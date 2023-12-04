Διαδεχόμενος τον πρωθυπουργό στο βήμα της ημερίδας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), ο υπουργός Επικρατείας, με αρμοδιότητα στο Συντονιστικό Μηχανισμό των Ατόμων με Αναπηρία, Σταύρος Παπασταύρου επεσήμανε εξ αρχής πως στην ημερίδα δίνουν το «παρών» ο πρωθυπουργός αλλά και σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, «σε μία πανστρατιά υψηλού συμβολισμού και ουσίας. Σχεδόν όλοι οι υπουργοί συμμετέχουν στις θεματικές ενότητες της ημερίδας, συζητώντας τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στους αντίστοιχους τομείς ευθύνης τους. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά», σημείωσε, με έμφαση, ο υπουργός Επικρατείας και συνέχισε: «Σηματοδοτούμε στην πράξη ότι οι προκλήσεις είναι τέτοιας σημασίας και εντάσεως, ώστε απαιτείται συνολική και συστηματική αντιμετώπιση από την πλευρά της Πολιτείας. Απαιτείται πολυδύναμος εκσυγχρονισμός της χώρας και στα ζητήματα αναπηρίας».

Και, απευθυνόμενος στο ακροατήριο και δη στον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον οποίον και ευχαρίστησε για «τις άοκνες προσπάθειές του», διαβεβαίωσε πως «για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ισότιμη συμμετοχή όλων σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας, αποτελεί προτεραιότητα».

'Αλλωστε, συμπλήρωσε, «θέλουμε μια κοινωνία χωρίς εμπόδια και διακρίσεις, με ορατότητα, συμπερίληψη, σεβασμό και αλληλεγγύη. Το "κανένας δεν θα μείνει πίσω" που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός το 2019 γίνεται πράξη, με συνέπεια και πρόγραμμα. Ήδη από το 2020 υιοθετήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Ήταν η πρώτη οριζόντια, δημόσια πολιτική για την αναπηρία. Η δέσμευση του κράτους σε έναν ενιαίο οδικό χάρτη, που ανταποκρινόταν στις διεθνείς και ευρωπαϊκές επιταγές. Έτσι, την περίοδο 2019-2023 τα ζητήματα αναπηρίας ανήχθησαν σε κεντρική κυβερνητική πολιτική».

Ευχαριστώντας, στο σημείο αυτό, τον προκάτοχό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος «έθεσε τις στέρεες βάσεις, πάνω στις οποίες χτίζουμε το νέο οικοδόμημα», ο Στ. Παπασταύρου εξειδίκευσε δε, στη συνέχεια: «Το νέο αυτό οικοδόμημα είναι η Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030. Με αυτήν, ανεβάζουμε ταχύτητα. Ενισχύουμε την εφαρμογή αρχών καλής διακυβέρνησης στην υλοποίηση των πολιτικών για την αναπηρία. Επενδύουμε σε ψηφιακά εργαλεία, θεσμοθετώντας διαδικασίες και κατάλληλη υπηρεσιακή στελέχωση. Και βέβαια, ακολουθούμε το πρότυπο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030, ως προς τη δομή και το περιεχόμενό της. Αλλά πάνω από όλα, αυτή η νέα Εθνική Στρατηγική θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά σε μία συμπεριληπτική κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς, με ορατότητα όλων».

Επιπροσθέτως, «συνεχίζουμε, διευρύνουμε και βελτιώνουμε όλες τις εμβληματικές δράσεις της περιόδου 2019-2023. Δράσεις όπως ο Προσωπικός Βοηθός, η Εθνική Πύλη για την Αναπηρία, η καταγραφή και υλοποίηση βελτιώσεων προσβασιμότητας κτιρίων σε όλη την Επικράτεια. Εισάγουμε, όμως, και νέες, τολμηρές μεταρρυθμίσεις, με στόχο την άρση εμποδίων και τη θωράκιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Έτσι, εξειδικεύουμε την Εθνική Στρατηγική σε ετήσια βάση, με τα Σχέδια Δράσης κάθε υπουργείου. Αυτά αναρτώνται δημόσια από τα υπουργεία. Προάγουμε, έτσι, την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία συντονισμού που έχει η κυβέρνηση για την υλοποίηση αυτής της εμβληματικής στρατηγικής».

