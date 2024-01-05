Επιστημονική φαντασία χαρακτήρισε μιλώντας στον Σκάι 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τα όσα φέρεται να υποστηρίζει σε συνέντευξή του ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλης Καπνισάκης περί πρότασης Μητσοτάκη για υπουργοποίηση του κ.Κασσελάκη, το 2019. Μάλιστα, εμφατικά σημείωσε ότι δεν πρόκειται καν για παραποίηση της πραγματικότητας, αλλά για αποκύημα της φαντασίας του κ.Καπνισάκη και κατ' επέκταση του κ.Κασσελάκη.

«Είναι προϊόν επιστημονικής φαντασίας και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό με τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι στερείται σοβαρότητας αυτή η είδηση, που μας λέει ότι ο κ.Μητσοτάκης πρότεινε ένα υπουργείο, οποιασδήποτε περιγραφής, σε έναν άνθρωπο με βάση την αρθρογραφία του υπέρ του κ.Μητσοτάκη. Στην ερώτηση αν υπήρξε έστω επικοινωνία που παρερμηνεύθηκε, ο κ.Μαρινάκης είπε ότι αυτό που λέει ο κ.Καπνισάκης δεν έχει καν επαφή με την πραγματικότητα.

Ειδικότερα, ο κ.Μανώλης Καπνισάκης, σε συνέντευξή του στο Documento που δημοσιεύεται στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας υποστηρίζει ότι το 2019 με μεσολαβητή τον κ.Αντώνη Διαματάρη- επιφανές στέλεχος της ομογένειας στην Αμερική- είχε προταθεί στον κ.Κασσελάκη θέση υπουργού στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο νυν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είχε αρνηθεί.

Ο κ.Μαρινάκης ρωτήθηκε στη συνέχεια από τον Βασίλη Χιώτη για τον χρόνο που θα κατατεθεί τελικά το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τα νομικά δικαιώματα των παιδιών. Ο κ.Μαρινάκης τόνισε ότι ξεκινά ο διάλογος, η συζήτηση άμεσα, ώστε να υπάρξει τεκμηρίωση όσων λένε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα υιοθεσίας από έναν μονογονέα. Κάποια παιδιά έχουν υιοθετηθεί από έναν άνδρα ή μία γυναίκα και πρέπει να δούμε και τα δικαιώματα για τον έτερο γονέα.

Ερωτηθείς δε για το αν σκοπεύει η κυβέρνηση να περάσει την αρμοδιότητα της εποπτείας των δημοτικών ραδιοφώνων στις περιφέρειες, διέψευσε κατηγορηματικά ότι κάτι τέτοιο είναι στις προθέσεις και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης.

Διάψευση και από τον Αντώνη Διαματάρη

Λίγο αργότερα τους ισχυρισμούς του κ.Καπνισάκη διέψευσε μέσω Χ και ο κ.Αντώνης Διαματάρης που φέρεται να είχε αναλάβει ρόλο μεσολαβητή. «Το δημοσίευμα είναι απολύτως ψευδές» αναφέρει ο κ.Διαματάρης.

Τo δημοσίευμα της εφημερίδας Documento (έκδοση 6ης-7ης Ιανουαρίου 2024) ότι δήθεν εγώ πρότεινα στον κ. Στέφανο Κασσελάκη εκ μέρους του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη θέση υπουργού μετά τις εκλογές του 2019 και εκείνος αρνήθηκε είναι απολύτως ψευδές.

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας. — Αντώνης Η. Διαματάρης (@AHDiamataris) January 5, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.