Τους νέους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και τους Εντεταλμένους Συμβούλους, όρισε σήμερα με απόφασή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Στο νέο διοικητικό σχήμα, ορίστηκε για πρώτη φορά μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, θέση στην οποία τοποθετήθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικού Τομέα Χριστίνα Κεφαλογιάννη.

Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 51 έτη, επιτυγχάνεται η απόλυτη ποσόστωση στην εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών, με 9 γυναίκες και 10 άνδρες.

«Βενιαμίν» του νέου σχήματος, η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Μαριάννα Τουμαζάτου, ηλικίας 30 ετών, οικονομολόγος, πρώην Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Στο σύνθεση της νέας Περιφερειακής Αρχής εκπροσωπούνται όλοι οι τομείς της κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής της Αττικής, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ισόρροπη ανάπτυξη για όλη την Αττική.

Οι θέσεις των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών καλύφθηκαν ως εξής:

- Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Κωνσταντίνος Ζώμπος

- Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής: Βασιλική (Βίκυ) Καβαλλάρη

- Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών: Λουκία Κεφαλογιάννη

- Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών: Χρήστος Θεοδωρόπουλος

- Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά: Σταυρούλα Αντωνάκου

- Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών: Βασίλειος Λώλος

- Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής: Κλεάνθης Βαρελάς

- Αντιπεριφερειάρχης Νήσων: Ιωάννης (Γιάννης) Βουτσινάς

Επίσης, ορίστηκαν 11 θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαχείριση τομέων ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής:

- Αντιπεριφερειάρχης Υγείας: Αθανάσιος (Θάνος) Ασκητής

- Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού: Αλεξάνδρα Πάλλη

- Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής: Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας

- Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών: Μαριάννα Τουμαζάτου

- Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού: Αθανάσιος Αυγερινός

- Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας: Ευρυδίκη (Έρρικα) Πρεζεράκου

- Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Ολυμπιακού Ιδεώδους: Βασιλική Μιλλούση

- Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικών Θεμάτων & Εφαρμογών: Ελευθέριος Κοσμόπουλος

- Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής: Δήμητρα Αγγελάκη

- Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας: Λεωνίδας Μανωλάκος

- Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων: Ευαγγελία (Εβίνα) Γιακουμάτου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, ορίστηκαν επίσης και οι κάτωθι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι:

- Γεωργία (Τζίνα) Αδαμοπούλου, για θέματα Εμπορίου

- Αθανάσιος Βισκαδουράκης, για θέματα Αλληλεγγύης & Αρωγής

- Εμμανουήλ Σφακιανάκης, για θέματα Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης

- Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης), για θέματα Οδικής Ασφάλειας -Υπεύθυνος Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας

- Ευγενία Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου, για θέματα Εθελοντισμού

- Θεόδωρος Κουτσογιαννόπουλος, για θέματα Τουρισμού

- Μαρία Κουρή, για θέματα Πολιτισμού

- Αθανάσιος (Σάκης) Κατσούλης, για θέματα Νέας Γενιάς & Νεανικής Επιχειρηματικότητας

- Σοφία Αλυμαρά, για θέματα Κοινωνικής Μέριμνας

- Χαράλαμπος (Μπάμπης) Αλεξανδράτος, για θέματα Λειτουργίας ΚΤΕΟ

- Ελευθερία (Ρίτα) Μωραϊτάκη – Πικρού, για θέματα Αλσών – Πάρκων & Υγείας Ζώων

- Δημήτριος Δαμάσκος, για θέματα Προώθησης & Προβολής Αγροδιατροφικών Προϊόντων

- Βασίλειος Κόκκαλης, για θέματα Κέντρων Logistics Διαχείρισης Κρίσεων

- Χρήστος Γώγος, για θέματα Ελέγχου – Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων

- Αθανάσιος Βαθιώτης, για θέματα Ελέγχου – Λειτουργίας Δομών Υγείας

- Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, για θέματα Ελέγχου – Λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων

Νίκος Χαρδαλιάς για νέο σχήμα : «Ομάδα σκληρής δουλειάς, με εμπειρία και γνώση»

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου διοικητικού σχήματος της Περιφέρειας Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε σε δηλώσεις του:

