δικών μας πλοίων μπορούμε να επιτύχουμε πολύ πιο οικονομικά, αποδοτικά και ταχύτερα αποτελέσματα. Την προσεχή περίοδο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα στείλουμε μια ομάδα εδώ».





Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN TURK μετέδωσε: «Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακταρ, συμμετείχε στη Σύνοδο Ενέργειας και Οικονομίας που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Λιβύης, την Τρίπολη. Ο υπουργός δήλωσε πως η Λιβύη διαθέτει μεγάλες δυνατόητες και αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και τονίζει ότι 'εμείς στο ζήτημα αυτό είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με πολλές χώρες κι έχουμε την πρόθεση'. O υπουργός δήλωσε 'εμείς θέλουμε να δράσουμε στις θαλάσσιες περιοχές της Λιβύης. Τονίσαμε πως με τα δικά μας πλοία μπορούμε να λειτουργήσουμε πιο οικονομικά και αποτελεσματικά'».

Ο Ιμάμογλου ανοίγει «τα εστιατόρια του λαού» και απαντά στην αύξηση του πληθωρισμού

Με φθηνά φαγητά ξεκίνησε την προεκλογική εκστρατεία με στόχο τον Ερντογάν και την εκτίναξη των τιμών των τροφίμων.

Στο μενού «το κεμπάπ του παλατιού»

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης δήλωσε: «Aυτός ο συνωστισμός δείχνει το ότι προσφέρουμε μια καλή υπηρεσία. Όμως από την άλλη αυτό μας προκαλεί λύπη. Καθώς υπάρχει μια τέτοια ανάγκη. Αυτό δείχνει πως η κακή οικονομική διαχείριση της κυβέρνησης μας έχει φέρει σε αυτά τα επίπεδα φτωχοποίησης. Αυτή η χώρα δεν αξίζει τη φτώχεια».

Τούρκοι πολίτες δήλωναν: «Έχουν έρθει οι φοιτητές μου και μου λένε καλά που άνοιξαν αυτά τα εστιατόρια, καθώς ντρεπόμαστε λενε να ζητάμε χαρτζιλίκι απο τους γονείς μας. Μα δίνουμε 250 λίρες για ένα τόσο μικρό κομμάτι τυρί... μα τι λένε; Για ένα τόσο μικρό κομμάτι τυρί».

Το δίκτυο FOX HABER μετέδωσε:«Το μενού των 40 λιρών το προτιμούν κυρίως οι φοιτητές και οι συνταξιούχοι και γι αυτό υπάρχουν αυτές οι ουρές μπροστά στα εστιατόρια. Ζεστή σούπα, ένα πιάτο φαγητό με κρέας και πιλάφι. Ενώ το νερο και το ψωμί είναι δωρεαν. Αυτό το μενού απόλαυσαν οι φοιτητές».

Ο Ιμάμογλου πρόσθεσε: «Τώρα θα μου πουν πως το σημερινό μενού είναι ένα μήνυμα. Καθώς λέγεται 'το κεμπάπ του παλατιού'! Να ξέρεις πως εγώ βάζω πάντα λίγο παραπάνω».

