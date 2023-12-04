Με αναφορά στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που έχει ιδρύσει στον 'Αγιο Δημήτριο το κέντρο ειδικής εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία «Ορίζοντες», όπου απασχολούνται άτομα με νοητική αναπηρία ή αυτισμό, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γονείς παιδιών για τις εμπειρίες τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών και της αρωγής που προσφέρει η Πολιτεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όπως τόνισε στην ομιλία του, η κυβέρνηση εφαρμόζει μια πολιτική που βλέπει τη συλλογική ανάπτυξη σε διαρκή σχέση με την κοινωνική συνοχή», επεσήμανε. «Με τους πολίτες που έχουν κάποια αναπηρία να μπορούν να είναι ενεργοί, να μπορούν να είναι αυτόνομοι, να συμβάλουν στην ευημερία του τόπου με βάση τις δυνατότητές τους και τα ξεχωριστά τους ταλέντα. Έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε για να άρουμε κάθε περιορισμό και να φθάσουμε την πλήρη ισότητα και την ουσιαστική συμπερίληψη των συμπολιτών μας με αναπηρίες», πρόσθεσε και αναφέρθηκε ειδικότερα σε προβλέψεις της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που όπως είπε θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και στοχευμένων δράσεων που απλώνονται σε πολλά πεδία. Απ' τους θεσμούς για την εργασία μέχρι την οικονομία αλλά και τη ζωή στην πόλη.

«Ήδη, η κυβέρνηση και κατά την προηγούμενη τετραετία έχει λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς αυξήθηκαν κατά 8% δέκα αναπηρικά επιδόµατα του Οργανισµού Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και τρία επιδόµατα του e-ΕΦΚΑ.

Δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, ενώ τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ- και η ψηφιακή πλατφόρµα «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» προκειμένου οι συμπολίτες μας που έχουν κάποια αναπηρία να μην χρειάζεται να ταλαιπωρούνται σε ουρές.

Θεσμοθετήθηκε το πρόγραμμα του «Προσωπικού Βοηθού», με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο στην πρώτη του φάση ωφελήθηκαν 1.000 άτοµα και το οποίο επεκτείνεται σε ακόμα 1.250 άτομα. Παράλληλα, ξεκίνησε ένα νέο πρόγραµµα απασχόλησης 3.000 ΑµεΑ, µε επιδότηση του µισθού και των εισφορών τους», ανέλυσε ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην παρέμβαση του πρωθυπουργού στην ολομέλεια της 28ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή «όπου τόνισε τις δράσεις της χώρας μας με στόχο μια ταχύτερη μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μείωση της χρήσης άνθρακα κατά περισσότερο από 80% και τη μείωση των εκπομπών ρύπων, κατά 43% από το 2005. Παράλληλα, επεσήμανε την στροφή της χώρας προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η Ελλάδα καταγράφει μια από τις καλύτερες επιδόσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες».

Συμπλήρωσε με βάση τα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός ότι «πέρσι, η διείσδυση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας ήταν η έβδομη υψηλότερη στον κόσμο και η εγκατεστημένη ισχύς μας ήταν η πέμπτη υψηλότερη σε κατά κεφαλήν. Ο άνεμος και ο ήλιος παράγουν πλέον πάνω από το μισό της ηλεκτρικής μας ενέργειας.

Ο κ. Μαρινάκης πέρασε ακολούθως στο πεδίο της οικονομίας και είπε πως το Σάββατο «ο οίκος αξιολόγησης Fitch, αναβάθμισε για μια ακόμα φορά την πιστολιπτική ικανότητα της χώρας μας. Η αναβάθμιση αυτή έρχεται ως μια ακόμα ψήφος εμπιστοσύνης στη οικονομία μας. Έρχεται ως αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς της κυβέρνησης και ενισχύει περαιτέρω την πίστη στη μεταρρυθμιστική μας πολιτική. Παρά τις εισαγόμενες κρίσεις με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι, η χώρα μας έχει τον τρίτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ρεκόρ άμεσων επενδύσεων.

Στόχος της κυβέρνησης είναι οι θετικές εξελίξεις για την οικονομία να έχουν όλο και περισσότερο θετική επίδραση στην καθημερινότητα των πολιτών».

Επόμενο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν η «Ημερίδα Διαλόγου για τον Αθλητισμό» στο πλαίσιο της οποίας ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης εξήγγειλε δέσμη μεταρρυθμιστικών δράσεων για τη «Νέα Εποχή στον Αθλητισμό».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε συγκεκριμένα τα 7 βασικά σημεία της πολιτικής που θα αναπτυχθεί τους προσεχείς μήνες.

