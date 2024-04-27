Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου ότι εξετάζει αντιπρόταση του Ισραήλ σχετικά με τους όρους για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση ομήρων.

«Σήμερα η Χαμάς έλαβε από τις σιωνιστικές δυνάμεις κατοχής την επίσημη απάντησή τους στη θέση μας, η οποία είχε παραδοθεί στους μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ στις 13 Απριλίου. Το κίνημα θα μελετήσει αυτήν την πρόταση και θα υποβάλει την απάντησή του μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη της», αναφέρει ο Χαλίλ αλ Χάγια, αναπληρωτής επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.