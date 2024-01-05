«Για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη Μελίκη του νομού Ημαθίας, την πρώτη του για το 2024 στην περιφέρεια, ενώ για το αναστηλωμένο ανάκτορο του βασιλιά των Μακεδόνων Φιλίππου Β' στις Αιγές, το οποίο θα εγκαινιάσει στη συνέχεια, τόνισε πως «έχει πολιτιστικό και εθνικό χαρακτήρα διότι επιβεβαιώνει την ελληνική διαχρονικότητα της Μακεδονίας στο βάθος των αιώνων».

«Καθώς ξημερώνει το 2024 πιστεύω ότι, μετά από αρκετά δύσκολα χρόνια, για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, με περισσότερο φως, με περισσότερο ήλιο, όπως ηλιόλουστη είναι και η σημερινή μέρα. Σε μία Ελλάδα, η οποία θα αναπτύσσεται, η οποία θα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Με έναν αγροτικό κόσμο, που παρά τις δυσκολίες που όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν, γνωρίζει πολύ καλά ότι απολαμβάνει τη στήριξης αυτής της κυβέρνησης και στα εύκολα και στα δύσκολα», είπε στον χαιρετισμό του προς τους κατοίκους της Μελίκης ο κ. Μητσοτάκης.

Δεσμεύτηκε, επίσης, «ότι αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει νυχθημερόν να αναμετριέται με τα πολλά προβλήματα. Γιατί τα προβλήματα δεν σταματούν ποτέ, δεν τα κρύψαμε ποτέ κάτω από το χαλί αλλά αποδείξαμε ότι με σκληρή δουλειά με μεθοδικότητα, με αποτελεσματικότητα όλα τα προβλήματα μπορούν τελικά να λυθούν».

Αναφερόμενος στα εγκαίνια του αναστηλωμένου ανακτόρου του Φιλίππου Β', είπε πως «είναι ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά μνημεία της πατρίδας μας» και σημείωσε: «Είναι μία κίνηση η οποία δεν έχει μόνο πολιτιστικό αλλά και εθνικό χαρακτήρα καθώς επιβεβαιώνει την ελληνική διαχρονικότητα της Μακεδονίας στο βάθος των αιώνων και μετατρέπει την περιοχή σας σε έναν πολιτιστικό πόλο, τολμώ να πω παγκόσμιας εμβέλειας».

«Για μένα είναι μεγάλη τιμή που ως πρωθυπουργός της πατρίδας μας θα έχω την ευκαιρία να συνδέσω το δικό μου όνομα και το όνομα της κυβέρνησής μας με αυτά τα εμβληματικά έργα αναστήλωσης που γίνονται στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός περπάτησε το κέντρο της Μελίκης, αντάλλαξε ευχές με κατοίκους και απευθύνθηκε σε όσους είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία.

Τους ευχαρίστησε γιατί η Μελίκη έδωσε στη Νέα Δημοκρατία ποσοστό μεγαλύτερο από 50% στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου και υπογράμμισε: «θέλω να γνωρίζετε ότι η αγάπη μου για τη Μακεδονία, η αγάπη μου για την Ημαθία, είναι σταθερή και διαχρονική».

Είπε ακόμα ότι στους αγρότες δόθηκαν αποζημιώσεις ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Η εισφορά των αγροτών ήταν 500 εκατομμύρια ευρώ, άρα το κράτος έβαλε άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να κάνει αν δεν πήγαινε καλά η οικονομία, είπε ο πρωθυπουργός.

Τον κ. Μητσοτάκη καλωσόρισε ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης.

Η ομιλία του πρωθυπουργού

«Καλή χρονιά να έχουμε. Δήμαρχε, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, φίλες και φίλοι, θέλησα σήμερα να βρεθώ μαζί σας εδώ στη Μελίκη, στην Ημαθία, για δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι ειδικά για το δικό σας το χωριό, να σας πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για το εντυπωσιακό ποσοστό που ξεπέρασε το 50% που μας δώσατε στις εθνικές εκλογές του περασμένου Ιουνίου. Μια ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά και ευθύνης, στη μεγάλη προσπάθεια την οποία συνεχίζουμε ώστε να κάνουμε την πατρίδα μας πραγματικά μία ευρωπαϊκή χώρα.