1. Κωδικοποίηση και Απλοποίηση της αθλητικής νομοθεσίας

2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός "e-Kouros" με την οποία όλος ο αθλητικός κόσμος θα βρίσκεται πλέον στο κινητό κάθε πολίτη.

3. Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων προκειμένου να γίνουν ασφαλέστερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον. Παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία για την δημοσιονομική διαχείριση στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

4. Περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος «'Αθληση για Όλους». Μάλιστα ο αν. Υπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία sportspass και την συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

5. Ενίσχυση του Σχολικού και Πανεπιστημιακού Αθλητισμού

6. Συνέχιση του αγώνα για την καταπολέμηση φαινομένων βίας με συγκεκριμένες δράσεις και

7. Ανάπτυξη του Αθλητισμού με κριτήρια

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ολοκλήρωσε την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού που πρόκειται αύριο Τρίτη να επισκεφτεί το ΕΠΑΛ/ΙΕΚ στο Πέραμα, όπου θα παρουσιαστεί από το Υπουργείο Παιδείας η Στρατηγική για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.

«Την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μέτρα για τον περιορισμό της Φοροδιαφυγής».

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα έχει προηγηθεί συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, θα γίνουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου η Ολομέλεια του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας υπό τους κκ. Μητσοτάκη και Ερντογάν με τους συμμετέχοντες υπουργούς, υπό τη μορφή του γεύματος εργασίας. Θα έχουν προηγηθεί διμερείς συναντήσεις των συμμετεχόντων υπουργών.

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στη Χάγη».

Αναλυτικά, στην εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που έχει ιδρύσει στον 'Αγιο Δημήτριο το Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία «Ορίζοντες», όπου απασχολούνται άτομα με νοητική αναπηρία ή αυτισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γονείς παιδιών για τις εμπειρίες τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών και της αρωγής που προσφέρει η πολιτεία.

Πριν λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στην ημερίδα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία.

Όπως τόνισε στην ομιλία του: η κυβέρνηση εφαρμόζει μια πολιτική που «βλέπει τη συλλογική ανάπτυξη σε διαρκή σχέση με την κοινωνική συνοχή. Με τους πολίτες που έχουν κάποια αναπηρία, να μπορούν να είναι ενεργοί, να μπορούν να είναι αυτόνομοι, να συμβάλλουν στην ευημερία του τόπου με βάση τις δυνατότητές τους και τα ξεχωριστά τους ταλέντα».

Έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε για να άρουμε κάθε περιορισμό και να φτάσουμε την πλήρη ισότητα και την ουσιαστική συμπερίληψη των συμπολιτών μας με αναπηρίες.

Η Εθνική Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και στοχευμένων δράσεων «που απλώνονται σε πολλά πεδία: από τους θεσμούς για την εργασία, μέχρι την οικονομία αλλά και τη ζωή στην πόλη».

Ήδη, η Κυβέρνηση και κατά την προηγούμενη τετραετία έχει λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς αυξήθηκαν κατά 8% δέκα αναπηρικά επιδόµατα του Οργανισµού Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και τρία επιδόµατα του e-ΕΦΚΑ.

Δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, ενώ τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ- και η ψηφιακή πλατφόρµα «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» προκειμένου οι συμπολίτες μας που έχουν κάποια αναπηρία να μην χρειάζεται να ταλαιπωρούνται σε ουρές.

Θεσμοθετήθηκε το πρόγραμμα του «Προσωπικού Βοηθού», με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο στην πρώτη του φάση ωφελήθηκαν 1.000 άτοµα και το οποίο επεκτείνεται σε ακόμα 1.250 άτομα. Παράλληλα, ξεκίνησε ένα νέο πρόγραµµα απασχόλησης 3.000 ΑµεΑ, µε επιδότηση του µισθού και των εισφορών τους.-----

Παρέμβαση πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ολομέλεια της 28ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή όπου τόνισε τις δράσεις της χώρας μας με στόχο μια ταχύτερη μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μείωση της χρήσης άνθρακα κατά περισσότερο από 80% και τη μείωση των εκπομπών ρύπων, κατά 43% από το 2005. Παράλληλα, επεσήμανε την στροφή της χώρας προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η Ελλάδα καταγράφει μια από τις καλύτερες επιδόσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες.

