Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στον Εβρο ο Νίκος Ανδρουλάκης- Ευχαρίστησε τους ηλικιωμένους για τη δωρεά στο νοσοκομείο Διδυμότειχου (Βίντεο)

Πρόκειται για το ζευγάρι των ηλικιωμένων που δώρισε 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου, συγκινώντας το πανελλήνιο.

Ανδρουλακης

Στο χωριό Μάνη του νομού Έβρου βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να επισκεφθεί τον Παναγιώτη και τη Σωτηρία Αραμπατζή.

Πρόκειται για το ζευγάρι των ηλικιωμένων που δώρισε 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου, συγκινώντας το πανελλήνιο.

Ο κ. Ανδρουλάκης τους ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία τους να δωρίσουν τους κόπους μιας ζωής για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας των συμπολιτών τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Έβρος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark