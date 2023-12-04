Ο Ερντογάν έρχεται στην Αθήνα για «καζάν-καζάν»

O Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έρχεται στην Αθήνα την Πέμπτη με προτάσεις για «νέα σελίδα» και «καζάν - καζάν».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, στόχος είναι να υπογραφούν συμφωνίες σε θέματα προσφυγικού και ευρωπαϊκής πορείας.

Οι δύο ηγέτες συναντώνται με στόχο να συνεχιστεί το καλό κλίμα που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο χωρών το τελευταίο διάστημα.

Αν και οι προσδοκίες για εξελίξεις στα σοβαρά ζητήματα είναι χαμηλές, ωστόσο υπάρχουν θέματα στα οποία μπορούν να βρεθούν λύσεις, ώστε οι διμερείς σχέσεις να πάνε ένα βήμα παραπέρα και οι δύο χώρες να βγουν κερδισμένες όπως το προσφυγικό και η βίζα.

Αν επιτευχθούν τέτοιες συμφωνίες τότε θα είναι μια επίσκεψη με ένα win-win αποτέλεσμα.

ΥΠΕΞ Ισραήλ: «Η Τουρκία να φιλοξενήσει τους τρομοκράτες της Χαμάς. Εμείς θα τους διώξουμε από τη Γάζα»

Η Άγκυρα λέει πως ότι «το Ισραήλ είναι δύναμη κατοχής. Όσο καταπιέζει τόση αντίσταση θα αντιμετωπίζει».

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του ισραήλ απάντησε: «Θα κυνηγήσουμε τη Χαμάς σε Τουρκία, Λίβανο, Κατάρ».

Τούρκοι αναλυτές σημειώνουν ότι «καλά τα Eurofighter, αλλά πρώτη επιλογή μας πρέπει να είναι τα F-16».

Προβληματισμός για τα εξοπλιστικά

«H Tουρκία για τα Eurofighter θα πρέπει να στήσει νέο σύστημα εκπαίδευσης, συντήρησης».

«Να σας εξηγήσω κάτι από τη στιγμή που αποκλειστήκαμε από τα F-35 η Τουρκία ζήτησε τη νέα έκδοση των F-16. H διαφορά με τα παλαιά F-16 είναι η εξής.. τα παλαιότερα F-16 είναι σαν τις παλαιές τηλεοράσεις με αμπούλες ενώ αυτά που ζητάμε είναι σαν τις τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας.

Ναι το Eurofighter είναι ισάξιο των F-16. Όμως δεν είναι 5ης γενιάς είναι 4.5 γενιάς.

Καλά να κάνω μια ερώτηση. Είναι εναλλακτική για την αγορά. Καθώς δεν έχουμε ούτε εκπαιδευμένους πιλότους, ούτε σύστημα εκπαίδευσης τους, ούτε τη συντήρηση τους. Δεν βλέπω και πολύ λογική αυτή την αγορά των Eurofighter.

Ίσως το Εurofighter είναι ελάχιστα καλύτερο, όμως δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια για τα F-16 και πρέπει να πάρουμε αυτά».

Απαισιοδοξία για την τουρκική εξωτερική και αμυντική πολιτική

Τούρκος αναλυτής σχολίασε: «Έχουμε γόρδιο δεσμό με τη Σουηδία, τα F-16, τα Εurofighter, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Γάζα».

«Ή θα τον λύσει η Φιντάν ή θα χρειαστεί ένας Αλέξανδρος να τον κόψει»

Ο πολιτικός αναλυτής Μουράτ Γιετκίν σχολίασε: «Ακόμα κι αν η Άγκυρα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, δεν είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν θα μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Κογκρέσου πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024. Η προσπάθεια της Τουρκίας να πείσει τη Γερμανία να αγοράσει αεροσκάφη Eurofighter Typhoon, συμπαραγωγής Γερμανίας, Αγγλίας, Ισπανίας και Ιταλίας (προκειμένου να κλείσει πραγματικά το χάσμα της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ), έγινε με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς στο Βερολίνο στις 17 Νοεμβρίου. Δεν φαίνεται να είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή με την πολεμική Ισραήλ-Χαμάς που περιλαμβάνει το Ολοκαύτωμα.

Η κρίση της Γάζας, η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και οι αγορές πολεμικών αεροσκαφών της Τουρκίας για την άμυνά της είναι όλα αλληλένδετα. Εάν o Φιντάν δεν να λύσει τον γόρδιο δεσμό θα χρειαστεί ένας Αλέξανδρος να κόψει τον γόρδιο δεσμό».