«Πέρσι, η διείσδυση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας ήταν η έβδομη υψηλότερη στον κόσμο και η εγκατεστημένη ισχύς μας ήταν η πέμπτη υψηλότερη σε κατά κεφαλήν. Ο άνεμος και ο ήλιος παράγουν πλέον πάνω από το μισό της ηλεκτρικής μας ενέργειας», ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε το τρίτο νησί (μετά την Αστυπάλαια και τη Χάλκη) που εντάσσεται στο πρόγραμμα GR-eco Islands, τον Πόρο, σε συνεργασία με την κρατική επιχείρηση πράσινων πηγών ενέργειας Masdar των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Σάββατο ο οίκος αξιολόγησης Fitch, αναβάθμισε για μια ακόμα φορά την πιστολιπτική ικανότητα της χώρας μας. Η αναβάθμιση αυτή έρχεται ως μια ακόμα ψήφος εμπιστοσύνης στη οικονομία μας. Έρχεται ως αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς της Κυβέρνησης και ενισχύει περαιτέρω την πίστη στη μεταρρυθμιστική μας πολιτική.

Παρά τις εισαγόμενες κρίσεις με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι, η χώρα μας έχει τον τρίτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ρεκόρ άμεσων επενδύσεων.

Στόχος της κυβέρνησης είναι οι θετικές εξελίξεις για την οικονομία να έχουν όλο και περισσότερο θετική επίδραση στην καθημερινότητα των πολιτών.

Πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή των αθλητικών φορέων της χώρας η «Ημερίδα Διαλόγου για τον Αθλητισμό» όπου ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης εξήγγειλε δέσμη μεταρρυθμιστικών δράσεων για τη «Νέα Εποχή στον Αθλητισμό».

Ο αν. Υπουργός αναφέρθηκε στα 7 βασικά σημεία της πολιτικής που θα αναπτυχθεί τους προσεχείς μήνες. Συγκεκριμένα:

1. Κωδικοποίηση και Απλοποίηση της αθλητικής νομοθεσίας

2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός "e-Kouros" με την οποία όλος ο αθλητικός κόσμος θα βρίσκεται πλέον στο κινητό κάθε πολίτη.

3. Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων προκειμένου να γίνουν ασφαλέστερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον. Παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία για την δημοσιονομική διαχείριση στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

4. Περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος «'Αθληση για Όλους». Μάλιστα ο αν. Υπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία sportspass και την συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

5. Ενίσχυση του Σχολικού και Πανεπιστημιακού Αθλητισμού

6. Συνέχιση του αγώνα για την καταπολέμηση φαινομένων βίας με:

- Την Ενδυνάμωση και αυστηροποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου

- Την Ενίσχυση και Εξειδίκευση του πλαισίου λειτουργίας της ΔΕΑΒ

- Την Εφαρμογή προβλέψεων της σύμβασης Saint Denis για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού

- Την Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου Λεσχών Φιλάθλων και εξασφάλιση ελέγχου της νομιμότητας των εκλογικών διαδικασιών, της σύνθεσης του ΔΣ της Λέσχης και του Μητρώου των μελών της

- Σύσταση και Λειτουργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λεσχών Φιλάθλων

- Εμπέδωση της αθλητικής ακεραιότητας μέσω της Πλατφόρμας «ΕΠΑΘΛΑ» σε εφαρμογή της συνθήκης Macolin.

7. Ανάπτυξη του Αθλητισμού με κριτήρια

- Πλήρης καταγραφή αθλητικών εγκαταστάσεων στο νέο σύστημα «e-kouros» με την συνεργασία των Δήμων

- Χωροταξικός σχεδιασμός στην ανάπτυξη των Αθλητικών Εγκαταστάσεων

- Ισχυρά αθλητικά σωματεία προκειμένου να μην υπάρχει ούτε ένα αθλητικό σωματείο χωρίς αθλητική αναγνώριση

Αύριο, Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το ΕΠΑΛ/ΙΕΚ στο Πέραμα, όπου θα παρουσιαστεί από το Υπουργείο Παιδείας η Στρατηγική για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μέτρα για τον περιορισμό της Φοροδιαφυγής».

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Θα έχει προηγηθεί συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, θα γίνουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου η Ολομέλεια του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας υπό τους κκ. Μητσοτάκη και Ερντογάν με τους συμμετέχοντες υπουργούς, υπό τη μορφή του γεύματος εργασίας.

Θα έχουν προηγηθεί διμερείς συναντήσεις των συμμετεχόντων υπουργών.

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στη Χάγη, όπου το απόγευμα της Παρασκευής θα έχει συνάντηση με τον Ολλανδό ομόλογό του Μαρκ Ρούτε. Θα ακολουθήσουν Δηλώσεις και δείπνο εργασίας των δύο ηγετών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.