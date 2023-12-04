Στο χωριό Μάνη του νομού Έβρου βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να επισκεφθεί τον Παναγιώτη και τη Σωτηρία Αραμπατζή.

Πρόκειται για το ζευγάρι των ηλικιωμένων που δώρισε 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου, συγκινώντας το πανελλήνιο.

Ο κ. Ανδρουλάκης τους ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία τους να δωρίσουν τους κόπους μιας ζωής για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας των συμπολιτών τους.

Πηγή: skai.gr