Και καθώς ξημερώνει το 2024 πιστεύω ότι μετά από αρκετά δύσκολα χρόνια, για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, με περισσότερο φως, με περισσότερο ήλιο, όπως ηλιόλουστη είναι και η σημερινή μέρα, σε μία Ελλάδα η οποία θα αναπτύσσεται και θα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Με έναν αγροτικό κόσμο που, παρά τις δυσκολίες που όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν, γνωρίζει πολύ καλά ότι απολαμβάνει της στήριξής αυτής της κυβέρνησης και στα εύκολα και στα δύσκολα -γιατί μας έτυχαν και πολλά δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Θέλω να θυμίσω ότι μόνο για αγροτικές αποζημιώσεις την τελευταία τετραετία ο ΕΛΓΑ εκταμίευσε ποσό το οποίο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ οι συνολικές εισφορές από τους αγρότες ήταν 500 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι ο Κρατικός Προϋπολογισμός έβαλε 500 εκατομμύρια παραπάνω, τα οποία δεν θα τα είχε εάν η οικονομία μας δεν αναπτυσσόταν τόσο γρήγορα. Γιατί βλέπετε πως όλα συνδέονται τελικά και πως κεντρικός μας στόχος είναι η συλλογική ευημερία να μετατρέπεται πάντα σε ατομική προκοπή.

Ο δεύτερος λόγος όμως που είμαι εδώ είναι γιατί σε πολύ λίγο θα βρεθώ στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο των Αιγών για να εγκαινιάσω ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά μνημεία της πατρίδας μας και αναφέρομαι στο αναστηλωμένο Παλάτι του Βασιλιά Φίλιππου της Μακεδονίας.

Μια κίνηση η οποία δεν έχει μόνο πολιτιστικό αλλά και εθνικό χαρακτήρα, καθώς επιβεβαιώνει τη διαχρονική ελληνικότητα της Μακεδονίας στο βάθος των αιώνων και μετατρέπει την περιοχή σας σε έναν πολιτιστικό πόλο -τολμώ να πω- παγκόσμιας εμβέλειας.

Διότι τώρα πια που εγκαινιάσαμε το Μουσείο -θυμάστε είχα βρεθεί πριν από ένα χρόνο περίπου για τα εγκαίνια- και ολοκληρώνουμε και την αναστήλωση του Παλατιού, θα υπάρχει ένας παραπάνω λόγος για επισκέψεις, όχι μόνο από όλη την Ελλάδα αλλά από όλο τον κόσμο: να έρχονται στην περιοχή σας και να συνδυάζουν τον πολιτιστικό τουρισμό με την εξερεύνηση της πανέμορφης φύσης, με τον γαστρονομικό τουρισμό.

Όλα αυτά συνδυάζονται σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο αξιοποιεί όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας μας. Και για εμένα είναι μεγάλη τιμή που ως Πρωθυπουργός της πατρίδας μας θα έχω την ευκαιρία να συνδέσω το δικό μου όνομα και το όνομα της κυβέρνησής μας με αυτά τα εμβληματικά έργα αναστήλωσης που γίνονται στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας.

Θέλω λοιπόν και πάλι να σας πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Και να ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει νυχθημερόν πρώτα απ’ όλα να αναμετριέται με τα πολλά προβλήματα, γιατί τα προβλήματα δεν σταματούν ποτέ. Δεν τα κρύψαμε ποτέ κάτω από το χαλί, αλλά αποδείξαμε ότι με σκληρή δουλειά, με μεθοδικότητα, με αποτελεσματικότητα όλα τα προβλήματα μπορούν τελικά να λυθούν.

Θέλω να γνωρίζετε ότι η αγάπη μου για τη Μακεδονία, η αγάπη μου για την Ημαθία είναι σταθερή και διαχρονική και αναμένω -για τους αγρότες τα είπαμε ήδη- με μεγάλη χαρά σύντομα να ξαναβρεθώ στα μέρη σας για να απολαύσω για ακόμη μια φορά τη μοναδική μακεδονική φιλοξενία.

Να είστε καλά, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες αύριο και μεθαύριο και είναι πολλές και πολλοί».