«Οδηγός της ευθύνης και της δράσης μας οι τρεις πυλώνες που θέσαμε πριν από μερικούς μήνες για μία Αττική ασφαλής, μία Αττική ανθρώπινη, μία Αττική βιώσιμη και πράσινη. Για μία Μητροπολιτική Αττική που θα πραγματώνει όλα όσα μπορούν να αλλάξουν το πρόσωπο του τόπου μας και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Και από την υλοποίηση αυτών των στόχων θα κριθούμε. Για την ταχύτητα των αποτελεσμάτων μας, τη λειτουργικότητα των δομών μας. Χωρίς διακρίσεις. Χωρίς αποκλεισμούς. Σηκώνουμε μανίκια. Με μία ομάδα σκληρής δουλειάς, με εμπειρία και γνώση. Με τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Και με βασική μας προτεραιότητα κάθε κάτοικο, κάθε γωνιά της Αττικής.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα στελέχη και όλους τους συνεργάτες μου και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Προσωπική μου δέσμευση ότι θα τιμήσουμε στο ακέραιο το συμβόλαιο που υπογράψαμε στις 8 Οκτωβρίου με τους πολίτες της Αττικής, οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν τις ζωές τους για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η ευθύνη μας είναι βαριά. Και δεν θα επιτρέψω να χάσουμε ούτε μέρα από την προσήλωσή στον κεντρικό μας στόχο. Ξεκινάμε. Για πράξεις και αποτελέσματα. Στην Αττική και για την Αττική».

Προτάσεις Χαρδαλιά για τη συγκρότηση Επιτροπών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής πρότεινε επίσης ως Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής τον Βασίλειο Καπερνάρο και ως τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Αττικής τους: Μαριάννα Τουμαζάτου, Αθηνά Κωνσταντέλλου, Νικόλαο Σαργκάνη, Αθανασία Παπασπύρου, Γεωργία Βλάχου και Μαργαρίτα Βάρσου.

Ως αναπληρωματικά μέλη πρότεινε τους: Χρήστο Γώγο, Σταυρούλα (Ρούλα) Μακρή, Δημήτριο Δαμάσκο, Χαράλαμπο (Μπάμπη) Αλεξανδράτο, Μιχαήλ Ζαμπίδη, Σοφοκλή Σχορτσανίτη.

Ιδιαίτερη είναι η έμφαση που δίνει ο Νίκος Χαρδαλιάς στον ρόλο των Μητροπολιτικών Επιτροπών, που αναμένεται να αποτελέσουν κορυφαία όργανα για τη λειτουργία της Περιφέρειας την επόμενη πενταετία.

Ως εκ τούτου, ως Πρόεδροι των σημαντικών πλέον Μητροπολιτικών Επιτροπών προτείνονται:

• Για την Μητροπολιτική Επιτροπή Ασφάλειας & Πρόληψης Παραβατικότητας: Εμμανουήλ (Μανώλης) Σφακιανάκης

• Για τη Μητροπολιτική Επιτροπή Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης: Νικόλαος (Νίκος) Χιωτάκης

• Για τη Μητροπολιτική Επιτροπή Μεταφορών & Συγκοινωνιών: Κωνσταντίνος Ζώμπος

• Για τη Μητροπολιτική Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής: Γεώργιος Βλάχος.

Στην ίδια κατεύθυνση, οι προτάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής για τις υπόλοιπες σημαντικού και αποφασιστικού χαρακτήρα Επιτροπές και Φορείς είναι οι εξής:

- Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού: Βασιλεία (Μπέσσυ) Αργυράκη

- Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού: Μιχαήλ Ζαμπίδης (Άιρον Μάικ)

- Πρόεδρος της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής ΑΕ: Νικόλαος Παπαγεωργίου

- Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης (ΑΜΚΕ): Σταύρος Βοϊδονικόλας

- Πρόεδρος του Οργανισμού Λαϊκών & Υπαίθριων Αγορών: Σταύρος Μελάς

- Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»: Αθανάσιος (Σάκης) Κατσούλης

- Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης: Σταυρούλα (Ρούλα) Μακρή.

Γραμματέας της Περιφερειακής Ομάδας αναμένεται να οριστεί η Περιφερειακή Σύμβουλος του Δυτικού Τομέα Αθηνών Αθανασία Παπασπύρου.

