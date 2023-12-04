Αναβλήθηκε για τις 11 Δεκεμβρίου η εξέταση του αιτήματος Μπελέρη για άδεια ορκωμοσίας

Το Ειδικό Δικαστήριο ανέβαλε για τις 11 Δεκεμβρίου την εξέταση του αιτήματος του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας, Φρέντη Μπελέρη, ο οποίος για πολλοστή φορά ζήτησε ειδική άδεια για να ορκιστεί ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να αναλάβει καθήκοντά του.

Οι εκπρόσωποι της διεύθυνσης των φυλακών υποστήριξαν ότι ένα τέτοιο αίτημα πρέπει να απορριφθεί, διότι δεν βασίζεται στη νομοθεσία. Ενώ οι δικηγόροι του Μπελέρη λένε ότι αυτό το δικαίωμα κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η πρέσβης της Ελλάδας στην Αλβανία, κα Κωνσταντίνα Καμίτση.

