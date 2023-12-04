«Δεν έχουμε ενημέρωση για ενδεχόμενη επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας στη Θράκη. Σε ό,τι αφορά στην κρίσιμη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν, προσδοκούμε να γίνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα για να εμπεδωθεί ένα κλίμα διαλόγου. Είναι δεδομένη η μόνη διαφορά μας, ήτοι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Εμείς προσερχόμαστε χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είναι δεδομένες οι μεταξύ μας διαφωνίες αλλά αυτές δεν πρέπει να παράγουν κρίσεις. Είμαστε πιστοί στις διεκδικήσεις μας, χωρίς να υποχωρούμε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, για το επερχόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδος - Τουρκίας την ερχόμενη Πέμπτη στην Αθήνα.

Αναφορικά με τα χθεσινά επεισόδια στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «η κυβέρνηση εφαρμόζει το νόμο. Η ΕΛ.ΑΣ έκανε τις προβλεπόμενες συλλήψεις και προσαγωγές, αυτό είναι το καθήκον της κυβέρνησης, εάν διαπιστωθεί κάποια παράλειψη από την πλευρά οργάνου της Πολιτείας τότε αυτό σαφώς και πρέπει να διερευνηθεί. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας, θα συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση χωρίς εκπτώσεις. Ωστόσο αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που λύνεται από τη μία ημέρα στην άλλη».

Σε ερώτηση για τη νέα αναβολή της δίκης Μπελέρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει με όλες τις δυνάμεις της να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του νόμιμα εκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας και δεν θα σταματήσει έως ότου γίνουν σεβαστά τα πολιτικά του δικαιώματα και του επιτραπεί να ορκιστεί Δήμαρχος.

Σε ερώτηση για τα νέα τιμολόγια ρεύματος, ο κ. Μαρινάκης απήντησε ότι στόχευση της κυβέρνησης είναι να μειωθεί η τιμή του ρεύματος μέσω του ανταγωνισμού.

Τέλος σε ερώτηση για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στην καταπολέμηση του λαθρεμπόριου των καυσίμων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πρόστιμα συνολικού ύψους 15,4 εκατομμυρίων ευρώ και γνωστοποίησε πως στο πλαίσιο του φορολογικού νομοσχεδίου η κυβέρνηση θεσπίζει αυστηρότερες κυρώσεις για τη νοθεία των καυσίμων, όπως και για την παρεμπόδιση των ελέγχων. Συγκεκριμένα η νέα νομοθεσία προβλέψει σφράγισμα της εγκατάστασης και απαγόρευση δραστηριοποίησης του νομικού προσώπου σε άλλη εγκατάσταση, ενώ καθιστά υποχρεωτικό το σύστημα εισροών - εκροών.

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης απήντησε σε ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη στα social media λέγοντας χαρακτηριστικά: «ο κ. Κασσελάκης, μου θυμίζει τον προπονητή της εξέδρας, που έχει να πάει πολλά χρόνια στο γήπεδο, κάνει κριτική για όλα και δεν ξέρει τι να προτείνει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.