Από εκεί και πέρα, όπως ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας, «εκκινήσαμε ήδη νομοπαρασκευαστική διαδικασία για την τροποποίηση του ν. 4488/2017, σε διαβούλευση με το αναπηρικό κίνημα και κάθε αρμόδιο φορέα. Αντικείμενό της, η οργανωτική διάρθρωση και αναβάθμιση της λειτουργίας του Συντονιστικού Μηχανισμού και των Επιμέρους Σημείων Αναφοράς. Ενισχύουμε τη συνεργασία του Συντονιστικού Μηχανισμού με τα Σημεία Αναφοράς των Περιφερειών και των Δήμων. Στόχος, να μπορούμε να παρακολουθούμε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να διευκολύνουμε τις σχετικές δράσεις».

Ταυτοχρόνως, ο υπουργός Επικρατείας κατέθεσε σειρά κυβερνητικών δεσμεύσεων, όπως: «Δημιουργούμε σταθερή διοικητική δομή, μέσα στην κυβέρνηση, για την παρακολούθηση και ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία. Επιδιώκουμε τη διοικητική συνέχεια, τόσο στην Προεδρία της Κυβέρνησης όσο και στα επιμέρους υπουργεία. Αναβαθμίζουμε την πρότυπα προσβάσιμη δικτυακή πύλη amea.gov.gr. Θα αποτελεί έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας του κράτους με κάθε φορέα και κάθε πολίτη, ένα ψηφιακό αποθετήριο γνώσης και εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας». Και, ευκαιρίας δοθείσης, ευχαρίστησε τον καθηγητή Κωνσταντίνο Στεφανίδη, πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

Όμως, προσέθεσε, στην πρόσφατη συνάντηση τον Σεπτέμβριο στα Ηνωμένα Έθνη με τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του ΟΗΕ για Οικονομικές και Κοινωνικές Υποθέσεις, Λι Τζουνουά, «έγινε ειδική μνεία από τον ΟΗΕ για το amea.gov.gr, ως καλή πρακτική που η χώρα μας μπορεί να εξάγει σε άλλες χώρες».

Θυμίζοντας, εξ άλλου, τις συναντήσεις που είχε ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, το τελευταίο τρίμηνο, με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και τους εκπροσώπους των δευτεροβάθμιων Ομοσπονδιών, με τη συμμετοχή της ΕΣΑμεΑ και της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, ο υπουργός υπογράμμισε πως για εκείνον, προσωπικώς, αποτελεί «εμπειρία ζωής να συνεργάζομαι με ανθρώπους που αποτελούν πραγματική έμπνευση, ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Με όραμα, με σχέδιο, με πείσμα, με τόλμη, με ευθύνη. Και πάνω από όλα είναι τιμή μου να μπορώ να συμβάλω μαζί σας στην ουσιαστική αναβάθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία μας», δήλωσε απευθυνόμενος στους παριστάμενους αναπήρους.

Διότι, όπως εξήγησε, «δεν χωρά αμφιβολία ότι το επίπεδο πολιτισμού κάθε κοινωνίας είναι άρρηκτα συνυφασμένο με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πιο ευάλωτα μέλη της. Όμως, έχω πλήρη επίγνωση ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε μέχρι να καταφέρουμε να εξαλείψουμε αποκλεισμούς και διακρίσεις. Ξεκινώντας από την παιδική ηλικία, συνεχίζοντας στην εκπαίδευση, την επαγγελματική σταδιοδρομία και την αυτόνομη διαβίωση, ο δρόμος είναι τραχύς και ανηφορικός». Και, «αυτό τον δύσβατο δρόμο είμαστε αποφασισμένοι να εξομαλύνουμε».

'Αλλωστε, διευκρίνισε, «είναι αταλάντευτη η δέσμευση της κυβέρνησής μας να εξαλείψουμε κάθε είδους εμπόδιο για τα άτομα με αναπηρία. Κάθε φυσικό, ψηφιακό και, βέβαια, κοινωνικό αποκλεισμό. Τα εμπόδια, δηλαδή, που συχνά υψώνουν συμπεριφορές και στερεότυπα».

Και, συμπερασματικώς, «τα ζητήματα των ανθρώπων με αναπηρία μας αφορούν όλους. Η εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 είναι υπόθεση όλων μας. Αποτελεί πυλώνα του πολυδύναμου εκσυγχρονισμού της χώρας που κάνει την κοινωνία μας πιο δυνατή, γιατί την κάνει πιο ανθρώπινη. Μαζί σχεδιάζουμε ένα καλύτερο σήμερα με όλους, για όλους», κατέληξε ο Στ. Παπασταύρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

